用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

分享 facebook 【撰文／今周刊 張玉鉉】

九二一 20周年紀念特輯

震碎的心，你「拼」好了嗎？

那一夜，天搖地動，震醒了全台的人，震碎了全台的心。

南投國姓鄉住民用咖啡重建產業，展現震不倒的毅力，

人數稀少的客家莊台中石岡，在災後世代接力、重建家園，

而台中東勢十萬房屋毀損，有人仍遲遲等不到「回家」的那一天。

921地震前，檳榔樹種滿南投縣國姓鄉九份二山山頭，這裡逾七成的農民都種上檳榔樹；921之後，九份二山一夕崩塌，至少180公頃以上的檳榔園變成一片廢墟，40位村民因此喪生。

當年，面對滿目瘡痍的山園，檳榔農林言謙沒想到，一株沒被震倒、倖存的咖啡樹改變了他，也改變了國姓鄉。

如今的國姓鄉一躍成為咖啡種植面積與產量皆是全台第一的鄉鎮；且還是全台第一個榮獲咖啡產地認證標章的產區。今年，在農友與鄉公所的努力之下，國姓鄉咖啡成功前進總統府，成為國宴席間款待嘉賓的飲品。

不僅如此，國姓鄉出產的咖啡豆，也是國內外各評鑑的常勝軍。舉例來說：鄉內的「九二向陽高山咖啡」、「百勝村咖啡莊園」曾分別在美國咖啡品質協會評鑑（CQI）獲得86.08分與84.92分的高分（國際分數平均落在80分至83分之間），精品等級的咖啡吸引許多國外業者與玩家慕名而來。

而帶領國姓鄉從地震瘡痍走出咖啡之路的關鍵推手，正是檳榔農子弟、現為國姓鄉咖啡產銷班第一班班長林言謙，他也自創「九二向陽高山咖啡」品牌。

林言謙表示：「檳榔樹根淺，所以地震時容易倒塌。921算是一個轉捩點，讓我開始注重水土保持與生態。」產銷班第一班班員朱述明也記得，當時政府已開始不斷宣導吃檳榔的壞處，檳榔消費族群也逐漸下降，地震前檳榔價格就漸走下坡，地震後檳榔產業更是一蹶不振。內憂外患之下，鄉內的檳榔農也不得不轉型。然而，轉型說得容易，一路走來卻辛苦崎嶇。

像個傻瓜一股勁投入

堅持有機栽種、連獲評鑑大獎

林言謙早在地震前就想轉型，但沒有明確目標。「崩塌的檳榔園裡，發現一株咖啡樹，於是想著危機也許就是轉機，說不定是上天給我們方向，讓我們轉種咖啡。」

「我們就傻傻地把它當做一般農作物在種，由東山咖啡農技術指導。」林言謙妻子彭婕汝笑著說。沒想到天公疼憨人，國姓鄉的地理條件與氣候營造出適合咖啡生長的環境：海拔形成的日夜溫差大、溼氣充足、排水良好等。

然而，「適種」不等於「產量好」，咖啡樹在初種的前兩年，由於根基尚未穩固，收成不會太好。就在林言謙夫婦好不容易熬到第三年，咖啡豆開始能夠量產，挑戰卻緊接而來。「我們當時一種就是好幾千棵，沒有想到後面銷售的問題。」再加上當時國姓鄉公所並不看好咖啡產業，因此不僅沒有適度給予機具、種植的實質幫助，更遑論推廣，導致咖啡銷路非常受限。

「最慘的時候，連續2、3年咖啡豆都只能囤積在倉庫裡賣不出去；而且是用檳榔在養咖啡樹，檳榔樹的收入都拿去支撐種咖啡的成本。」林言謙坦言，他一度懷疑是不是選錯路，甚至想放棄。即使如此孤立無援，兩人仍堅持用有機不噴藥的方式栽種咖啡樹。

夫婦倆的用心，反映在咖啡豆的品質上，2008年參加雲林縣古坑鄉農會舉辦的「台灣咖啡節台灣精品咖啡豆評鑑」獲得參等獎，一戰成名，接著連續三年獲得貳等獎兩面、頭等獎一面。

2015年，林言謙參加美國咖啡品質協會評鑑（CQI），從全球九百多支咖啡豆中脫穎而出，以86.08分的高分，創下亞洲紀錄。

得獎不但鼓舞自己的士氣，也引起鄉公所的重視，鄉內開始有農友跟進投入種咖啡的行列。為了更有效率的交流種植技術與知識、申請機具與補助，林言謙跳出來成立國姓鄉第一個咖啡產銷班。產銷班第一班班員、Tsai P.Coffee創辦人蔡建皇表示：「班長人很好、不會藏私，每次遇到種植問題，他都會很仔細地解釋教導。」

產銷「一條龍」全包辦

農友互助把關、孕育精品咖啡

至今國姓鄉共有3個產銷班，加上個體戶約有百位咖啡農，以阿拉比卡（Arabica）品種為主，國姓鄉公所農經課課長郭俊龍表示：「目前國姓鄉每年咖啡種植面積約200公頃，占全國咖啡生產面積的6分之1，更是雲林古坑的4倍。」國姓鄉咖啡年產量約200公噸，生豆年產值約1億元，再加上咖啡周邊商品產值，已達2億元。

值得一提的是，國姓鄉咖啡從栽種、採收、烘豆、銷售，通常都是由咖啡農一手包辦。「烘豆、杯測、行銷管理都學，這樣才不會被商人剝削。」彭婕汝解釋。自產自銷有助品質把關，卻也讓通路成為農友需克服的難題。

目前國姓鄉的咖啡農主要以網路通路、口耳相傳與親友推薦的方式銷售咖啡。產銷班第一班班員劉穎悟解釋：「市面上一磅咖啡熟豆價格，約落在300元至400元之間，但那是商業豆；我們的咖啡豆幾乎都是精品級的，1磅約可賣1000元到1200元左右，不過消費者就會覺得我們賣太貴。」然而，精品等級的咖啡豆在國外一磅平均價格落在2600元至3000元；反觀國姓鄉的價格，其實已經算是便宜了。

朱述明補充，國姓鄉咖啡遍布海拔300公尺至一千多公尺，山坡地上無法使用機器工作，皆需採人工方式完成採果、除草等動作，成本高，價格自然無法降低。

問到目前最待解決的困難，彭婕汝、蔡建皇等人不約而同地回答：「銷路和咖啡果小蠹（音同度）。」園區只要內有一棵咖啡樹中箭，幾乎就會全區淪陷；但主張自然農法的國姓鄉，目前仍以在樹下掛誘餌捕殺的生物防治為主。

追尋山頭上的咖啡香

政府協助推廣、通路限定合作

面對銷路問題，彭婕汝表示，公部門的態度對農民影響很大；九二向陽高山咖啡得獎後，政府部門轉為積極舉辦咖啡活動協助推廣，同時也聘請專業咖啡人士開設相關課程，教授農友更多元且深入的咖啡知識。「像是農糧署前署長李蒼郎是我們國姓鄉的貴人，但凡有機具或災損補助等，都會優先幫國姓鄉爭取，也很推廣我們的咖啡。」

走進九二向陽高山咖啡廳，牆上寫著「時間，證明我們的努力戰勝了大自然。」這句話不是人定勝天的自傲；而是林言謙夫婦給自己的勉勵，讓他們不屈服現實，能夠勇往直前。

九二向陽高山咖啡名字的由來，其實也與921有關，「向陽，代表向著陽光，面對困境也不退縮；將笑容掛在臉上，追尋山那一頭的咖啡香。」林言謙笑裡透著堅毅，九二向陽高山的豆子得獎後聲名遠播，不少廠商自動上門尋求合作。今年2月，不但曾在台中全家Let's Café咖啡旗艦店推出期間限定的一杯250元單品黑咖啡，也穩定供貨給新東陽、日本咖啡商UCC。

20年過去，國姓鄉從災區蛻變成咖啡香繚繞的重鎮。今年鄉公所也邀請2018年世界咖啡烘焙賽（WCRC）俄羅斯冠軍及日本亞軍，擔任客座評審與技術交流，看著農友們興奮且孜孜不倦地學習，也許未來咖啡潮流不知走向何方，但可以確定的是，包含林言謙夫婦在內的國姓鄉咖啡農們，肯定有足夠的能力擁抱所有挑戰。

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