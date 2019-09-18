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大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05今周刊

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【文／今周刊編輯團隊】

透過空拍機俯瞰，屏東占地約1公頃的向陽竹田農場上方屋頂，布滿一塊又一塊太陽能板，這裡一年光發電收入約500萬元、農作收入則約250萬元，「台灣農業結合綠能這個好的趨勢，同時有農業與電的收入，兩者可以共生。」光電溫室先驅、向陽優能董事長陳貴光說。

上面種電、下面種白玉苦瓜，「苦瓜很需要陽光，我種了四、五年，只要光源夠，土壤、水源也對，沒有太陽能板下種不出農作物的問題。」目前向陽有機蔬果盒透過網購宅配全台出貨。

他的成功經驗，替台灣目前正力推結合農作和太陽能發電的「營農型」，注入一劑強心針。

農電共生 翻轉看天吃飯宿命

收成多三成 年發電收入逾3千萬

占10多歲北上台北打拚，陳貴光做過證券公司、開過小型成衣廠，後跨足營造和光電業。莫拉克颱風重創南台灣，不捨家鄉大淹水、農村走向凋零，他決定響應屏東縣政府推動的「養水種電」計畫，結合太陽能發電和精緻農業，試圖透過「農電共存」翻轉農業看天吃飯的宿命。

「我是光電業者，也是農民，我有綠能背景，可以用專業改變農業。」目前包括竹田農場在內，陳貴光在屏東的太陽能板結合光電溫室的耕作面積約6公頃，年發電收入突破3000萬元，已是光電溫室的指標業者。

「綠能是未來趨勢，我更要往對的方向一直走。」陳貴光積極搶進漁電共生，三年前更已悄悄在屏東養殖白蝦種苗，現已成功突破育苗和成蝦養殖技術，且在台南準備好十幾公頃養殖土地，「農電、漁電，我兩個都看好，都是土地複合式利用，但前者土地取得不容易、有一公頃的土地不多。」

「沒有失敗的理由，我一定會讓它成功」陳貴光深知先行者先贏的道理，這位農地種電佼佼者是否有機會成為漁電共生贏家，值得持續關注。

太陽能發電潮

業者搶進兆元太陽能商機

「你會讓水龍頭開著嗎？那你為什麼讓陽光掉下來不去接？能源就是錢，水都要接，掉下來的錢你不接，天底下哪有那麼笨的人！」前國際票券總經理蔡佳晉，看好太陽能電站（solar power station）的趨勢，去年年中與知名地產建設集團寶佳少東林家宏合資成立寶晶能源，積極搶進上兆元台灣太陽能電站商機。蔡佳晉與林家宏分別從金融業、地產業跨入，是火熱商機縮影之一。

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