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科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12今周刊

【文．林宏文】

郭台銘不選了，持續了幾個月紛擾，如今終於塵埃落定。郭台銘不選台灣總統，當然有幾個現實因素，但我相信，他骨子裡是一個徹頭徹尾「經濟人」，擦槍走火誤闖政治圈經驗，讓他覺得自己真的不適合。

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，但只要中華民國有需要他都會在。郭台銘臉書...
鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，但只要中華民國有需要他都會在。郭台銘臉書影片
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先講為何他不選。一位具份量的科技大老很早就跟我說，他判斷郭台銘肯定不會選。「你想想看，本來他是自由身，但若當上台灣總統，他的飛機還能想飛哪裡就飛哪裡嗎?我看他到時候一定逼著只能把飛機賣掉！」

自由的商人

何必變藍軍的罪人

其實，當總統本來應該是很不錯的，例如美國總統這個職位，權力確實很大，發個推特就能對中國銷美國產品課重稅，這種權力顯然很誘人。但是，當台灣總統到底有什麼好處?台灣沒有國際地位，總統專機過境別國還要看人臉色，就不提沒有外交、只能不斷處理斷交的事。尤其是對一個已經是台灣首富的人，當台灣總統到底有什麼加分?

此外，郭台銘最現實的考量，當然還是目前國民黨已確定提名韓國瑜，若因為他的參選造成藍營分裂，最後他變成藍軍罪人，這個十字架他扛不起。

其實，郭台銘若硬是出來選，本來就會被視為「你就是初選失敗不甘願，所以脫黨競選出來亂」，正當性已經很不足，而缺乏國民黨的奧援，又註定會選得很辛苦。加上其他湊過來的柯P與王金平，都有各自算計考量，老謀深算的郭台銘，怎會甘心變成別人棋子？老郭一定衡量這些利弊得失後，才做出不參選的決定。

不過，還有一個因素，中國大陸一直不支持郭台銘選總統，很可能在郭台銘最後做決定時，占了很大的影響比重。其實，近來由於郭台銘有意參選，已讓鴻海集團公司都面臨很多額外的壓力，例如包括富智康被上海證交所踢出「滬港通」股票名單，同時間在中國的富士康也被控違反中國勞動法令，這些事情讓鴻海集團在中國接連遭遇亂流，外界質疑很可能也是郭台銘有意脫黨參選，會因此影響到韓國瑜選情，也成為北京最不樂見的結局。

但除了這些現實層面的考量外，基本上，郭台銘骨子裡是「經濟人」，與「政治人」還是有很大差距。

經濟是務實，政治是務虛，郭台銘每天想的都是經濟，每天也都在拼經濟，不僅僅是他說出「經濟要為政治服務」，在參選過程中，他也主張過許多政策，從幼兒托育、5G產業、觀光旅遊、兩岸關係等政策，他甚至還參加過身障人士的記者會，主張以百億元成立身障專責保險公司。

但是，顯然大家對這位首富提出來的政見主張，都不太記得了，大部分人的反應是唱高調，不然就是認為政府錢不夠，你自己掏腰包來做。選舉不講政見，最後都在造勢作秀，「經濟人」郭台銘應該感受很深。

有一件事，很值得提出來討論。六月中，美中貿易戰愈打愈熱，香港也爆發反送中大遊行，媒體對郭台銘事業版圖都在大陸有很多質疑批評。當時郭台銘在受訪時主動說，「如果中國威脅，給我幾個月時間，富士康就可以從中國撤出。」他還強調，公司內部已經在做撤離的計畫了。

不過，中國富士康隨即正式發布四點聲明，表示撤出是不實消息，要保留法律追訴權，並強調「富士康仍將持續紮根大陸、深耕發展」。中國富士康這個聲明無疑是直接給郭董打臉，但郭董沒有回應，之後也沒有再提起。

這件事，其實大家都很清楚，老郭的放話，其實是講給台灣人聽的。但這就是政治，政治是一個需要不斷表演及放話的舞台，狠話要說，雖然不一定做，但氣勢要做出來，先聲奪人，才能佔到上風。郭董生意做了一輩子，對客戶、對供應商、對競爭對手，甚至對媒體，談判交涉的經驗難道還會少嗎？這一套，他太熟悉了。

回歸基本面

不選對鴻海投資人是利多

但是，可能就是因為如此，郭董也會覺得累。做實業的人，不會只想每天講空話。過去幾個月，在幾位總統候選人中，郭董其實是提出最多政策主張的人，但他的黨內對手，狠話講更多，造勢一場接著一場，卻很少傳遞他的政策主張，結果竟然在初選時還勝過他！郭董大概很難嚥得下這口氣，也一定厭倦這種沒營養的唬人遊戲了吧!

最後，還是要談一下，郭台銘決定不選了，那麼對廣大的投資人來說，又代表什麼意義?我認為對鴻海集團來說，郭台銘不選其實利多於弊，鴻海集團專業經理人都鬆了一口氣，接下來可真正回歸基本面，好好拼經濟。還有一定也要提一下，這次最開心的人應該是曾馨瑩，她肯定會笑得「燦爛得像朵花」！

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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