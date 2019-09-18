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加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:06今周刊

【文．黃健誠】

近年來，搭乘交通運輸工具多了一項「多元計程車」，路上經常可見掛著白底紅字車牌，外觀無異於一般自小客車的計程車，但是，雖然名為計程車，卻不能巡迴攬客，政府推出多元計程車，被認為是為了Uber爭議多時的法規問題解套。

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不過，日前交通部為了能讓Uber順利轉型成計程車體系，修正相關法規，開放多元計程車預告車資、免跳錶，不少Uber駕駛搶著參加計程車執業登記考試，但也因此讓考試大爆滿，而多元計程車2017年上路以來，有不少民眾搶著加入，卻形成路上多元計程車滿街跑，但許多都掛牌不營運的怪現象。

許多駕駛衝著能免繳牌照稅及燃料稅等優點加入多元計程車，卻沒有實際營運，只當作自家車開，號稱一年可以省下好幾萬的稅金，真的有這麼好康嗎？

現在有加入多元計程車的司機表示，其實要精算過後，才知道究竟能不能省下稅金，因為不同排氣量的車繳的稅都不相同，同時還要考量加入多元計程車後的靠行費、裝錶及保證金等費用，還有每年需定期檢驗所需的時間，不見得加入多元計程車就一定能省下大筆稅金。

加入多元計程車需繳費

省車稅卻多了哪些成本？

翻開某大計程車行的入隊收費標準，若要加入多元計程車的行列，首先一加入車隊得須繳納裝表費8千、車行年費約1萬2及監理站含強制險的規費約5千元。

另外，除了上述費用以外，與自小客車差異最大的就是在保險部分，富邦產險表示，若以肇事紀錄等級4，30到60歲男性為基礎計算，營業用小客車的強制險就要2873元，是一般自小客車1398元的兩倍以上。買新車時，還會加保的丙式車損險費率，約為自小客費率的4到6倍，尤其如果想加保第三人責任險，營業用車的費率更是自小客費率的6到8倍。

加入多元計程車，每年所付出的成本，對比能省下的一般自小客車的燃料稅及牌照稅的稅費級距計算，再加上較貴的保險費，恐怕並不划算，若以排氣量2000 c.c的小客車為例，一年要繳的牌照稅為11,230元、燃料稅6180元，金額總計為17,410元。

民眾若為了省下這筆稅費，加入多元計程車的行列不見得划算，3000c.c以上的大排氣量汽車才會比較有感，例如以3000c.c的自小客車試算，牌照稅加燃料稅總計就要36,860元，對比多元計程車每年不含保險一萬多元的成本，才有可能相對便宜。

每年需定期檢驗

二手車價、肇責皆應納考量

不過，不只金錢要精算，時間成本也應納入考量，因計程車屬營業用車，因此就算是新車，仍每年都要驗一次車，另外跳表機同樣為一年驗一次，都需在平日花時間到驗車廠或監理站進行檢驗。

除此之外，營業用車還會影響到中古價格，車主如果想賣車時，賣給中古車行或轉手他人時，可能會因為曾是白底紅字的營業用車，導致二手價格比一般自用小客車的市場行情為低。

另外，發生交通事故時，可能要承擔更多的肇事責任，因為領有職業駕駛執照及執業登記證的駕駛人，無論有無執行業務，當發生事故時，職業人員的注意義務會被提高，因此較可能被以業務過失而提高刑度，因此應納入單純因為想避稅而加入多元計程車的風險之一。

民眾若想藉由加入多元計程車合法避稅，恐怕還需考慮清楚，也許因為省下一點錢，但卻有可能付出更多的成本及風險，反而得不償失。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

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