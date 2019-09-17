鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

【文．梁任瑋】

正當台北店面一片淒風苦雨之際，業績始終紅不讓的排隊名店鼎泰豐卻逆勢大手筆租下400坪獨棟店面，而且地點就位於其永康商圈信義店老店的斜對面，以面積而言，可望超越其101分店規模，成為鼎泰豐全台面積最大的旗艦店。

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睽違近五年之後，鼎泰豐今年下半年積極展店，除了將進駐信義計畫區大遠百A13的一、二樓，年底可望在起家厝信義店旁再添一家新店，而且是以旗艦店之姿強勢登場。

鼎泰豐假日平均一家店有3000人上門，最多時有一百組客人在門外候位，如此驚人的場景相信令很多人印象深刻，尤其一九七二年開幕的鼎泰豐信義店，更被日本觀光客視為朝聖景點，不論平假日經過，門前幾乎無時無刻都在排隊。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆透露，鼎泰豐為了分散排隊人潮、提升服務品質，一直想在永康商圈找更大的店面擴大營運規模，近日終於確定將在永康商圈增設信義二店，目前正加緊趕工裝潢中，可能還要再二個月才會完工，而原本的信義一店還是會繼續營業。

鼎泰豐在永康商圈租下獨棟店面，未來將成為全台最大旗艦店。（圖／蕭芃凱攝） 分享 facebook

被鼎泰豐相中的這棟獨棟店面，地點相當精華，接近信義路二段與新生南路口，原為國泰世華銀行分行自有，2012年底，國泰建設以9.55億元購入，曾以每坪801萬元創商辦史上單坪新高紀錄，原打算整合周邊土地進行都更，但短期先以出租收益為主。

據推估，鼎泰豐信義二店整棟月租金約一百三十萬至一百五十萬元，在永康商圈店面市場名列前茅，相信鼎泰豐信義二店開幕後，由於空間更大、座席更多，還是會吸引翻倍的顧客上門，業績更佳暢旺。

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