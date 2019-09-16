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保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05今周刊

【文．許雅綿】

處於萬物齊漲，就是薪水不漲的年代中，上班族對於每一筆花費都要精打細算，就連攸關保障的保險費用也不例外。其實，只要透過一些買保險的小技巧，例如月繳改成年繳，或是善用信用卡分期繳款等方式，也能在相同保障中，降低保費的支出。

達志
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每天騎摩托車通勤的上班族Jenny，在保險業務員建議下，買了意外險、壽險、癌症險、實支實付醫療險以及儲蓄險等保單，每年保費超過5萬元，為了節省保費，她選擇一次年繳的方式，「每年只要繳一次保費就痛一次，而且繳保費的前後一、兩個月，手頭都會特別緊…」

其實，從Jenny的案例來看，以繳費期別、人身保險商品法規規定的繳別係數來計算，確實年繳保費是最為划算的，但若Jenny不想那麼吃緊一次年繳一大筆保費，是可以善用一些繳費的技巧，讓繳保費這件事變得更輕鬆。

以下就列出保險專家推薦、民眾常見的省保費四招，若實際執行，以年繳5萬保費估算，每年至少可現省超過3千元。

省保費第一招：年繳保費省很大

一般保險費用的繳費期別，主要分成月繳、季繳、半年繳和年繳等4種期別，民眾可能會直覺性的認為，年繳和月繳的差別，不就是年繳的金額除以12，其實並非如此，保費各種繳費期別的金額，是由特定係數去計算出來的。

根據人身保險商品審查應注意事項第二一九條規定，保險商品非年繳的各種繳別係數，若是月繳的話，保費計算是由年繳保費乘以0.088計算；季繳保費為年繳保費乘以0.262計算；半年繳保費則是年繳保費乘以0.52計算為原則。

若以上述的係數來試算，年繳5萬元保費，選擇月繳的話，每個月要繳4400元〈計算方式：5萬元X0.088〉，累積一年繳了5萬2800元，比一次年繳5萬元，多繳了2800元。

而選擇季繳的話，每季要繳1萬3100元〈計算方式：5萬元X0.262〉，累積一年繳5萬2400元，比一次年繳多繳了2400元；至於選擇半年繳的話，則要繳2萬6000元〈計算方式：5萬元X0.52〉，一年要繳5萬2000元，比年繳多繳了2000元。所以整體看來，選擇年繳保費的話，會比月繳省超過5%以上的保費。

然而，也有一種折衷的繳費方式，就是善用信用卡分期零利率的功能，把年繳當成月繳。也就是先刷卡年繳保費，之後分12期還款，且透過刷卡繳保費的話，部分銀行還有給予額外的刷卡回饋，省保費之外還能額外賺回饋。

省保費第二招：善用信用卡優惠賺回饋

觀察目前繳保費的方式，包括：自動轉帳、信用卡繳費、超商繳交現金、郵政劃撥、支票繳款，甚至是業務員親自收款等。

磊山保經業務總監羅靜娟表示，從繳費期別的金額來比較，民眾很容易判斷年繳是最便宜方式。不過，該選擇哪一種方式繳費，在業務員推薦下，多數人都會善用信用卡「分期零利率」的功能，也就是透過信用卡分期零利率功能，把年繳當月繳。

觀察市面上銀行推出可繳保費的信用卡，大致可分成三大類，也就是保險聯名卡、分期零利率以及刷卡高回饋等類型。

其中，保險聯名卡中，多數都有搭配分期零利率的優惠，例如：玉山銀行南山悠遊聯名卡可分12期零利率，扣繳南山人壽保費有1%的折扣，加上0.2%的現金回饋，總共可享有1.2%的現金回饋；台新銀行三商美邦人壽聯名卡，單筆保費滿5000元可分12期零利率，刷卡繳三商美邦人壽保費最高也有1.2%的現金回饋。

台北富邦鑽保卡同樣可分12期，刷卡繳富邦人壽保費有1%的現金回饋；凱基銀行中壽聯名卡，刷卡繳中壽保費則可在保費1%現金回饋，或是6期零利率無現金回饋兩個方案中擇一。

至於刷卡繳保費高回饋的部分，玉山Pi拍錢包信用卡繳保費可享2.5%的P幣回饋最優惠〈1P幣等於1元新台幣〉，且回饋無上限。若以年繳5萬元的保費來計算，可賺到1250元的現金回饋。

另渣打現金回饋御璽卡保費有1.88%現金回饋，同樣回饋無上限；中國信託寰遊美國運通卡保費也有1.68%的現金回饋無上限；花旗現金回饋PLUS御璽卡也有1.5%的現金紅利回饋。

然而，民眾要留意的是，在刷卡前應注意回饋的條件，例如信用卡現金回饋是否有排除保費，以及選擇分期零利率，是否有再給予現金回饋等。

以玉山銀行Pi拍錢包信用卡、渣打現金回饋御璽卡為例，雖然給予高現金回饋，但若採分期零利率，就拿不到額外的現金回饋。

省保費第三招：外溢保單減免保費

除了繳費方式上，民眾可選擇對自己最有利的方案之外，其實壽險業者也有設計鼓勵民眾運動、提高自身健康狀況，就可減少保費的保險商品，例如優體保單、外溢保單等。

羅靜娟表示，優體保單主要是壽險部分，在核保時，會依據被保人的身體狀況和職業進行審查，主要針對非吸菸族群，若符合規定的投保年齡、優體的檢測標準，保費約可便宜1到3成左右。

另外，近年來壽險公司強推有「外溢效果」的保險商品，除了有保障功能之外，也採取保額增加、獎勵金或是減費誘因，希望保戶可主動降低風險提高自己的健康狀況，鼓勵保戶自主健康管理，讓民眾的保險觀念，從原本的「事後補償」之外，也能逐漸接受「事前預防」。

目前壽險公司有針對定期健康險、重大傷病險和重大疾病險等險種，推出健檢型、健走型和健康管理型等外溢保單。

例如國泰人壽推出的健走型的重大傷病終身保險，保戶透過特定平台上傳健走步數，只要在前2個保單年度內，累積滿12個月或20個月單月步數門檻標準，第3保單年度起，壽險保障額外給付5%或10%的保額；而富邦人壽則是採步數愈多保費折扣愈高的鼓勵方式，台灣人壽則給予健康管理回饋保險金。

省保費第四招：集體彙繳享2~3%優惠

「買保險時，可以詢問業務員，有沒有集體彙繳？」羅靜娟說，目前市售的壽險、醫療險等多有「集體彙繳」，若透過集體彙繳，保費約可減免2%到3%。

所謂的集體彙繳，指的是在同一要保時間，工作的公司、行號或機關裡，不同主被保險人達5人〈公司同事或是配偶、子女、父母〉以上，向某家保險公司投保，就可向該保險公司申請成立「集體投保彙繳團體」，並填寫集彙申請書，就可享有保費折扣。

整體而言，從上述4招省保費的方式來看，單從月繳和年繳相較，年繳5萬元的保費，一次年繳會比月繳省2800元，若再加上選對信用卡繳費，以現金回饋1%~2%來看，至少可再省下500元到1000元，若再加上集體彙繳或是外溢保單等保費折扣，一年至少可以現省超過3000元。

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