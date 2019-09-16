小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

【文．黃健誠】

桃園青埔重劃區這幾年來，曾一度被稱作點燈率不高的鬼城，但近期重大利多消息不斷，包括交通建設及陸續有購物中心或outlet mall宣布進駐，讓當地人潮漸有活絡，有房價止跌的跡象，處於盤整階段。

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小資男２年前低價入手

現在是賣房好時機？

青埔重劃區過去幾年因推案不斷，相當多新的建案大樓，但卻因每到晚上就被發現「點燈率」不高，而被稱作是鬼城，但目前情況略有改善，多間購物中心宣布將進駐後，似乎為當地帶來一些人氣，原本貧乏的生活機能也多有進步。

但因為房市前景不明朗，2年前在青埔買房的Clark現在則為了要不要賣房陷入兩難。

2017年臺灣房市正處低迷時，買房預算不高的Clark選擇在青埔地區看房，以每坪約20餘萬、總價900多萬元的價格入手一間40多坪的新成屋。不過，兩年過去了，最近Clark發現，當時與他購買條件差不多的鄰居，將房子以1100萬的價格售出。

Clark心想，在賠售消息頻傳的現在，自己住的房子竟然有機會賣掉賺錢，實在是難得的機會，又擔心房市前景不明朗，現在不賺以後不知道還賺不賺得到。他以鄰居賣房1100萬的價格計算，扣掉所有交易成本大約能多賺90幾萬，這讓Clark相當心動，但一想到要是就這麼「獲利了結」的話，就要外出租房或另外再買新房子，又開始猶豫起來了。

９０萬獲利了結還是繼續持有？

專家：青埔市況樂觀

該賣房獲利了結，還是繼續持有自住，Clark陷入兩難，天時地利不動產總經理張欣民給予建議指出，青埔近兩年的發展較快，若是以自住及房價的角度考量，繼續持有自住應該是比較好的選擇。

張欣民分析，近兩、三年來，青埔地區不斷有交通建設的利多消息，又有多個購物中心宣布進駐，雖然這些利多消息不見得能刺激房價往上走揚，但至少當地房價仍處於盤整階段，每坪約20到30萬的區間內，不過，青埔人潮的確有變多，前幾年討論的空屋率問題，因陸續有人口遷入消化當地空屋而獲得改善。

張欣民說，以長期來看，未來對於青埔的房價是相對樂觀，且有一定的支撐力道，因此並不建議賣房，繼續持有可能還有機會上漲。

想賣房賺價差

這些隱形成本要注意

但是，如果Clark最後選擇獲利了結，張欣民提醒，雖然帳面上來說是以900多萬買、1100萬賣，中間有約200萬的價差，但賣房時還須考量到其他的交易成本，其中最大筆的分別會是房地合一稅及仲介費用。

因Clark持有兩年以上未滿十年，因此房地合一稅的適用稅率20%，以帳面上的價差200萬簡單計算，房地合一稅約為40萬，再加上賣房時的4%仲介費44萬，還有包括相關稅金及代書費等小額支出，賣屋支出零零總總加起來約90到100萬。

雖然目前看來有價差可賺，但以2年前購屋的價格而言，若是賣掉舊房買新房，恐怕就要再往更外圍區域尋找，就算買了新房可能還要花錢裝潢，這些都是隱形成本。

不只賺取價差的考量，張欣民提到，還要思考若要從有房一族再當回租屋的無殼蝸牛，許多人在觀念上也許會不太能接受，因此應考量家人感受，進行確切的溝通。

青埔利多題材助漲房價？

專家：供需關係才是重點

據住商不動產統計，青埔地區近幾年的平均房價約維持在每坪25萬元左右，雖然日前目前已知將有環球A19、大江購物中心二期、IKEA旗艦店等購物中心將在近幾年內開幕等利多題材，但房價並未因為有了購物中心或電影院而因此有明顯上揚的趨勢。

民眾不需要因此特別迷信青埔的房子，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，能支撐房價最大的因素還是以「供需關係」為主，隨著人口移入狀況及地點而定，建議民眾買房時，最重要的考量還是以交通便利性和自己的生活圈為主。

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