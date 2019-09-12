跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

【文．劉又榛】

蘋果年度盛事、秋季產品發表會（Apple Special Event）於美西時間10日登場，揭曉系列新產品面貌，相較於過往外界對iPhone、iPad等硬體裝置新功能的期待，這次整場發表會另一個亮點在於蘋果所推出的軟體服務。

蘋果公佈Apple TV+價格，每戶家庭月付$4.99美元（約新台幣150元），即可無限制享受平台內容。蘋果發表會提供 分享 facebook

「有些重大事情要宣佈。」蘋果執行長庫克（Tim Cook）以這句話開啟發表會序幕。首先登場是Apple Store的改變，將推出新的欄目給遊戲訂閱服務Arcade，主打讓玩家能夠在跨螢幕裝置，享受到一樣的遊戲體驗。

同時，Arcade會依照玩家的個性、遊戲偏好推薦適合的遊戲。「Arcade上收集100種遊戲，涵蓋各類型、各種玩法，適合全家人一同來玩。」透過獨立出遊戲類型App以及採取訂閱模式，可提升用戶下載遊戲App的機會。

另一項蘋果所推出的軟體服務便是串流影音服務Apple TV+，庫克在三月發表會時便提到，用戶能夠在Apple TV App盡情瀏覽感興趣的頻道節目，省去在不同影音App之間切換的時間。

這次蘋果公佈了Apple TV+價格，每戶家庭只要付一個月$4.99美元（約新台幣150元），就可無限制享受平台上內容，這價格比串流始祖Netflix、Hulu與Amazon Prime Video等都便宜，勢必吸引到一定果迷訂閱。

但值得一提是，同樣與蘋果在11月上市的影視巨擘迪士尼反不打價格戰，旗下自主推出的串流影音平台Disney+ 一個月要價$6.99美元（約新台幣210元），轉而深耕其價值連城的影視IP，例如皮克斯動畫作品、漫威（Marvel）、迪士尼經典動畫以及國家地理頻道，希望藉由高知名度的內容，吸引用戶買單訂閱。更重要的是，迪士尼擁有Hulu與ESPN的控制權，未來也確定會推出三者合訂的優惠方案。

至於平台方面，Disney+可供iOS與Android用戶觀賞，同時也能在不同串流媒體裝置上看到，例如Android TV、Apple TV、 Chromecast（Google所推出）以及機上盒Roku。Apple TV+則少了Android系統用戶，只要提供給iOS與Apple TV用戶，但同時可在Amazon Fire TV上觀賞。

除了提供串流影音服務外，蘋果也力推獨家放映與自製內容。庫克驕傲地表示，目前三部即將於Apple TV+首播影集，預告片皆有著超過千萬的點閱率，其中由珍妮佛·安妮斯頓（Jennifer Aniston）主演的《The Morning Show》（晨間主播）更被美國《娛樂週刊》評為是秋季最令人期待的影集之一。

蘋果此次推出這兩項訂閱服務，可視為加強用戶緊緊黏在蘋果生態圈。台經院產業分析師邱昰芳認為，蘋果運用本身既有的硬體優勢，結合新服務導入，建立起一套商業模式。未來，蘋果將繼續朝向訂閱服務發展，同時整合其軟硬體裝置服務，增強其在軟體服務的營收。

智慧手錶Apple Watch成蘋果近年主攻項目。圖／蘋果發表會提供。 分享 facebook

至於在iPhone成長逐漸趨緩的情況下，智慧手錶Apple Watch成了蘋果近年主攻項目。根據市調機構Strategy Analytics報告，Apple Watch繼續在智慧手表稱霸，今年第二季在全球銷售高達570萬支，市占率直逼五成。

在展示第五代新品之前，蘋果先播放一部「Thank you, Apple Watch」的影片，內容集結了用戶因使用Apple Watch所獲得的實質效益，例如有名孕婦因手錶感測到胎兒心律不穩而能提早就醫，以防憾事發生。

「幫助個人層面以外，Apple Watch也會持續投入健康研究，希望能對健康領域帶來更多助益。」庫克表示。今年Apple Watch將增加三項功能，分別是聽力研究、女性健康研究以及心藏與行為研究，同時與美國名校研究單位、世界衛生組織以及美國心臟協會等團體合作。蘋果亦不斷強調，安全與個資一直是他們最重視，若用戶不願意分享，公司是無法取得其資料。

不過，台灣現階段在醫療管制部分較為嚴格，故台灣地區用戶無法使用到Apple Watch心電圖（ECG）測量功能。

分享 facebook

延伸閱讀》

iPhone營收占比7年來首度跌破5成 蘋果發表會祭3招拚獲利

iPhone 11系列新機登場！這幾款iPhone大降價5千元以上

三款iPhone 11新機怎麼挑？規格大對比

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】