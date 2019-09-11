5G、蘋概領頭！投信重押10檔個股名單出列 搶賺作帳行情

【文／今周刊 唐祖貽】

8月以來即使大盤震盪，中小型股卻相對亮眼，隨著大盤回穩，9月作帳行情勢必更熱鬧。《今周刊》特別精選投信近期重押、且未來展望佳的標的，搶賺作帳行情。

8月全球股市又被各種消息面搞得七上八下，而外資也大幅賣超台股逾1200億元，但比起全球主要股市，台股其實相當抗跌，關鍵就在於中小型股發揮了撐盤的作用。包括政府、投信甚至內資大戶，8月幾乎都站在買方，因此從指數來看，雖然8月跌幅不小，但有不少中小型股卻能逆勢大漲。

進入9月，台股展開反攻，而領漲的中小型股氣勢正旺，剛好給了擁有中小型股主場優勢的投信，季底作帳的大好機會。尤其未來消息面恐怕會繼續干擾，甚至即將進入總統大選衝刺期的情況下，第4季以後能不能繼續上攻還是未知數，趁現在「空檔」積極拉抬績效，應該是目前法人的共識，因此第3季的作帳行情值得期待。

須注意的是，由於8月以來不少中小型股已經大漲一波，有些投信已大買、且漲幅已大的股票，可能反而成為優先結帳的標的。所以投資人一方面要避開漲幅已大，且技術線型已呈現高檔爆量或背離等賣出訊號的中小型股；另外，可優先挑選投信近期才「動手」、且外資至少沒有賣超，才是首選標的。

依據以上標準選出的標的，幾乎清一色是電子股，其中，台股從年初起熱炒的5G（第5代行動通訊技術）概念股，可說是重點族群；另外，目前處於蘋果供應鏈密集出貨期，因此5G與蘋概可說是目前引領中小電子股上漲的兩大主流。

聯發科搶先吃中國5G訂單

在5G概念股中，聯發科（2454）絕對是觀察重點。執行長蔡力行先前在法說會上表示，採用7奈米製程的5G系統單晶片MT6885，預計明年第一季量產。但市場近期傳出，中國的手機廠可能提早在明年第一季推出新款5G手機，所以聯發科可望今年底開始放量生產5G晶片，提早搶攻商機。

這個消息帶動聯發科股價大漲、法人追買，根據外資報告指出，由於在5G晶片進展優於預期，法人預估，明年聯發科5G晶片出貨量將較預期再增加5成以上，可望提升整體毛利與平均售價。近期股價急漲，可等拉回至月線附近再買進，並留意後續營收變化。

由於技術更新與應用範圍擴大，PCB（印刷電路板）是近年台股的大熱門族群。其中，老字號業者燿華（2367）獲得蘋果新一代AirPods與新款iPhone電池板兩大訂單，帶動今年營運一路走高，且上半年獲利已超越去年全年。

特別值得一提的是AirPods。原先的訊息是，蘋果新一代AirPods將從燿華供應的軟硬結合板改採SiP（系統級封裝）設計，影響燿華下半年獲利；但近期情勢逆轉，市場傳出因SiP良率不佳，AirPods可望重回軟硬結合板設計，所以燿華的訂單可說是失而復得。

法人預估，燿華不但第3季營收與獲利可望再度攀高，相關產線可望一路滿載到年底，第4季也會有不錯的表現。這也使得消息一出，法人買盤立刻蜂擁而至，光是8月最後1周，外資及投信就合計大買超7萬7000張以上，9月第1周合計仍是買超，帶動（還原）股價創下20年來新高。由於短線急漲，可等回檔到月線附近再布局。

特斯拉加持 和大倒吃甘蔗

表中唯一的非電子股，是汽車傳動系統零件廠和大（1536）。全球汽車業景氣低迷，連帶國內相關零件供應廠業績也不佳，和大上半年EPS（每股稅後純益）僅1.5元，比去年同期大幅衰退。

不過，下半年隨著大客戶特斯拉Model 3新車在台上市，加上來自歐、美、韓電動車客戶的新訂單，下半年起陸續量產出貨，全年營運可望倒吃甘蔗。

和大董事長沈國榮公開表示，今年是和大先蹲後跳的1年，走過上半年的低潮調整期，預估下半年業績將可逐月回溫，第4季業績重返成長軌道，明年營收獲利將創高。此外，為了因應美中貿易戰，和大響應回台投資，今年持續投資嘉義廠房，預估到年底可新增14條產線。

技術面部分，近期和大股價在年線附近整理，且短中長期均線逐漸糾結，似乎正在醞釀大漲或大跌的行情。7月起投信持續買進，後續可觀察營收年增率何時轉正，作為獲利是否真正回升的先行指標。

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