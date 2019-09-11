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3大因素讓黃金長期多頭再現 1510美元以下就可分批承接

2019-09-11 13:05今周刊

【撰文／今周刊 盧冠安】

雖然是避險聖品，但黃金價格一向也有波動劇烈的特質；在全球經濟風險升高的此際，黃金究竟能否在資產配置中扮演避險角色？從歷史經驗看，似乎投資人是該多給黃金一些關注了。

編按：全球金融風險陡升，具有避險效果的黃金資產，近來再度受到關注。

自2011年價格崩落以來，黯淡許久的黃金究竟能否再起風雲？《今周刊》特邀原物料投資達人盧冠安，從基本面與技術面的歷史經驗分析撰稿，供讀者參考。

黃金價格在今年5月起，因為中美貿易戰日趨劇烈，因此一路上漲。

然而許多人不知道的是：金價從2011年9月的最高點開始下跌之後，最低點其實是15年12月（最低價為1049.4美元），距今已經近四年的時間。

另外，多數人也忽略黃金今年的漲幅，已經超過道瓊工業與標普500（S&P 500）指數，甚至與那斯達克的漲幅差距，也不到2個百分點。

本益比表現 百年以來第三高

事實上，在18年，黃金價格也以較小的跌幅，勝過道瓊與標普500的表現（金價全年下跌1.58％，道瓊工業指數下跌5.63％），所以今年可說是黃金連續第2年表現超越美股。

然而，許多人仍然有疑問：黃金還會再上漲嗎？漲幅多少？會再漲多久？本文試著給讀者初步的解答。

首先，就基本面而言，黃金上漲主要有3大因素：金融危機、美元貶值、通貨膨脹。以美國股市來看，13年諾貝爾經濟學獎得主羅伯．席勒 （Robert Shiller）研發的「席勒本益比」（CAPE），目前在30倍附近，這是一百多年以來第3高的本益比。

而前兩次發生這麼高的本益比，標普500至少都要7年以上的時間，才能回到下跌前的高點。1929年的崩盤，更是耗費了25年左右才回復（這次崩盤就是舉世聞名的大蕭條）。

目前全球股市尚處於高檔震盪的狀態，若「回歸合理價位」，這種程度的金融危機可不是開玩笑的，光是這一點，黃金就前途光明。

而美元貶值也有非常多的支持理由，最有意思的就是歐元兌美元的循環，似乎也已到了美元屆臨貶值的時刻：歐元兌美元的長期多頭或空頭，往往持續5年至8.5年；近年的歐元最高點在08年7月，直到17年1月的最低點，已持續8.5年左右。

因此，17年1月開始，歐元可能已經達到最低點，若照上述週期推算，歐元兌美元的上漲週期（也就是美元的下跌週期），可能會持續到22年至25年，也就是說，非美元貨幣與黃金還有很長的多頭尚未走完。

另外，在政策面上，美國政府也千方百計地要讓美元貶值，英國《金融時報》近來一篇〈華盛頓開始青睞弱勢美元〉的報導，能讓大家一窺端倪。

而黃金對於通貨膨脹的反映，也與大家印象中稍有不同：黃金不僅在嚴重通膨時期會上漲，在嚴重的通貨緊縮時期也會上漲（詳細原因請參考拙作《原物料投資最該搞懂的事》一書）。而若真如我所言，未來幾年有嚴重的金融危機，那麼隨之而來的嚴重通縮，也會推升黃金上漲。

從基本面來看，黃金可說是一片光明，但就技術面來說，就有些許烏雲了。目前黃金的日線RSI（相對強弱指標）已達61，而周線的RSI甚至已經高達82，月線的RSI也高達73。因此目前筆者認為，黃金在短線上可能高檔震盪，甚至不排除發生10％左右的回檔。

1510美元以下 分批承接

然而由上述美元貶值週期的推算，黃金的多頭還可以走很久，因此建議讀者只須拋售現有黃金部位的4分之1以內，然後在國際價格每盎司1510美元以下，就可以進場繼續承接，未來幾年應該會有很好的獲利。

最後一點則是市場情緒面（也可說是市場氣氛）。與11年黃金創下歷史高點時的投資盛況相比，目前黃金的熱度，可說不及當年的10分之1。

一個常見的指標就是所謂「頭版指標」，也就是資產在主要財經媒體頭版出現的頻率居高時，往往就是該資產價格見頂的時候。但筆者每天觀察彭博、英國《金融時報》、《華爾街日報》，卻不見黃金上頭條新聞。

在本文第一段也說過，黃金今年的漲幅，超過主要股票指數，但媒體情緒卻好像股票還是大勝黃金，由此可見黃金的投資情緒並未過熱，黃金價格或許還有不算短的多頭之路，尚未走完。

未來幾年，或許大家會看到股票的光芒退去，黃金的光芒繼續閃耀。若大家不想在這一波財富重分配之中，成為受害者，那麼，黃金會是值得考慮的資產保險方向。

（本文作者為原物料投資達人）

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