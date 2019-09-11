一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

【文／今周刊編輯團隊】

「11月19日！這是全球高科技產業屏息以待的日子。華為禁售令，被美國總統川普展延90天後，生效日進入倒數計時68天，11月19日能否再度展延，全球科技業高度關注。

路透(聯合報資料照) 分享 facebook

這一天為何那麼重要？因為攸關華為、蘋果與三星等大廠全球高科技勢力範圍消長；更牽動電信設備、企業網路設備與伺服器、手機、平板、筆電等零組件供應鏈的訂單重新洗牌。

業界估計，今年華為對台採購將超過150億美元，躍居台灣電子業除蘋果之外，最重要的採購外商。

瑞信證券亞洲科技研究部主管尼根（Manish Nigam）直言：「台灣受華為禁售令衝擊程度，將遠較韓國明顯，因為華為對台灣電子業採購，不論金額與產品的廣度與深度，韓國皆遠遠不及，我們早已提醒客戶要做好因應準備。」

華為遭美制裁效應

手機市占下滑，三星得利最大

為了這紙禁售令，華為、乃至中國高科技產業正在快馬加鞭，加速技術自主以及零組件供應的「去美國化」（第一階段）、「自製化」（第二階段），其連鎖效應，使整個供應鏈訂單來源結構也正出現微妙變化。

瑞信證券尼根指出，如果華為未來手機採用的是「不完整的Google作業系統」，抑或自己開發的鴻蒙作業系統，中國市場以外的消費者恐難以接受，而且「即使華為在中國市占率持續上升，就算拿下一半以上的市占率，也難以彌補海外市場市占率的流失！」

一紙禁令「兩樣情」

台積電、大立光恐將「弊多於利」

美國的禁售令，無疑是華為手機企圖「超蘋（蘋果）趕星（三星）」的最大阻礙。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻發布最新報告指出，假使包括Mate 30在內的華為新手機無法被允許使用Google的行動服務，華為內部今年手機銷售目標的2.7億支不僅無法達陣，還可能下滑20％至30％。

如果瑞信與摩根士丹利的預測成真，這對華為供應鏈無疑是青天霹靂！而台灣電子業正是華為手機最重要的供應鏈，重要性更甚於中國當地的供應鏈。從手機組裝、外殼、印刷電路板、照相鏡頭模組、微處理器、記憶體等，大部分零組件皆有台廠身影。

以最關鍵手機微處理器來說，華為三款手機處理器的晶片代工製造，皆委由台積電。詹家鴻認為，華為手機如果賣不好，台積電恐「弊多於利」。手機照相鏡頭關鍵零組件製造廠大立光的處境與台積電相仿，華為手機市占率下滑、三星上升、蘋果只能些微受惠，對大立光衝擊料將負面多於正面。

轉單業績潛力拉升

聯發科、旺宏、創意有望受惠

相對之下，聯發科將是華為禁售令正式實施的主要受惠者之一。儘管，華為訂單占聯發科營收比重極低，約在3％左右，然而，在以華為為首，實踐供應鏈「去美國化」的策略下，身為亞洲最大的IC設計業者聯發科，將有機會取代美國晶片廠，成為華為重要供貨來源。

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