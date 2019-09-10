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日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56今周刊

【撰文 許雅綿】

「很多人都問我為什麼要省錢，這問題很難回答...，因為我以前很窮。」今年50歲，自嘲自己是「搶錢男」的張偉明，從小在眷村長大，將一般人眼中的「省錢」內化成節儉的價值觀，靠著自己一套極致的生活省錢術，省出一筆買房基金，並和老婆一起兼差努力開源，4年內還清400萬房貸，接著在5年內買下兩間房，他是如何辦到的？

張偉明／提供
張偉明／提供
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「我的第一棟房子是父母幫忙付頭期款，之後自己揹房貸，當時每個月的房貸等於我的月薪，等於薪水全部都拿去付房貸，」張偉明說，第一棟房子位於南港靠近汐止的區域，剛好是兩房一廳，他將其中一間房子租給同事，用這筆房租在過生活。

為了還房貸，當時除了正職工作之外，張偉明也當斜槓男孩，身兼多份職，而老婆除了補習班老師正職，也兼做家教，夫妻倆一起努力賺錢，每累積一筆50萬元不等的金額，就拿去銀行還房貸，很拼命地在短短4年內，將400萬元的房貸全部還完。

節流之外，還要「開源」

他花5年買下兩間房

由於第一棟房子買的區域較為偏僻，附近沒有捷運站，交通也不方便，所以當台北房價陸續上漲時，張偉明的房子價格就是漲不起來，和老婆還完房貸之後，他們就開始考慮換屋，當時看中東湖900多萬元的房子，於是夫妻倆又重新揹了一筆上百萬元的房貸。

不過，這次他們開始思考，如何快速且有效率的還房貸。夫妻倆打的如意算盤是，在捷運站附近，多買一棟房子，當時選在大湖公園捷運站旁，買了一棟1000多萬元的房子。

他觀察這間房子1年有100萬元的增值空間，便將這棟房子出租，靠著租金來還兩棟房子的房貸，4年後把大湖公園這棟房子賣掉，獲利逾百萬元，剛好可還清東湖房子的貸款。

東湖的房子住了8年之後，張偉明將這棟房子賣掉後，拿這筆錢轉往其他投資工具，而靠著這筆賣房的錢，當時不到50歲的他選擇退休，決定把時間留下來過好生活。目前租屋在內湖附近，他也靠著投資的利息，來支付現在的租金和簡單的生活開銷。

「用買賣房子的差價，來還房貸比較快，不然靠自己慢慢的賺、慢慢的存，真的不會有買房的一天，」張偉明語重心長地表示。

若認真觀察張偉明的「買房策略」，不少人會好奇，為什麼東湖已有一棟房，他們夫妻倆還有能力，再買一棟大湖公園附近的房子？

其實，能讓他們多買一棟房的關鍵，除了張偉明和老婆努力兼差「開源」之外，他們日常生活中也有4招「極致省錢術」。

極致省錢術一》

日花100元伙食費

過去張偉明在科技公司擔任主管職，為了快速還清房貸，他每天設定100元的伙食費，他將三餐的餐費分別控制在30元〈早餐〉、40元〈中餐〉、30元〈晚餐〉；早餐和晚餐幾乎都自己準備，他建議可買洋蔥、紅蘿蔔等不受季節影響的抗漲食材為主。

至於中午為了省錢，會和同事去吃水餃，「當時一顆水餃4元，我就點了10顆，連湯都不能多點，」而不少同事吃飽飯後，會再買杯飲料、買片雞排等，但張偉明吃完中餐後，就默默地回到公司，喝公司免費提供的咖啡和茶。他節省的生活，讓不少人覺得不可思議。

雖然目前張偉明已經沒有揹房貸，但平時他們也會減少外食，都以自己開伙為主，來控制家庭的伙食開銷。

省伙食費，減少外食、自己下廚為主。

張偉明一家三口平時很少外食，以自己開伙為主，減少家庭的開銷。〈圖片來源：達志影像...
張偉明一家三口平時很少外食，以自己開伙為主，減少家庭的開銷。〈圖片來源：達志影像〉
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極致省錢術二》

跳蚤市場挑便宜二手衣

至於衣服的部分，「衣服一直買，衣櫃空間很有限，重點是舊衣有沒有新的穿搭的可能性，」他和老婆買衣服的原則是「丟一件，才能買一件。」

張偉明笑著說，所以衣服穿破了會很開心，因為只能買一件，所以就會去挑一件CP值最高的衣服。

而他們夫妻倆買衣服的思考模式是，撇除昂貴的名牌專櫃，會先看國民品牌服飾〈例如GIORDANO、NET等〉，再來找有沒有更便宜的選擇，這時候他們就會考慮在網路上買或是在菜市場買。

後來他和老婆想到CP值最高的衣服買法，就是去跳蚤市場或是二手市場買，例如永春市場二樓有固定的二手跳蚤市場，一件10元、50元的都有，或是以物易物透過交換的方式，就能不花錢換到衣服，「買衣服時，我會一直問自己，還有沒有更好、更便宜的選擇。」

極致省錢術三》

省電、瓦斯妙招，必要開銷不到千元！

對生活省電、省瓦斯和電話費也很有一套的張偉明，一家三口的一個月水電費、瓦斯費和電話費不到1千元，他是怎麼辦到的？

張偉明說，在省電方式上，平時使用有開關設置的排插，沒有使用家電時，就將開關關掉；另外，電熱水瓶相當耗電，光是插電維持溫度，每期〈2個月〉就要付200多元的電費，因此他不用電熱水瓶，改用快煮壺煮熱水，再用熱水瓶維持溫度。

再來，電熱水器也非常耗電，光是待機電費一期就要300多元，所以家中主要使用天然氣熱水器；而他也將省電燈泡全部換成LED燈泡，無線電話會有待機電費，所以也改成有線電話，透過上述的方式，至少每期〈2個月〉電費可省下500元。

瓦斯費用的部分，他也計算過，瓦斯價格大概是電費的兩倍左右，所以煮東西的話，盡量用電鍋蒸，有根莖的食材也會先蒸過再下去炒，減少使用瓦斯的時間。

極致省錢術四》

搭大眾運輸工具，車子年開不到7500公里

「我車子買了15年，才開了11萬公里〈一般自用車一年平均開1萬5000公里到2萬公里〉，」張偉明說，通常跨縣市遠程才會開車，例如開車到台東探望父母，或是之前曾開車環島旅遊等。

買車15年，只開了11萬多公里。

日常交通以搭乘大眾運輸工具為主，張偉明買車15年，只開了11萬多公里。〈圖片來源...
日常交通以搭乘大眾運輸工具為主，張偉明買車15年，只開了11萬多公里。〈圖片來源：張偉明提供〉
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出門盡量都走路、騎腳踏車，或是搭捷運等大眾運輸工具為主，幾乎不搭計程車。

而透過上述的別人眼中所謂的「極致省錢術」，張偉明說，他和老婆、女兒一家三口1個月的水費、電費、瓦斯費、手機費〈僅1人辦網路，老婆手機使用預付卡〉、伙食費等日常消費不到2萬元。

這些無形中省下來的花費，也讓張偉明一家三口1年能夠出國一、兩次。

其實，張偉明並沒有很大的經濟壓力，現在50歲的他，也存了一筆退休金、離開職場，但他仍過著這般省錢的生活，「因為我的需求不多，這就是我的生活方式」。

「很多人都跟我說，人生短短，為什麼要讓自己過得那麼苦，但這就是我的生活方式，我過得很快樂；浪費錢，我反而會不快樂。」

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