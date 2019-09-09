罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

【撰文 許雅綿】

今〈2019〉年初，保證給付的失能扶助險〈簡稱失能險〉陸續停售消息傳出，不僅引起市場關注，更掀起一波搶購潮。根據各壽險業者統計，上半年失能險狂賣逾30萬張，是長照險的11倍，很多民眾仍擔憂若發生「失能」狀況，對家中經濟會造成重大的負擔和衝擊。

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但很多民眾忽略的是，除了可以買失能險等商業保險轉嫁風險之外，其實千萬名勞工投保的勞工保險〈勞保〉，也有基本的失能給付保障。

不過，勞保的失能給付的請領資格為何？因車禍撞斷牙齒、罹患癌症和中風等，都可以請領失能給付嗎？失能給付又該如何領、可以領多久？

以下就列出勞保失能給付，民眾不可不知的4個問題，搞懂勞保相關權益，發生突發狀況時，才不會虧很大！

一、失能給付請領的資格、該怎麼領？

工作中若不幸發生意外事故，或是因疾病導致失能，經過全民健康保險特約醫院診斷為永久失能，也就是經過治療後，病狀固定再治療仍不能期待其治療效果，並符合失能給付標準的話，就可以申請勞保的失能給付。

一般失能給付的標準，依身體失能部位不同共分成精神、耳、眼、鼻、口、皮膚、胸腹部臟器、上肢、下肢等12個項目，每個項目又分成15個等級，1級最重，15級最輕。

而失能狀態達到給付標準後，又依失能程度的不同，有「失能一次金〈一次領〉」、「失能年金〈月領〉」等兩種給付方式。其中，若失能狀態符合給付標準，但未達「終身無工作能力」的話，主要採失能給付一次金。

但若是經醫學檢查，符合失能給付標準，醫師專業評估後，判定「終身無工作能力」者，或是失能程度符合第1至7等級、工作能力減損70%以上，且無法返回職場者，都可以請領失能給付按月領取。

例如在製造業上班，因疾病導致雙下肢膝關節以上截肢者，或是下班途中發生車禍，腦部受嚴重撞擊，失去自我照顧能力者，都符合月領失能給付的標準。

另外，在2009年1月1日實施勞保年金前有勞保年資者，若被判定終身無工作能力者，除了月領失能年金之外，也可選擇一次領。

二、失能給付金額怎麼計算？可以領多少錢？

值得留意的是，失能給付一次領和月領的計算方式也有所差異。

根據勞保局公布，一次請領失能給付的計算方式，主要依失能等級及其對應的給付日數來計算，計算方式為「平均日投保薪資〈診斷失能前6個月平均月投保薪資÷30〉×給付日數」，若是職災事故的話，依規定可增給50%的失能補償費。

舉例林先生今年48歲，在工地工作時不慎從二樓跌落地面，導致頸椎以下受傷，經過治療後，審定失能狀態為「終身無工作能力」，失能程度為第3級〈詳備註〉，由於林先生勞保年資有26.5年，診斷失能前6個月平均月投保薪資為45,167元。

備註：根據「勞工保險失能給付標準」第五條規定，失能等級共分成15級，第1等級給付日數為1200日，第2等級為1000日，第3等級為840日，第4等級為740日…最低第15級30日等。若因職業傷害或罹患職業病失能者，增給50％，即給付日數最高為1800日，最低為45日。

林先生若一次請領失能給付的話，失能程度第3等級給付日數為840日，因職災事故，依規定可增給50%失能補償費，給付日數為1260〈840+(840X50%)〉，失能給付一次金可領189萬7056元〈計算方式：45,167÷30×1260=189萬7056元〉。

至於若符合失能年金〈月領〉標準的話，計算方式則為「平均月投保薪資〈加保期間最高60個月平均月投保薪資〉×年資×1.55％」，最低保障4000元；如果是職災，且評估為終身無工作能力者，除了發給年金外，另加發20個月「職災失能一次金」。

舉例來說，假設陳小姐是勞保被保險人，因意外事故經評估為終身無工作能力，保險年資20年又7個月，陳小姐的平均月投保薪資32,000元的話，她每月可領到的失能年金為10,208元〈計算方式為：32,000×（20＋7÷12）×1.55％〉，領到身故。

而若陳小姐是職災事故〈因工作導致的職業病或是執行工作時所造成的傷害〉的話，則另發20個月的職災失能一次金，也就是64萬元〈計算方式為：32,000×20個月〉。

三、中風、罹癌都能領失能給付？

若中風導致的失能，是屬於「神經失能」，勞工須經治療6個月以上才可以認定，如果有動手術，則從最後一次手術後起算6個月。

而這類的失能標準涵蓋終身無工作能力的1級失能，是可以申請失能年金的，不過失能的等級仍須由專業專科醫師審定。

四、因車禍撞斷牙齒，也能申請失能給付？

由於失能給付標準項目中，也包含「牙齒失能」，若因遭遇意外傷害，而導致牙齒缺損5齒以上（不含假牙），且治療終止後，症狀固定，再行治療仍不能期待治療效果，並經全民健康保險特約醫診斷為永久失能，是屬於失能等級第13級，可以申請失能給付的。

至於失能給付該如何申請？勞保局指出，請領失能給付應備以下書件，包括：勞工保險失能給付申請書及給付收據、勞工失能診斷書，以及經醫學檢查者，附檢查報告及相關影像圖片（如脊柱畸形或運動失能者須附正、側面Ｘ光照片或光碟片）等，可郵寄或是送件到勞保局申請。

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