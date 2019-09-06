700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

【撰文 黃健誠】

近幾年來，東區商圈人潮衰退的新聞時有耳聞，高掛招租廣告的空置店面在忠孝東路上屢見不鮮，其中連開業三、四十年的頂好名店城都顯得空空蕩蕩，早年專賣舶來品的盛況已不復見，取而代之的是占卜算命及美甲業者。

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記者走進頂好名店城，一路從地下一樓逛到四樓，除了地下室的美食街因知名的頂好紫琳蒸餃館，顯得略有人潮外，其餘各樓層的人潮顯得稀稀落落，且仔細一數，竟有近二十間店面高掛招租廣告，名店城內除了少部分服飾業者外，大多以占卜及美甲業者為主。

地下一樓的頂好紫琳水餃仍有人潮聚集。

頂好名店城內唯一能看到人潮的地方，只剩地下一樓的知名水餃業者。（圖／黃健誠攝） 分享 facebook

受東區人潮衰退影響

早年舶來品盛況已不復見

在頂好名店城一樓門專賣髮妝用品的業者表示，已在地經營30多年，但近3年來確實感受到人潮不如以往，尤其過路客少了非常多，也不太會有人進來名店城內逛，不少店面都處於空置待租的情況，雖然她的店面位於一樓門口，但現在也只能靠經營多年累積的老顧客才得已生存，但生意現在確實不好，曾聽到樓上店面有一間租金開價僅一萬五，還是乏人問津。

而詢問內部仍在經營中的商家，發現租金約在兩萬上下，髮妝業者對此則指出，當年頂好名店城尚未衰敗前，每間租金可達四、五萬元以上，但現在恐怕已是「對半砍還有找」的狀態。

頂好名店城內有不少待租店面乏人問津。（圖／黃健誠攝） 分享 facebook

另一名在二樓開業七年的塔羅牌老師同樣也指出，目前沒什麼過路客，多以在客人間累積的口碑經營，不過因為現在名店城內不少占卜業者進駐，儼然形成一個「算命聚落」，因此會有不少人專程為了占卜而來。

700萬可買東區店面？

名店城行情已大砍６成

查閱屋比比價平台上的待售資訊，發現頂好名店城有幾筆店面的待售資訊，一間三樓7.59坪的店面開價758萬，每坪跌破百萬(99.8萬)，另一間四樓10.7坪待售店面總價830萬，換算下來每坪77.5萬，對比實價登錄資料，2014年曾有每坪單價高達217萬高價相比，短短5年下跌幅度超過6成。

頂好名店城內的店面待售資訊，價格從七百多萬到近千萬元都有。（圖／取自屋比比價平台） 分享 facebook

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴對此表示，隨台北東區商圈式微，現在不僅1樓店面人潮稀落，變成娃娃機與特賣會的據點，大樓式店面狀況更是慘烈。

以過去6、7年級生常去、北市知名的「頂好名店城」來說，除網路上出現多筆待租、待售的物件外，現場多家店面更出現了大大的招租字樣，甚至還出現店面一坪租金開價不到2000元，還租不掉的狀況。

陳傑鳴指出，目前頂好名店城樓上已成為占卜、算命業者的大本營，過去的民眾喜愛的飾品、成衣店家幾乎都已經撤出，「頂好名店城」受到電商平台衝擊，由盛轉衰的狀況相當明顯。

商圈衰敗的解方為何？

在地業者：東區應發展頂級服務業

不過，東區商圈由盛轉衰的情況，始終未見解方，頂級鍋物店大安九號負責人謝宜倩，從小在東區長大，她提出自己長年觀察表示，電商的崛起，取代民眾過往會到實體店家消費的模式，逛街的過路客少很多，店因此也越關越多，自此陷入惡性循環。

她以自己所經營的火鍋店為例提到，近幾年東區商圈人潮確實不如以往，但對於她的生意卻似絲毫沒有影響，因為店內的客人都是專程來用餐，而非是來東區逛街順便吃飯。

東區的優勢就是交通方便，如果能利用這項優勢，應可趁勢發展「一定要外出消費」的頂級服務業，如貴婦ＳＰＡ、美容美甲或高檔餐飲等業種，而不是再發展易受電商影響的服飾業等實品販售行業，又如醫美診所也從未有大舉撒出東區的狀況發生。

謝宜倩分析，尤其金字塔頂端的客層相當注重隱私，不少上市櫃公司老闆或名人其實不願去百貨公司樓上高檔餐廳消費，因穿過人來人往百貨大街，擠進電梯裡，很有可能被民眾認出來，進而讓行蹤曝光。東區多為街邊店形態而言，一下車就可以立刻走進店內，不用再擔心隱私問題。謝宜倩身為東區在地業者有感：「發展頂級服務業，有助讓東區走出一條新路。｣

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