親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

蔡壁如接受專訪 鬆口柯文哲99%不選2020

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09今周刊

【撰文 黃健誠】

近幾年來，東區商圈人潮衰退的新聞時有耳聞，高掛招租廣告的空置店面在忠孝東路上屢見不鮮，其中連開業三、四十年的頂好名店城都顯得空空蕩蕩，早年專賣舶來品的盛況已不復見，取而代之的是占卜算命及美甲業者。

黃健誠／攝
黃健誠／攝
分享

記者走進頂好名店城，一路從地下一樓逛到四樓，除了地下室的美食街因知名的頂好紫琳蒸餃館，顯得略有人潮外，其餘各樓層的人潮顯得稀稀落落，且仔細一數，竟有近二十間店面高掛招租廣告，名店城內除了少部分服飾業者外，大多以占卜及美甲業者為主。

地下一樓的頂好紫琳水餃仍有人潮聚集。

頂好名店城內唯一能看到人潮的地方，只剩地下一樓的知名水餃業者。（圖／黃健誠攝）
頂好名店城內唯一能看到人潮的地方，只剩地下一樓的知名水餃業者。（圖／黃健誠攝）
分享

受東區人潮衰退影響

早年舶來品盛況已不復見

在頂好名店城一樓門專賣髮妝用品的業者表示，已在地經營30多年，但近3年來確實感受到人潮不如以往，尤其過路客少了非常多，也不太會有人進來名店城內逛，不少店面都處於空置待租的情況，雖然她的店面位於一樓門口，但現在也只能靠經營多年累積的老顧客才得已生存，但生意現在確實不好，曾聽到樓上店面有一間租金開價僅一萬五，還是乏人問津。

而詢問內部仍在經營中的商家，發現租金約在兩萬上下，髮妝業者對此則指出，當年頂好名店城尚未衰敗前，每間租金可達四、五萬元以上，但現在恐怕已是「對半砍還有找」的狀態。

頂好名店城內有不少待租店面乏人問津。（圖／黃健誠攝）
頂好名店城內有不少待租店面乏人問津。（圖／黃健誠攝）
分享

另一名在二樓開業七年的塔羅牌老師同樣也指出，目前沒什麼過路客，多以在客人間累積的口碑經營，不過因為現在名店城內不少占卜業者進駐，儼然形成一個「算命聚落」，因此會有不少人專程為了占卜而來。

700萬可買東區店面？

名店城行情已大砍６成

查閱屋比比價平台上的待售資訊，發現頂好名店城有幾筆店面的待售資訊，一間三樓7.59坪的店面開價758萬，每坪跌破百萬(99.8萬)，另一間四樓10.7坪待售店面總價830萬，換算下來每坪77.5萬，對比實價登錄資料，2014年曾有每坪單價高達217萬高價相比，短短5年下跌幅度超過6成。

頂好名店城內的店面待售資訊，價格從七百多萬到近千萬元都有。（圖／取自屋比比價平台...
頂好名店城內的店面待售資訊，價格從七百多萬到近千萬元都有。（圖／取自屋比比價平台）
分享

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴對此表示，隨台北東區商圈式微，現在不僅1樓店面人潮稀落，變成娃娃機與特賣會的據點，大樓式店面狀況更是慘烈。

以過去6、7年級生常去、北市知名的「頂好名店城」來說，除網路上出現多筆待租、待售的物件外，現場多家店面更出現了大大的招租字樣，甚至還出現店面一坪租金開價不到2000元，還租不掉的狀況。

陳傑鳴指出，目前頂好名店城樓上已成為占卜、算命業者的大本營，過去的民眾喜愛的飾品、成衣店家幾乎都已經撤出，「頂好名店城」受到電商平台衝擊，由盛轉衰的狀況相當明顯。

商圈衰敗的解方為何？

在地業者：東區應發展頂級服務業

不過，東區商圈由盛轉衰的情況，始終未見解方，頂級鍋物店大安九號負責人謝宜倩，從小在東區長大，她提出自己長年觀察表示，電商的崛起，取代民眾過往會到實體店家消費的模式，逛街的過路客少很多，店因此也越關越多，自此陷入惡性循環。

她以自己所經營的火鍋店為例提到，近幾年東區商圈人潮確實不如以往，但對於她的生意卻似絲毫沒有影響，因為店內的客人都是專程來用餐，而非是來東區逛街順便吃飯。

東區的優勢就是交通方便，如果能利用這項優勢，應可趁勢發展「一定要外出消費」的頂級服務業，如貴婦ＳＰＡ、美容美甲或高檔餐飲等業種，而不是再發展易受電商影響的服飾業等實品販售行業，又如醫美診所也從未有大舉撒出東區的狀況發生。

謝宜倩分析，尤其金字塔頂端的客層相當注重隱私，不少上市櫃公司老闆或名人其實不願去百貨公司樓上高檔餐廳消費，因穿過人來人往百貨大街，擠進電梯裡，很有可能被民眾認出來，進而讓行蹤曝光。東區多為街邊店形態而言，一下車就可以立刻走進店內，不用再擔心隱私問題。謝宜倩身為東區在地業者有感：「發展頂級服務業，有助讓東區走出一條新路。｣

分享

延伸閱讀》

租約到期！12年老店「天星港式飲茶」吹熄燈號

租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

繼永福樓後！16年「糖朝」港式飲茶退出台北東區

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

AirPods稱霸6成市場！看好蘋果3隻小金雞 專家精選15檔台廠受惠股

2019-09-04 13:30

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 12:52

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

香港電競少年Toyz 從世界冠軍轉型YouTuber丑角之路

2019-08-22 11:40

靠齒輪「賺」了18年！他從縫紉機做到機器人心臟

2019-08-21 13:15

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

營收長紅15年！無印良品2招鐵粉養成術 讓台灣會員比日本更死忠

2019-08-21 13:08

川普施壓華為爽到台灣 5G訂單春燕提早報到

2019-08-21 12:56

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

行銷凶宅！房仲出奇招賣「睡美人」 「梁祝」吸引20組出價2天成交

2019-08-20 10:12

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

他罹癌割舌後講話不清 卻執意跳進房仲業…逆境搶攻宜蘭房市傳奇

2019-08-19 09:18

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top