香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

【文．許依函】

香港反送中示威活動已蔓延近3個月，今（4）天首度露出突破的曙光。寸步不退的香港特首林鄭月娥，正式宣布撤回逃犯條例，以緩和香港膠著情勢。令人好奇的是，為何是選這個時間點撤回條例？而林鄭月娥急踩煞車的理由，又是什麼？

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反送中抗爭運動陷入膠著，香港股市猶如風向球般，恒生指數在8月表現慘兮兮，大跌7.4%，股市表現全球倒數第一；然而，港股在今天早上開盤走高，漲幅一度擴大至1.5％，直至下午仍持續飆升近1000點，市場突然展示信心，推測與港府擬宣布撤回逃犯條例有極大的關連。

港股恒生指數一路攀爬了995.38點，據推測是逃犯條例撤回的消息所刺激。（圖片來源／Google） 分享 facebook

據消息指出，林鄭月娥昨晚大動作召集人大代表、政協委員與建制派議員，被外界推測是準備推出讓步方案，緩和目前局勢。

而今天下午，林鄭月娥發表電視演說，表示接下來將進行四項行動，被外界解讀是港府的重大讓步。

一、特區政府正式撤回條例草案

二、全力支持監警會的工作

三、特首林鄭月娥與各部會首長，將會走入社區與市民對話

四、邀請社會領袖、專家與學者，針對社會深層次問題，進行研究與檢討

事實上，林鄭月娥前（2）日晚間意外洩露的錄音檔，就已有不堪外界壓力的意味存在。

不願一人承擔壓力 林鄭月娥意圖讓箭頭指向「北京政府」

然而，啟人疑竇的是，為何這份錄音檔會洩露出來？而且略過諸多港媒，這份錄音檔直接就到了路透社的手中？

更值得觀察的是，林鄭月娥儘管隔日出面開記者會，但在記者會中，並未針對錄音檔中的「如果可以選擇，我的第一件事會是辭職」進行說明，僅表示自己從未主動向北京政府提出辭職。

但實質上而言，林鄭月娥在記者會上的論述與錄音檔的內容並「沒有互斥」，反而彰顯出了幾分道理 —— 林鄭月娥早已不堪外界指責的壓力，試圖透過與商界人士的會談（甚至是錄音檔的洩露），讓香港大眾的輿論之聲不再聚焦於林鄭身上，而是為何林鄭「沒得選擇」？而這個問題的答案，則是呼之欲出。

越演越烈的反送中運動 恐成港台聯合抗中施力點？

香港學運代表黃之鋒、立法會議員朱凱迪與前學聯秘書長岑敖暉日前抵台，不斷大聲疾呼著，要台灣人與香港一同挺身而出，抗衡北京政權，與此同時，黃之鋒等人，也選擇在德國總理梅克爾訪中前夕，透過德國媒體對梅克爾發出公開信，呼籲梅克爾協助港人反抗中國壓迫。

很顯然地，港府放任港警與市民相互對峙、不再發放合法的遊行集會許可，反倒沒有讓反送中運動降溫，而是讓香港局勢越演越烈，更將有可能擴大成香港、台灣結盟的局勢。

但迫在眉睫的是，明年正逢台灣2020總統大選，若反送中運動持續無法收束，時間越長，則對總統蔡英文的連任之路，可說是有益無害。

緊急在10月1日前盡快收束反送中運動，不僅可打擊香港、台灣連成一線的可能，同時也是不願再讓香港議題成了全球矚目的焦點。

撤回條例意味著大獲全勝？港人應擔憂遭「秋後算帳」

外界都認為，中華人民共和國建國70周年即將到來，向來看重「面子」的北京政府，無非是無法容忍香港局勢持續惡化。

但港府選擇在9月初收手，難道是意味著為期超過2個月的反送中運動大獲全勝嗎？事實上未必。

儘管港府宣布撤回逃犯條例，反送中運動也失去持續進行的正當性，但經過近90天的抗爭行動，「一國兩制」的50年不變承諾，形同「名存實亡」，北京對香港治理的手段，未來勢必會愈加強勢。

同時，選擇此時收手，是不願在慶祝建國70周年的期間，出了「亂子」，然而這樣的轉折，港人反而得更加當心，是否是在反送中運動結束後，恩威並施下試圖瓦解反送中民怨。

倘若港府退一步，街頭抗爭的行動持續，那麼爭議的《緊急狀態法》，就可直接使用，直接禁止集會，接著可按照情勢逐步升級，演變成「關起門來打小孩」，屆時國際關注與輿論壓力的聲量，難以幫助香港日益惡化的政治局面。

可預料的是，迫近的11月香港立法會選舉，將會是反送中運動後另一波高點。

北京政權在反送中期間，透過國內輿論與媒體打壓港人、甚至發動網路戰，反而讓向來不願沾染政治的香港人，都紛紛意識到了「一國兩制」的瓦解，對港府、北京政權的信任更是削減至薄如蟬翼。

反送中運動可能在形式上算是某一個段落的「結束」，但實質上而言，反送中運動的精神恐已深植在港人心中。

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