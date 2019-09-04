親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

AirPods稱霸6成市場！看好蘋果3隻小金雞 專家精選15檔台廠受惠股

2019-09-04 13:30今周刊

文 / 呂玨陞、譚偉晟

今年iPhone新機未支援5G通訊，預期市場普遍看淡；反倒是蘋果TWS耳機AirPods最受法人關注，台廠供應鏈也因此受惠。

分享

今年蘋果新產品發表會為9月10日，每年讓各界引頸企盼的皆是iPhone新機亮相。不過，今年對iPhone期待的氛圍，則相對黯淡不少，主要是因為蘋果今年新款iPhone未支援5G通訊，在世代交替之際，預估今年消費者換機意願，也會相對較低。

市場上對於今年蘋果新機銷量也不甚樂觀，預估iPhone今年銷量約在7500百萬支，相較去年預估將衰退10％。日盛投信高科技基金經理人黃俊斌指出，今年iPhone規格上除了新增的3鏡頭，其他沒有太大變化，更加無法吸引消費者換機。

AirPods市占居首

台供應鏈進補吃大單

雖然對投資人來說，下半年iPhone供應鏈的旺季效應可能表現不佳，不過群益金鼎證券研究部副總裁曾炎裕分析，蘋果陣營下半年因為iPhone不被看好，非iPhone產品項目的重要性，相對更加吃重。

事實上，除iPhone本身之外，已有許多產品替蘋果陣營貢獻獲利，像是上半年市場表現持續炙熱的TWS（True Wireless Stereo，真無線）藍牙耳機，其實大部分是由蘋果的AirPods帶起來的風潮。

即使市面上TWS耳機數量、種類多如牛毛，對AirPods的銷量依然沒有太大影響。根據天風證券分析師郭明錤報告顯示，AirPods去年全球銷量達2800萬組，19年全球銷量則可望上看5200萬組，成長將近一倍，可見這項產品在TWS耳機的戰國時代，仍保有指標性地位。

凱基投顧資深副總經理向子慧也指出，18年TWS耳機全球達5000萬組銷量規模，19年可望上看至9000萬組，比上半年原本預估，再增加了2806％。

AirPods除了成為今年蘋果供應鏈陣營的亮點外，台灣AirPods供應鏈，如麥克風廠商鈺太（6679）、聲學元件大廠美律（2439）、致伸（4915）等，也因TWS熱潮而吃進訂單。

「去年是零，到現在一個月都是300萬組（微機電麥克風）在出貨（給TWS耳機客戶）。」鈺太科技研發處副總經理莊育民以自家供貨實況，說明市場的熱況。

耳機、音響、手機品牌

三方勢力卡位搶銷量

美律資深經理吳孟璠表示，16年發布藍牙5.0技術，才真正讓無線耳機產品擺脫「線」的束縛而大躍進，新技術帶來的好處，很快反映在銷售上。「當時（聲學品牌）客戶有提到『從來沒有賣這麼好過』。」吳孟璠指出，TWS耳機技術一改良，售價就更好。短短3年內，包括Bose、Sennheiser、Jabra等耳機品牌、專業音響與手機廠商紛紛湧進，台灣供應鏈也相繼投入。

致伸科技董事長特助林君憲就提及，既有製造喇叭的客戶，都要做TWS耳機。包括PCB廠燿華（2367）、藍牙晶片廠絡達科技（聯發科子公司）與瑞昱（2379）、電池廠新普（6121）及提供連接器元件的康控—KY（4943）等，也都有了跟著市場起飛的機會。

但因市場擴大，競爭也在升溫之際，8月底瑞昱就被外資認為有藍牙晶片產品降價風險而降評。然而向子慧分析，瑞昱客戶的產品走平價路線，價格較易波動，反觀美律與致伸等廠商，仍可靠著高階產品站穩優勢。

比較特別的是，PCB廠華通（2313）與燿華則受惠於AirPods對軟硬結合板的需求。法人分析，華通也接到蘋果以外的軟硬結合板訂單，加上手機、平板等產品對高密度電路板（HDI）有相當高的需求量，對於營運維持穩定成長，其實並不看壞。

未來，TWS耳機與語音助理的整合將考驗功力所在。林君憲透露，早在1、2年前致伸就與客戶討論這個趨勢。向子慧直指，語音助理的應用對於強調解放雙手的運動市場相當重要，提升防水能力、提供降噪功能，都讓TWS耳機價格具有再拉高的空間。

如此一來，勢必也將提升TWS耳機供應鏈進入門檻。「TWS耳機已經很小了，要放（這麼多功能）進去，勢必會更耗電、更難做。」吳孟璠預期，在製程技術上的領先，就是未來各家供應商能否站穩TWS耳機供應鏈的關鍵。

「蘋果陣營最大的優點，就是其消費者的黏著度。」曾炎裕觀察，自iPhone上市10年以來，已培養周邊商品具有龐大的客戶層，滲透力也逐漸開始發酵。蘋果所培養的忠實粉絲，對蘋果新產品總是青睞有加，Apple Watch就是相當明顯的例子，預計今年推出的新一代Apple Watch Series 5，銷量仍值得期待。

此外，蘋果近年來積極跨入軟體應用領域，除了預計今年11月上線的串流影音服務Apple TV＋之外，也展開金融服務市場的布局，目前有推行頗有成果的Apple Pay，今年更將推出實體鈦合金卡片Apple Card，將與高盛、萬事達卡（Master Card）共同合作，攜手進入信用卡市場，跨足金融服務市場軟硬體的業務。

積極布局影音串流

跨界推金融服務市場

深耕於電子零組件、塑膠製品的協益（5356）也受惠於這項實體卡的發行，今年取得了Apple Card的實體卡片訂單，是協益繼十多年前替蘋果加工iPod後，再次打入蘋果供應鏈的行列。

從協益今年營收表現來看其實並不亮眼，前7月累計營收更衰退23.7％。不過，協益7月單月的營收年增率卻達0.81％，雖然成長幅度不大，卻是自17年11月以來，單月營收年增率再次由負轉正，確實可以看出協益營運轉好，終於展現生機。

曾炎裕形容，對蘋果來說智慧型手機是主要戰場，同時也是蘋果的主場，面對三星、華為等國際品牌夾攻，今年又沒有特別驚豔的特色，在產品市占率上於焉採守勢。

不過，跨入服務領域可就完全不同，串流服務、金融業務可以說是別人的主場，可藉由果粉的忠誠度優勢進攻，藉此切入市場，所以預計今年推出的Apple Card，很有機會帶來不錯的獲利貢獻。

從近期有爆發力的蘋概股中可以看出，幾乎都是靈活的中小型股表現優異，即使大盤震盪，中短期只要這些企業的基本面有繳出成績單，後市表現仍然不被看壞。

但要注意的是，目前投資這些中小型股多少帶有投機成分。曾炎裕建議，目前以中短期操作為主要策略，長期投資效益要觀察發表會後，市場對於產品的評價及拉貨的情形，再調整後續投資的腳步。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1185期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 12:52

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

香港電競少年Toyz 從世界冠軍轉型YouTuber丑角之路

2019-08-22 11:40

靠齒輪「賺」了18年！他從縫紉機做到機器人心臟

2019-08-21 13:15

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

營收長紅15年！無印良品2招鐵粉養成術 讓台灣會員比日本更死忠

2019-08-21 13:08

川普施壓華為爽到台灣 5G訂單春燕提早報到

2019-08-21 12:56

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

行銷凶宅！房仲出奇招賣「睡美人」 「梁祝」吸引20組出價2天成交

2019-08-20 10:12

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

他罹癌割舌後講話不清 卻執意跳進房仲業…逆境搶攻宜蘭房市傳奇

2019-08-19 09:18

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 12:52

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

揭密Netflix首部台劇 一次想190個市場的固樁法則

2019-08-30 09:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top