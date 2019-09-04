AirPods稱霸6成市場！看好蘋果3隻小金雞 專家精選15檔台廠受惠股

文 / 呂玨陞、譚偉晟

今年iPhone新機未支援5G通訊，預期市場普遍看淡；反倒是蘋果TWS耳機AirPods最受法人關注，台廠供應鏈也因此受惠。

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今年蘋果新產品發表會為9月10日，每年讓各界引頸企盼的皆是iPhone新機亮相。不過，今年對iPhone期待的氛圍，則相對黯淡不少，主要是因為蘋果今年新款iPhone未支援5G通訊，在世代交替之際，預估今年消費者換機意願，也會相對較低。

市場上對於今年蘋果新機銷量也不甚樂觀，預估iPhone今年銷量約在7500百萬支，相較去年預估將衰退10％。日盛投信高科技基金經理人黃俊斌指出，今年iPhone規格上除了新增的3鏡頭，其他沒有太大變化，更加無法吸引消費者換機。

AirPods市占居首

台供應鏈進補吃大單

雖然對投資人來說，下半年iPhone供應鏈的旺季效應可能表現不佳，不過群益金鼎證券研究部副總裁曾炎裕分析，蘋果陣營下半年因為iPhone不被看好，非iPhone產品項目的重要性，相對更加吃重。

事實上，除iPhone本身之外，已有許多產品替蘋果陣營貢獻獲利，像是上半年市場表現持續炙熱的TWS（True Wireless Stereo，真無線）藍牙耳機，其實大部分是由蘋果的AirPods帶起來的風潮。

即使市面上TWS耳機數量、種類多如牛毛，對AirPods的銷量依然沒有太大影響。根據天風證券分析師郭明錤報告顯示，AirPods去年全球銷量達2800萬組，19年全球銷量則可望上看5200萬組，成長將近一倍，可見這項產品在TWS耳機的戰國時代，仍保有指標性地位。

凱基投顧資深副總經理向子慧也指出，18年TWS耳機全球達5000萬組銷量規模，19年可望上看至9000萬組，比上半年原本預估，再增加了2806％。

AirPods除了成為今年蘋果供應鏈陣營的亮點外，台灣AirPods供應鏈，如麥克風廠商鈺太（6679）、聲學元件大廠美律（2439）、致伸（4915）等，也因TWS熱潮而吃進訂單。

「去年是零，到現在一個月都是300萬組（微機電麥克風）在出貨（給TWS耳機客戶）。」鈺太科技研發處副總經理莊育民以自家供貨實況，說明市場的熱況。

耳機、音響、手機品牌

三方勢力卡位搶銷量

美律資深經理吳孟璠表示，16年發布藍牙5.0技術，才真正讓無線耳機產品擺脫「線」的束縛而大躍進，新技術帶來的好處，很快反映在銷售上。「當時（聲學品牌）客戶有提到『從來沒有賣這麼好過』。」吳孟璠指出，TWS耳機技術一改良，售價就更好。短短3年內，包括Bose、Sennheiser、Jabra等耳機品牌、專業音響與手機廠商紛紛湧進，台灣供應鏈也相繼投入。

致伸科技董事長特助林君憲就提及，既有製造喇叭的客戶，都要做TWS耳機。包括PCB廠燿華（2367）、藍牙晶片廠絡達科技（聯發科子公司）與瑞昱（2379）、電池廠新普（6121）及提供連接器元件的康控—KY（4943）等，也都有了跟著市場起飛的機會。

但因市場擴大，競爭也在升溫之際，8月底瑞昱就被外資認為有藍牙晶片產品降價風險而降評。然而向子慧分析，瑞昱客戶的產品走平價路線，價格較易波動，反觀美律與致伸等廠商，仍可靠著高階產品站穩優勢。

比較特別的是，PCB廠華通（2313）與燿華則受惠於AirPods對軟硬結合板的需求。法人分析，華通也接到蘋果以外的軟硬結合板訂單，加上手機、平板等產品對高密度電路板（HDI）有相當高的需求量，對於營運維持穩定成長，其實並不看壞。

未來，TWS耳機與語音助理的整合將考驗功力所在。林君憲透露，早在1、2年前致伸就與客戶討論這個趨勢。向子慧直指，語音助理的應用對於強調解放雙手的運動市場相當重要，提升防水能力、提供降噪功能，都讓TWS耳機價格具有再拉高的空間。

如此一來，勢必也將提升TWS耳機供應鏈進入門檻。「TWS耳機已經很小了，要放（這麼多功能）進去，勢必會更耗電、更難做。」吳孟璠預期，在製程技術上的領先，就是未來各家供應商能否站穩TWS耳機供應鏈的關鍵。

「蘋果陣營最大的優點，就是其消費者的黏著度。」曾炎裕觀察，自iPhone上市10年以來，已培養周邊商品具有龐大的客戶層，滲透力也逐漸開始發酵。蘋果所培養的忠實粉絲，對蘋果新產品總是青睞有加，Apple Watch就是相當明顯的例子，預計今年推出的新一代Apple Watch Series 5，銷量仍值得期待。

此外，蘋果近年來積極跨入軟體應用領域，除了預計今年11月上線的串流影音服務Apple TV＋之外，也展開金融服務市場的布局，目前有推行頗有成果的Apple Pay，今年更將推出實體鈦合金卡片Apple Card，將與高盛、萬事達卡（Master Card）共同合作，攜手進入信用卡市場，跨足金融服務市場軟硬體的業務。

積極布局影音串流

跨界推金融服務市場

深耕於電子零組件、塑膠製品的協益（5356）也受惠於這項實體卡的發行，今年取得了Apple Card的實體卡片訂單，是協益繼十多年前替蘋果加工iPod後，再次打入蘋果供應鏈的行列。

從協益今年營收表現來看其實並不亮眼，前7月累計營收更衰退23.7％。不過，協益7月單月的營收年增率卻達0.81％，雖然成長幅度不大，卻是自17年11月以來，單月營收年增率再次由負轉正，確實可以看出協益營運轉好，終於展現生機。

曾炎裕形容，對蘋果來說智慧型手機是主要戰場，同時也是蘋果的主場，面對三星、華為等國際品牌夾攻，今年又沒有特別驚豔的特色，在產品市占率上於焉採守勢。

不過，跨入服務領域可就完全不同，串流服務、金融業務可以說是別人的主場，可藉由果粉的忠誠度優勢進攻，藉此切入市場，所以預計今年推出的Apple Card，很有機會帶來不錯的獲利貢獻。

從近期有爆發力的蘋概股中可以看出，幾乎都是靈活的中小型股表現優異，即使大盤震盪，中短期只要這些企業的基本面有繳出成績單，後市表現仍然不被看壞。

但要注意的是，目前投資這些中小型股多少帶有投機成分。曾炎裕建議，目前以中短期操作為主要策略，長期投資效益要觀察發表會後，市場對於產品的評價及拉貨的情形，再調整後續投資的腳步。

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