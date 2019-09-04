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從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21今周刊

文 / 梁任瑋

風水輪流轉，事隔10多年，由中美貿易戰激起的資金回流，讓台北辦公商圈需求再起，帶動指標區域租金行情屢創新高。

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台北商辦租金驚驚漲，A辦平均空置率連續五季下降，隨著南山廣場今年7月順利站上每坪5000元租金，以及信義計畫區商辦空置率持續下降，並維持在低檔水位，商仲業者預估，明年信義計畫區每坪租金上看6000元指日可待，寫下台北商辦新高紀錄，租金「金字塔化」。

台北101大樓與南山廣場的租金行情，可說是主導信義計畫區辦公商圈走勢的兩大風向球，前者是全台最高大樓，後者是最新完工的頂級商辦，這兩棟皆為外商公司、金融業者搬遷至頂級辦公室的首選標的。

趨勢一》租金「金字塔化」

「我們現在最煩惱的是如何將小租戶化整為零，以提供更多空間給想要增租的租戶。」台北101大樓營運長劉家豪透露，目前大樓空置率約3至4％，但為了保持一定的存量給租戶增租，基本上已等於滿租狀態，原因在於除了排隊等著進駐台北101的租戶暴增外，更多的是既有租戶持續增租的需求。

根據101內部統計，過去兩年原租戶都有35％至40％的平均增租面積需求，例如谷歌除了在新北板橋遠東通訊園區Tpark新增辦公室外，在台北101也已續約增租空間，未來台灣總部還是預計設在101大樓。

相較於2010年信義計畫區曾掀起一波退租潮，空置率一度高達20％的慘況，短短幾年間，「台北曼哈頓」風雲再起，劉家豪感受格外深刻，他說，以前是長年積弱不振，如今卻是生不出面積給租客，且只要租約一到期，還有條件談「溢價」。

目前101高樓段（70樓以上）每月每坪開價5000元起跳，中低樓段每坪也要3500元至4000元，劉家豪有信心地說：「101高樓段一旦有面積釋出，每坪有機會成交到6000元。」他點出關鍵原因在於台北101就相對高度而言，還是勝於南山廣場的48層樓高，視野景觀有差異，租金自然高人一等。

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趨勢二》建商改蓋「豪辦」

對於台北101來說，目前還是以爭取大型指標企業進駐為目標，雖然小租戶、新創公司較易創高價，但租金貢獻度、穩定性不如大公司高，這也是為什麼101煩惱生不出面積給客戶的原因。

種種跡象顯示，辦公室市場的發球權，又回到房東手上了，這種市場氛圍，連元利建設董事長林敏雄都嗅到了。

今年4月，元利建設以112.58億元買下有「最貴停車場」稱號的信義計畫區D3街廓，這塊土地過去一直被認定將開發為豪宅銷售，但元利建設改弦易轍規畫為頂級辦公大樓，且租金也要挑戰6字頭，看好的正是未來商辦市場的需求。

此外，世貿聯誼社33樓婚宴場地原750坪空間，也將在十月改裝為辦公室，因為將婚宴樓層改為商辦樓層之後，每年可望增加租金收入3100萬元至3500萬元，比婚宴業務每年淨利多出1000萬元以上。

趨勢三》商務中心崛起

「這波商辦補漲期才剛開始。」PwC普華國際不動產總經理田揚名表示，由藍天電腦關係企業宏匯集團投資興建的BOT案「內科之心」，總樓地板面積高達3.5萬坪，雖然明年第一季才完工，但近期已開價每坪2000元預租，單價並不低，但還是吸引不少科技大廠詢問，甚至連外商商務中心業者都搶著插旗卡位，儼然成為僅次於壽險公司的全台第2大房東。

田揚名說，電商、新創科技、數位金融產業激增，帶動去年以來以短租、共享辦公室為服務項目的國際連鎖商務空間大舉來台拓點，「商務空間業者一次就要2、3000坪，實力不輸給大型外商公司。」逐漸追上過去保險公司擔任傳統辦公大樓包租公的角色。

IWG（Regus & Spaces）雷格斯台灣區總裁許恒豪就證實，旗下Spaces品牌已簽下內科之心據點，看準的是這波商辦需求大增延伸出的商機。

許恒豪說，共享辦公室彌補了傳統辦公室成本高、據點不夠彈性的缺點，對於很多新創公司來說，商務中心辦公室可用較低的租金擁有獨立辦公室，還不用額外負擔裝潢，而且可共用會議室、祕書、清潔人員，更重要的是，北中南及海外都有據點可供客戶使用，滿足了新創公司創業初期的主要需求。

「信義區A辦租金上漲，所產生的外溢效果，將使其他商圈辦公大樓受惠，19年全年台北A辦平均租金年增率可望達3.5％，創10年來最大增幅。」世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民說，這波商辦熱潮短期內還不會退燒，企業租賃成本只會增加，不會減少。

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