彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

文 / 今周刊編輯團隊

這裡是遠東百貨信義店A13裝修現場，周末還在加班趕工。繼今年初才登場的微風南山，又一家重量級百貨，即將擠進這個全台一級戰區：遠東集團首次跨入信義計畫區，A13預計今年十月底正式開幕。

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遠東百貨將所有可能進駐A13的品牌，列為最高機密，據知情者透露，在入口門面附近，將有愛彼錶（AP）貫通一、二樓的旗艦店坐鎮；廣受年輕人歡迎的饗食天堂，其所屬饗賓餐飲集團也將在此開設日本料理品牌「旭集」；威秀影城要在這裡打造全台第一家頂級影廳，鼎泰豐也將在A13再開據點，加上蘋果和樂高，被遠百視為開幕的「六大祕密吸客機器」。

遠百A13開幕在即

樂高、美食、影廳都是祕密武器

這裡被稱為全世界百貨密度最高的一塊方圓。這個僅僅0.5平方公里區域，南起信義路五段、北到忠孝東路五段、東至松仁路、西到市府路的區塊內，到今年十月，將有整整14家百貨公司矗立在此。如果按照2018年營業額計算，去年12棟百貨，創造近700億驚人消費，今年微風南山和遠百A13加入戰局後，預計將正式突破800億元消費金額，成為全球吸金密度最高的燙金戰區。

以信義區百貨裡的龍頭新光三越為例，2018年新光三越全台灣的業績成長2％，但信義區四個館：A11、A9、A8和A4（簡稱「信義新天地」），2018年的成長率是「9。6％」，是全公司平均成長率的4倍之多。

「2018年微風信義、微風松高兩個館，成長數字是兩位數，是全集團最高。」另一家在信義區展現高度戰鬥力的微風集團，開發招商事務處副總經理高德璇直言，微風集團在信義區成長遠高於整個集團，這也是不計成本高價租下微風南山關鍵原因。

LV猛下資源開快閃店

微風忍高租金也要參戰

以全球精品龍頭LV為例，光在信義區就開了兩家店，一家是開在台北101的旗艦店，另一家在微風信義，兩家店短短相隔不到數百公尺，卻每年各自貢獻將近10億、7億元驚人業績。

新光三越慧眼獨具，最早看上這個燙金寶地，最早進駐成本低；微風集團慢了一步，但急起直追，即使南山人壽開出高額租金，咬緊牙關也要搶下來，加上台北101、ATT 4 FUN、統一時代百貨，將這個區塊炒得火熱。

「沒有人能預測，二年後消費市場會怎麼變，『即時對應』就是方向，方向錯了就改。」現任新光三越總經理吳昕陽對這個市場的解讀，口氣中沒有一絲領先者的驕傲，只有虛心面對市場，隨時調整應變。

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