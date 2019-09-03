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不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34今周刊

【文．張弘昌】

該來的還是來了！9月1日起，川普正式對3000億美元的中國商品加徵15%關稅（手機、筆電等產品延至12月15日開始課徵），加上美國長短期債券殖利率出現倒掛現象，一時之間，「熊市」聲音不絕，日本野村證券甚至預測美股會重現2008年的「雷曼式崩跌」（Lehman-like）。

達志
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市場的恐慌情緒，從「行為」就可以表露無遺，例如黃金從第二季最低點的每盎司1265.8美元，一路漲到1554.6美元；美國公債在資金狂買下，殖利率也紛紛走低（即價格大漲，兩者呈反向關係），像10年期公債殖利率從去年底的3.24%降到最低1.47%，而目前全球公債市場裡，有3分之1、近17兆美元的公債已經淪為負利率，代表資金已經不計代價急著避險。

恐慌情緒蔓延——黃金和公債等商品成為資金避風港

圖檔來源：goldlegend.com
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圖檔來源：財經M平方
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從投資歷史來看，當眾多資金盲目地追逐某個目標時，不是代表泡沫近了，就是離高點不遠，畢竟「人多的地方必出事、熱門的商品不便宜」。雖然黃金和公債等避險商品是否到了高點，需要一段時間回頭看才能確定，但至少股神巴菲特沒跟大夥一起「湊熱鬧」。

不僅如此，根據《日本經濟新聞》報導，巴菲特經營的波克夏（Berkshire Hathaway）公司，還準備9月在日本發行額度超過1,000億日圓（約9.39億美元）、五年期以上的債券。這是波克夏有史以來第一次發行日圓債券，眾所皆知，日本早已進入「負利率」時代，因此發行債券的票面利率將會很低很低。

當市場瘋狂「買進」債券時，這位老先生卻選擇站在對立面，準備「賣出」債券，背後盤算是什麼，引人好奇。不過以巴菲特超過50年的成功經驗來看，只要借到的便宜資金，能夠找到比支付債券利息還要高的投資標的，來進行「套利」，或者等到債券走空後再贖回，最終贏家就非他莫屬。

事實上，當市場利率愈走愈低、甚至是零利率時，對巴菲特來說，應該是「天大的喜事」。2017年3月道瓊指數二萬點之際，他曾公開表示，假如未來10年，美國10年期公債殖利率一直維持在2.3%（當時的情況，現已降至1.5%附近），沒買股票的人肯定會非常後悔，因為他預計道瓊指數有機會上看10萬點，而如果市場一直停在零利率，股票的本益比將上看100倍或200倍。

巴菲特也曾比較道瓊指數在1964年至1998年之間，前面17年和後面17年的差別，來證明利率走低的好處。

在1964-1981年的第一個17年期間，美國GNP（國民生產毛額）增長率高達373%，但道瓊指數卻只從1964年初的874點，小漲到1981年底的875點，幾乎原地踏步。

而1981-1998年的第二個17年，美國GNP增長率只有177%，不到第一個17年的一半，但道瓊指數竟然從875點，飆漲到1998年底的9181點，漲幅近10倍，成就難得一見的大牛市行情。

1964-1981年期間美股走勢和經濟出現背離　關鍵原因是「利率」

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值得一提的是，巴菲特為何用GNP而不用現在普遍聽到的GDP（國內生產毛額），是因為早期主要國家都用GNP做為估算經濟成長的基礎，然而隨著GNP裡的「國民在國外所生產的勞務及最終商品價值」項目難以估算，才逐漸改為有「屬地主義」味道的GDP。

只是道瓊指數在兩個17年之間的走勢，和經濟成長表現出現「背離」情況，究竟原因為何？答案就是：利率！

股市多空看法都是雜音

「利率」才是投資人應該留意的重點

比較這兩個17年的長期債券利率變化就可以一目瞭然。第一個17年期間的利率是從1964年底的4.20%，一路走升到1981年的13.65%，這是因為1970年代發生了石油危機，發生停滯性通膨，聯準會主導利率飆升，想當然爾，投資人寧可買債券也不想去買風險較高的股票。

至於第二個17年期間，利率反而從13.65%一路走跌到1998年的5.09%，於是資金紛紛棄債轉股，加上新科技興起帶來的網路美夢，為股市帶來長期的榮景。

以1964-1981年的例子來看，在巴菲特的腦海裡，利率升降對股市的影響，遠比經濟成長還要來得重要。

由此可知，貿易戰或債券殖利率倒掛，並不在巴菲特的警戒雷達上，今年以來他對外的所有訪談，都再三表明這些因素並不會影響波克夏的投資組合，強調「我今天持有的股票，會和上週一樣」，唯一感到遺憾的是，波克夏帳上坐擁千億美元現金，卻一直沒有「大象級」的收購機會。

其實早在今年第一季的時候，美國長短期債券就已經出現殖利率倒掛的現象，市場對經濟衰退的質疑聲一直此起彼落，巴菲特當時認同景氣有放緩的跡象，但「一點也不擔心」，不認為會嚴重到衰退。他甚至表示，「利率愈低，對股市愈有利」。

過去他形容利率就像「地心引力」，無時無刻在影響各類金融商品（包括股票和債券），只要利率越高，金融商品提供的報酬就相對乏善可陳，為了吸引買盤，價格需要向下修正；相反地，只要利率很低很低，金融商品的價值就會突顯出來，資金自然會去擁抱，推升價格。

對巴菲特而言，低利率環境如果維持下去，資金會想尋找更高的投報率商品，而股市是很好的選擇，尤其債券殖利率愈低，愈能彰顯股票的長線投資價值。

貨幣重回寬鬆軌道

「熊市來了」恐還言之過早

統計數字印證了巴菲特的話。知名投資集團Bespoke的研究顯示，截至8月27日為止，S&P 500指數成分股裡超過六成的股票，其股息殖利率高於美國10年期公債（約1.5%），而且有約五成股票優於30年期公債（約1.96%）。

另外，S&P 500整體的股息殖利率也同樣高於30年期公債，這是金融海嘯以來首見的現象。「如果要選擇10年期美國公債，或S&P 500公司來持有10年，我毫不猶豫會買下後者。」巴菲特認為全球利率會長期偏低，「我們可能正處於一個日本早在1990年就進入的低利率環境，果真如此，股票將相對便宜。」

S&P 500今年以來的股息殖利率已經不輸給美國長天期公債

圖檔來源：stock-ai.com
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至於台股現在整體的股息殖利率，則超過4%，並不遜於S&P 500成份股，這也讓大盤指數過去半年來只要回到一萬點附近，就有買盤進場承接，逢高賣的外資也會趁機回補，因為當負利率商品愈來愈多時，能提供高回報的投資商品將彌足珍貴，高殖利率個股的回檔空間自然有限。

如今包括美國聯準會在內，今年以來已有20多家央行轉為降息，有的國家像印度甚至已經降息四次，而瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬則認為，利率倒掛帶來的訊息不是經濟衰退，而是低利率時代的全面降臨。

當全球貨幣政策重新回到寬鬆軌道、沒有發生重大金融危機之前，股市遁入空頭的說法恐言之過早；至於市場充斥的負利率商品（投資或存錢還要付利息），巴菲特之前坦言沒有看過這現象，不過他寧可把錢領出來放在牀墊下，也不想被反向收取利息。

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