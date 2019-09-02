全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

【文．簡宇劭】

PTT上常看到鄉民「戰文組」，甚至文組人出社會後，自己也會感慨「讀錯科系誤一生」……難道在台灣讀文組真的沒有前途嗎？

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台大會計系 32歲年薪仍未破百？

日前有網友發文表示，當初成績沒有很好的理組同學，工作幾年之後年薪都已破百萬。自己是台大會計系，出社會後去四大會計師事務所工作，如今已32歲了，薪水仍不見起色，只有60~70萬左右。直問為何自己賣肝賣得不比理組少，待遇卻差人家一大截。

社會風氣、產業環境是文組吃虧原因

為了「錢」途考量，台灣成績好的學生，多數會選擇就讀二三類自然組科系。半導體、記憶體等精密科技工業，在台灣蓬勃發展，在竹科上班往往頂著「竹科新貴」的光環，叫很多人艷羨。而醫師的高社會地位與優渥待遇，更讓許多學子不惜在重考班苦讀多年，也要擠進醫科的窄門。

相較之下，文組的學生就較容易受到輕視，普遍認為文組的畢業起薪、甚至是日後發展遠不如工程師、醫師，但事實真的如此嗎？

老實說，文組平均起薪的確不如理組，根據104人力銀行的調查顯示，理組相關職業平均起薪最高的是「工程研發、製程規劃」類的42,000元，其他職類也普遍有平均水準的33,000元以上；文組相關職業平均起薪最高的是「產品管理、規劃」類的38,000元，其他職業類薪水有許多落在33,000元以下，網路上盛傳的「文組起薪不如理組」的確有數字為據。

某科技大廠的人資也透露，大學新鮮人如果是做一般文書工作，平均起薪僅約34,000元，台清交也只會多加1千，但如果是做研發類的工作，台清交大學畢業生起薪就有38,000元，研究所畢業可達45,000元。

平「薪」而論 文組前段班其實很有看頭

當然讀書並不是只為了賺錢，大學教育也不應淪為職涯訓練，但現實的問題就是存在，不可否認「以後能幹麻？薪水多少？」仍是大部份人選擇科系時的重要考量。

那麼文組的薪水真的都這麼低嗎？其實，前段班可一點都不輸給理組，如頂尖的投資銀行、管理顧問、商業銀行等金融專業，甚至一些非金融業的外商公司，新鮮人的起薪都十分優渥。

根據行內人士表示，像麥肯錫、BCG、貝恩等管理顧問龍頭，知名投資銀行如高盛、摩根史坦利，剛畢業年薪都可高達110~130萬；一些商業銀行及外商公司的MA（儲備幹部），也有90~110萬的高水準。

這些薪水誘人的工作，在職缺相對稀少的情況下，對應徵者的要求自然高，例如想應徵外商的MA，學歷只是第一階段的篩選標準，面試的準備與過往累積的實習、參賽經驗，才是讓人脫穎而出的關鍵。

他文組大學玩3年 沒讀研究所 剛出社會便月薪8萬

剛當完兵的James，正等著上任外商遊戲公司MA，甫踏入職場便月薪8萬，優渥待遇令其他社會新鮮人稱羨。愛玩的他雖然成績不錯，但早早就知道自己不喜歡唸書，政大經濟畢業之後並不打算繼續考研究所，認為再多花兩三年讀書，出來的薪水不過多個幾千塊，不如找實習，提早出來工作累積實務經驗之後進修MBA。

「我大一到大三都在玩，」自稱是「學渣」的James坦白地說，「我大四下學期差一學分就會被雙二一退學，拿過兩次系排行最後一名，到了大五還在修大二的個體經濟學。」

直到大四，James 才開始思考，應該要做對自己未來有意義的事。雖然不嫌晚，但相比早早開始規劃的同儕們，James得付出更多努力，不理想的GPA（成績平均績點）也讓他在應徵實習時常常碰壁。

因為喜歡科技業，James大四時沒有仔細思考便加入外商科技公司長達一年的實習計畫，雖然在行銷與Marketing方面有所收穫，事後他卻認為一年過長，時間幾乎被卡死。這次經驗讓他理解到，比起進入一間大公司長時間待著，多找幾個短期實習其實能學到更多。

大五James決定延畢繼續充實自己，這一年內先後到銀行與管顧公司實習，「如果你還沒找到目標，可以跟我一樣去金融、管顧試試，這兩種實習CP值最高，到哪都用得著。」他以親身經歷表示，「成功絕對不是僥倖，努力永遠不嫌晚，重點是有沒有跨出關鍵的第一步。」

James便是靠著一次次有所斬獲的實習經驗，與對面試的充分準備，從GPA超低的頹廢魯蛇搖身一變，成了人人稱羨的外商MA。

立定目標 做好生涯規劃 才是文組生存之道

但James的野心不只如此，他把眼光放得更遠：外商遊戲公司MA只是初入職場的過度，累積幾年工作經歷後，便會進修MBA，接著尋找大型外商科技業的工作機會，「最終目標是創業，」他自信滿滿地說，「等時機成熟了，我一定放手去做。」

的確，不是所有文組學生都能有James的際遇與天分，但他努力充實自己，確立職涯目標的精神，卻是所有迷惘的文組生能夠借鏡的。就如他所說，努力永遠不嫌晚，試著突破自我與社會對文組的刻板框架，一定能看到耀眼的未來。

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