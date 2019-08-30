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美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36今周刊

圖片來源：達志
圖片來源：達志
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【撰文 許雅綿】

美國聯準會〈Fed〉在今〈2019〉年7月宣布降息1碼（0.25個百分點），為2008年以來首次降息，目前市場普遍預估，下半年聯準會仍有1到2次的降息機會，而這也將影響國內各銀行外幣定存牌告利率跟著調降。

看準聯準會降息趨勢，民眾「提前搶存」美元的需求，不少銀行就趁勢推出美元優利定存專案吸引民眾目光，包括滙豐銀行、永豐銀行、渣打銀行、台新銀行、凱基銀行和花旗銀行等9家銀行，均有推出短天期的美元優利定存方案，其中利率最高喊到8.8%。

不過，要提醒民眾的是，在挑選美元定存優利方案時，別被高利沖昏頭，應先留意美元定存限定的資金來源和存戶身分等條件，才不會入手後，發現和原本認知的有所落差，而造成權益的受損。

聯準會啟動降息

美元強勢將見頂？

「美國聯準會於7月啟動降息，市場預估年底前可能進一步降息1到2碼，使得美國與其它國家之間利差收窄，」渣打銀行財富管理投資策略部認為，中長期而言，預期美元走勢將見頂回落。

不過，從短中期觀察，由於美中貿易戰干擾令全球經濟動能下滑，金融市場前景不明，美元具有避險貨幣特色，因此，渣打銀行財富管理投資策略部觀察，儘管美元漲勢有限，但短期仍可能維持高檔不墜。

安泰銀行理財產品部資深協理唐文秀則分析，美中貿易戰全面開打，對於全球經濟趨緩的狀況恐雪上加霜，這將使全球主要國家再度開啟降息循環，預估未來一年，全球利率水準將緩步走跌。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，美國聯準會7月底宣布10年以來首次降息，將聯邦資金基準利率區間範圍下調到2.00%至2.25%，目前市場預估接下來仍有1到2次的降息機會，接著影響外幣定存牌告利率也會跟著調降，所以民眾可把握機會趁勢布局外幣定存。

美元高利存款好吸睛

入手前先釐清4大盲點

然而，面對市場上多種以高利吸睛的美元存款方案，民眾該如何挑選？

Money101金融比較平台公關經理呂芝穎表示，由於每個人的風險承受程度以及資金狀況不同，建議可以先從各家銀行訂出的起存門檻、承作資金限制來篩選出適合自己的美元優利定存方案；接著，再從符合自己資金水位中各家銀行優利方案中，依據利率、優利期間來選擇。

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而在選擇之前，民眾可先釐清以下美元優利定存的4大盲點。

盲點一：別被廣告利率沖昏頭。

由於美元優利定存方案內容，揭露的定存利率為「年利率」，加上通常天期大多為1個月、3個月等，實際落袋的利息有限。

呂芝穎表示，若民眾想要計算實際領到的利息，只要將存款金額乘上美元優利方案揭露的年利率除以360天，再乘上合約天數，就會得出實領的利息。

舉例來說，手上有1萬美元，想要存滙豐銀行優利88限時專案，1個月期利率8.8%，實際領到的利息金額約73.3美元〈計算方式：10000元*8.8%/360 X30〉，約新台幣2324元〈以台銀29日美元現金賣出價約31.7計算〉。

盲點二：美元存款多設有「限定條件」。

觀察市面上的銀行優利存款專案，多有限定「資金來源」或是「存戶身份」，例如限定新資金，又或者是須為網銀客戶、卓越理財客戶等。

所以呂芝穎建議，民眾應該要將資金短、中、長期配置一併考量進去，否則3個月或是6個月一晃眼就過去了，優存到期後就被視為原有資金，若想繼續賺高利率，恐怕得將資金再搬家，逐利率而存。

盲點三：留意外幣提領、匯款等手續費成本。

民眾在選擇美元定存方案時，可能會碰到原本在A銀行就有一筆美元閒置資產，但比較優存利率之下，發現B銀行的利率比較高，想要存B銀行的高利方案，這筆美元資產就得「搬家」，而呂芝穎說，這筆搬家費用不容小覷，建議民眾綜合考量之後再起存。

一般而言，若不將現有美元資產換回新台幣的情況下，民眾需支付匯出手續費、郵電費給原銀行以及匯入手續費給承接資金的他家銀行，依據資金規模，手續費約莫800元到2000元不等。

至於若先將美元資產換回新台幣的話，再以新台幣匯款至他家銀行，新台幣匯款手續費一筆收取30元，不過，要留意的是匯率風險，民眾只要把握逢低買、逢高賣的原則，就能規避匯差損失。

盲點四：注意優利定存的存款門檻和上限。

觀察各家銀行推出的美元優利定存方案，每家銀行設定的存款門檻均不相同，例如渣打銀行美金活利滿滿3個月期年利率3.45%方案，起存門檻要10萬美元，而永豐銀行美元高利快閃定存3個月期年利率3.99%方案，起存門檻只要2萬美元。

呂芝穎說，有些銀行的存款門檻相較高，一般小資族看得到未必吃得到，目前市場上門檻最低的是台新銀行Richart數位帳戶，活存年利率2.7%，只要1美元就符合起存資格。

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