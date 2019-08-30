台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

圖片來源：房地產掃瞄 分享 facebook 【撰文 黃健誠】

宜蘭縣自從2006年雪山隧道開通後，外地來往時間大幅縮短，因此成為台北民眾出遊的好所在，有著「台北人後花園」之稱，好山好水的環境，更曾引起一陣移居潮，不少上班族或退休民眾選擇搬去宜蘭住，將當地房價越炒越高，如知名的礁溪溫泉區的透天厝曾漲到每坪60、70萬以上，但現在僅剩約30萬的行情，相當於腰斬一半以上，卻還乏人問津。

宜蘭房市曾在雪山隧道開通後，被過度吹捧，但在2014年房市反轉後，情況已大不如前，據宜蘭在地房仲業者指出，受到大環境影響，過往台北民眾搶進宜蘭買房的情況已不多見，而過往被吹捧的房市熱區，如礁溪溫泉周邊區域，房價早已從最高點60、70萬，跌到現在30萬還不見得賣得出去。

查閱實價登錄系統，礁溪區的忠孝路上，在2014年時曾有一筆總價4589萬、總面積45.02坪的移轉紀錄，換算每坪單價高達101萬元，在地房仲業者指出，在2014年左右，礁溪地區確實曾有幾筆交易價格驚人的物件，但現在已不多見，甚至晚上去礁溪還會覺得點燈率有點低。

業者提到，雖然礁溪因為是熱門的觀光區域，過往曾是交易熱區，但是在地人根本不太願意買，會買礁溪的人約有90%以上都是外地人，其中又有一半是投資客，但現在景氣不佳，該處的房地產明顯滯銷，就算現在價格腰斬，也乏人問津。

雖然大環境不佳，但是房仲業者認為，宜蘭縣的房市目前還算穩定，相較於其他地方，較不會有太大的波動出現，呈現跌少漲少的狀況，本地民眾買屋、換屋的需求仍在。

不過，近年來，除了退休族群以外，不少在台北市上班的上班族，看準宜蘭房價便宜，往來台北單程約一小時的優勢，選擇在宜蘭置產，每天通勤上下班，因此當地房市對於自住的需求還是存在。

宜蘭的區域大致可分為以宜蘭市為首的溪北地區及羅東為首的溪南地區，溪北為文教區，溪南則是商業區，業者說，從經手的買房客戶中，在宜蘭買房的外地民眾大致分為三種，像是因調職、工作搬來宜蘭、選擇來宜蘭養老的退休族群及工作在台北的首購族。

如果想搬來宜蘭買房自住，21世紀不動產羅東純精店店長王樹國建議，除了退休族群較多的三星、員山鄉以外，若在台北上班的小資族，可以從宜蘭市區或羅東市區開始找起，以大樓、華廈等物件來說，宜蘭市區平均約14到15萬，而羅東市區則是16到17萬，房價相對穩定便宜。

分享 facebook

延伸閱讀》

租約到期！12年老店「天星港式飲茶」吹熄燈號

租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

繼永福樓後！16年「糖朝」港式飲茶退出台北東區

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】