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習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50今周刊

文 / 唐祖貽

選股方式百百種，但從基本面選擇具有投資價值的公司，是法人機構或大資金部位者的主要模式；而財務報表，是顯示企業在某段期間內的經營狀況與價值。因此，研讀並分析財務報表，就成為這類投資人最重要的功課。

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但對於一般投資人來說，要看懂財報可不是一件容易的事，即使看懂，往往缺乏深入且有系統的篩選。兩位知名理財部落客怪老子（本名蕭世斌）與雷浩斯皆是解讀財報的高手，他們倆分享多年累積下來的獨門心得。

怪老子「股票照妖鏡」

檢視過去八季財報 五大數據最關鍵

怪老子認為，初期先從搞懂3張財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）與各科目之間的關係著手，進一步就可以用財報檢視手中持股的經營狀況是否出現變化，甚至找出「有不尋常狀況」—即可能潛伏商機或殺機的公司，並試著從這些法人與大戶投資雷達上出現的標的，進行買進或賣出的判斷。

怪老子獨力研發的「股票照妖鏡」，每檔股票過去8季的財務狀況都以圖表顯示，成長或衰退趨勢一目了然，異常狀況在照妖鏡下更是無所遁形。以今年以來的大熱門「雙鴻」為例，依據下述項目逐一檢視。

首先是損益狀況與獲利能力，這方面主要是觀察EPS（每股稅後純益），毛利率、營業利益率、稅後純益率過去8季的變化，從中判斷最新數據是否異常。若以此標準，雙鴻從去年第2季起逐季往上，看起來的確是轉機性十足。

但除了上述4個數字，怪老子更重視現金流量表，「因為這可以顯示企業獲利的品質」。他的心法是：如果逐季、逐年觀察「營運活動的現金流量」大於「稅後純益」，代表獲利與現金流入的來源以本業為主，且現金流充足。

其實，雙鴻過去8季的「營運活動現金流量」並不穩定，且最近3季皆低於稅後純益。但怪老子指出，雙鴻最近3季的營運現金流量的確有明顯改善，只是「應付帳款」顯示現金大量流出，代表賺來的現金大多用於還債，這樣的現金流量品質以轉機股的標準，是可以接受的，但不算是他心中理想的穩健股票；加上股價已暴衝，所以即使市場再怎麼極力看好該公司主力產品「散熱元件」的前景，他還是會相當謹慎。

怪老子提醒，若現金流量增加的來源是「應收帳款（減少）」或「存貨（減少）」這類科目，或靠其他活動（舉債、處分資產）而來，這種企業獲利品質不佳，且缺乏未來性，就不是他理想的投資標的。怪老子財報解讀心法的重點在於，不要只看損益表中EPS大幅成長或暴衝就太過衝動，尤其是股價已經大漲一段的標的。要更冷靜地對照現金流量表，評估獲利的品質，否則難免成為險惡股市叢林中待宰的羔羊。

雷浩斯「護城河選股」

掌握3條件 篩出貨真價實成長股

至於雷浩斯，由於信奉股神巴菲特的投資哲學，近年來大力推廣「護城河」選股模式。他的目標是投資組合中的每一檔標的，其「內在價值」能年年增長，至少未來5年的稅後純益呈現逐年增加。為了達成這個目標，他用以下3大條件檢視：

條件1：無論科技業或傳產業，該公司的產品要有持續性的需求。

條件2：公司的財務實力要健全。這包括三點，一要有多元、持續、穩定的營收與獲利，代表該公司產品線多且廣，擁有穩定的客戶；二要現金流動狀況佳，與前述怪老子的要求很接近；三要財務結構良好、無債務危機，雷浩斯認為，公司的負債比愈低愈好，高負債比的產業如航運、營建業寧可不碰。

條件3：經營者本身特質。包括正直、務實、低調、熱愛工作，並熟悉所屬產業的循環狀況，不在乎短期營收變化、願意追求高單價產品比重的提升，重視股東權益等。

以上的條件共同形成一家公司競爭力的「護城河」，其中有些可以從財報發掘出來，但有些難以量化，投資人該如何評選呢？雷浩斯建議，先從條件2的財務標準或各類股的龍頭股篩選，再透過大量閱讀公司相關資訊、多參加法說會，逐一檢視這些公司是否符合全部條件。

雷浩斯以儒鴻為例，在2017年上半年過往財報中發現，儒鴻幾乎符合條件2的標準，「但16年以來表現明顯不佳，為什麼？」於是雷浩斯開始收集相關資訊，並參加法說會，「發現董事長居然會研究自己重要客戶的財報，並從中看出景氣循環的軌跡，知道16、17年因整體產業景氣下滑，公司業績不會太好，而趁機淘汰品質與單價不佳的客戶。」儒鴻雖然在16、17年獲利衰退，但因趁勢調整體質，等到產業景氣好轉，獲利一定可大幅提升。

此外，透過媒體報導，以及利用法說會後與董事長當面晤談的經驗，雷浩斯認為董事長的個人特質，相當符合他所設定的條件。因此，他用自訂的「估算未來五年EPS與本益比區間」表格，計算儒鴻的「天際線」與「內在價值線」，並從17年下半年股價300元以下分批買進，「正好買在波段的低檔區」。而儒鴻的毛利與整體獲利果然如董事長所言，從一八年開始大幅轉佳，股價也節節高升，到今年上半年400元以上才陸續賣出，「算算獲利超過四成」。

雷浩斯表示，會賣股，一方面是預估本益比已經達到原先設定的賣點30倍；另一方面也是看淡台股整體後市。「除了這兩種情況外，我都建議投資人長期持有。」

他指出，即使股價漲高了，但是只要獲利能持續成長，本益比就沒有太高的疑慮，「台積電就是最好的例子，近年股價頻創歷史新高，但是本益比卻始終維持在合理範圍內，就是內在價值與獲利持續成長的績優公司。」所以，雷浩斯建議投資人，不要以「股價漲高了」作為不買的理由，而是要從財報檢視公司的內在價值與獲利能力是否能夠持續成長。

近年來台股和全球股市一樣，容易因消息面影響而大漲大跌，在這種高度不確定的投資環境下，怪老子與雷浩斯的財報選股法雖然有一定門檻，但仍然值得學習。試著從他們提供的方法，找出經營績效優異的企業，忽視短線波動、長期持有，似乎是投資路上最佳的護身符了。

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