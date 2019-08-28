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靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58今周刊

文 / 黃亞琪

「吃的是記憶，不是味道。」不僅是《用九柑仔店》的一句對白，也是該漫畫IP改編的基底。透過傳達普世價值的感情，打破時空疆界的隔閡，將台灣文化推得更廣更遠。

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8月，一部以4、5年級世代熟悉的「柑仔店」為主場景，訴說台灣鄉下人情味的影集，在三立都會台、衛視中文台、愛奇藝、LINE TV和FOX＋等同步上演。這個被認為故事「很老哏」的溫情派影集一推出，在PTT上立刻被洗版，引發不少討論。

《用九柑仔店》影集，改編自第8屆金漫獎年度漫畫大獎得主阮光民同名作品，也是副總統陳建仁書單的首選。很多人沒想到，台灣創作的漫畫能改編成影集，也能創造出不同於日韓漫畫改編的觀看魅力。

該劇海外版權銷售創下佳績，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、澳洲、紐西蘭及印度等國，涵蓋了美洲、歐洲、非洲、中東等地區，都能收看。

該劇講述離鄉北上工作的男主角，因祖父生病住院，猛然驚覺到自己賺到了名和利，卻茫然自問幸福在哪裡？於是毅然決定返鄉接手柑仔店。「從台北回到這裡（鄉下的柑仔店）頂多三個多小時，但我通常要花365天⋯⋯甚至更久。」第1集當中，男主角的告白心聲，打中了許多離鄉背井的遊子內心深處。

說故事方式不同

漫畫變戲劇 只能靠慢工磨

2017年，《用九柑仔店》獲得金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」雙料肯定時，立刻吸引如三立、福斯傳媒等公司來接洽，希望改編成影集。最後由曾獲得金鐘獎肯定的高炳權導演所率領的鹿路電影、內容物數位電影成為主創團隊，並且拿到文化部1800萬元補助款。

然而，要從一格格的漫畫轉為戲劇，最大的挑戰還是講故事的方式不同。阮光民與導演的劇本磨合，就此開始。

由於漫畫與戲劇的「語言」不同，整個戲劇拍攝主創團隊在前期劇本改編時，就開了超過10次以上的會議，平常在群組上的回報與交流，更是頻繁又密集。

回想溝通的過程，在編劇的世界中常是：「講一個影，生一個囝。」就好比抓到一個線頭，就能拉出整件毛線衣。但在阮光民的漫畫世界中，動作和文字是同時進行的。例如要喝酒時，從拿起酒瓶到喝完，就在1秒內，但編劇卻可能要寫3頁，怎麼解決呢？「多聽他們正在追什麼劇？聽導演說該怎麼演？」他坦言，自己也在消化這個過程。

然而在商言商，動輒幾千萬元的製作成本，豈能不謹慎。先前，阮光民的作品《東華春理髮廳》也曾被改編成電視劇，只是回響不如預期。一位戲劇製作人就指出，主要原因在於，當初原創只有一本漫畫，只要拍10集，後來變成40集。「內容不足，自然『走鐘』（方向不對）。」

第2次出擊，阮光民當然也會擔心，上映前2個月，只見他也跟著宣傳打戲。「如果能讓更多人看見，就是回饋了。」他說。

目標是打破距離感

從場景到配樂 力求真實感

對於漫畫改編成影視作品的發展模式，阮光民認為，是條不得不走的路。「一拳出擊到線或面，有擴散效益更好，讓更多人看見我的作品。總不能老是『頭燒燒、尾冷冷』（台語）。」顯然，他也意識到，台灣原創若總停留在一個點上，是無法發揮出外溢效應，創造出如迪士尼米老鼠一樣，拉出無限衍生和複製的長尾效應。

為了讓改編作品能有更好的呈現，光是找場地，整個劇組南下北上不乏數10次，原本是要在雲林縣斗六市，也是阮光民祖父柑仔店原鄉拍攝，後來覺得不合適，最後落腳在嘉義縣六腳鄉。

該劇導演之一、拍攝過《滾石愛情故事——對面的女孩看過來》導演高炳權就表示：「真實感比偶像感重要，這是我第一次拍攝漫畫IP改編的戲劇，要還原漫畫中的原始氣氛就是一項挑戰。因為細節和細膩的情感需要處理。」

第1集劇情以兩條軸線並行，其中一條是男主角阿公年輕時的事，他帶著千金小姐私奔，後來她不慎摔倒流產，阿公不得已，將千金小姐帶回到她父親的醫院。那一幕，沒有灑狗血情節，只有阿公用三輪車載著千金小姐回家的急迫感，和將愛人送進家門後，無助地佇立於門外的靜默。

那剎那的安靜，成為網站上被討論最多的一幕，是IP成功轉換的明證。說得世俗一點，IP先要能打動普羅大眾，才能延展到授權各國，讓其他國家看見台灣軟實力。

要成為打破國界的IP，還有最後1哩路。這次《用九柑仔店》不論場景道具，都力求還原舊時柑仔店；第2集中，不斷出現的空拍大景，呈現南台灣乾淨又漂亮的土地面貌，在在勾起觀眾的情感；而片頭曲也請來方文山作詞，優美的詞句，將主角現在和過去的記憶交疊起來。

《用九柑仔店》為了讓更多人得到共鳴，上映前辦了3次試映會，訴求不同類型的群眾，從漫畫原有的粉絲圈到可能的追劇者，成功帶起話題，在第1集就得到注意。

「我希望觀眾用很慢、很靜的心情去看，才能聽到心裡真正的聲音。」聊起天來，總帶著一種喜感和親近感的阮光民，這句話說得淡定且淡然。跨出第一步了，賣復古味也好，講人情味也罷，只要IP原創夠好，讓世界看見的可能性就存在。

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