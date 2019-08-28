挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

文 / 張玉鉉

學術上，台茶24號為特有種植物，讓植物學家有開拓新基因庫的驚喜。生態保育和商業上，有耐病蟲害、適應極端氣候等特性。台東茶改場十人團隊如何成功復育？

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茶葉竟有菇蕈與咖啡香？走進農委會茶業改良場台東分場種植台茶24號（又稱台東永康一號）的茶園，便聞到陣陣菇蕈和咖啡香氣，「這是永康山茶特別之處，光是茶樹就聞得到香氣，一般茶樹是沒有味道的。」引領我們走進茶樹叢的茶改場台東分場股長羅士凱自豪分享。

可別小看台茶24號，此台灣特有種歷經19年育種才誕生，成了台灣茶葉第一、也是目前唯一成功復育的原生山茶種，被譽為「茶界的櫻花鉤吻鮭」。

「根據植物學家的鑑定，台東的永康山茶為孑遺植物，因而有冰河時期遺留下來的特有種美稱。」羅士凱補充。

除了品種特殊且唯一，這個台灣原生種也極具商業潛力，其製成的紅茶、綠茶具特殊風味，未來有望挑戰每斤最貴上看4000元的日月潭紅茶。

台灣大學園藝暨景觀學系教授陳右人解釋，台灣原生植物種類豐富，但經濟使用卻很少，「台茶24號例外，經過選拔後，成為適應平地環境的經濟作物。」

舉例來說，台灣蘭花外銷總額8成的品種，源自台灣原生種蝴蝶蘭「台灣阿嬤」，創造數10億元年產值。未來，台茶24號也有機會向前輩看齊。

整個選育過程，就像是一場漫長接力賽。研究團隊約由10人組成，這19年中，有人退休，亦有新血加入。

挖掘前所未見原生種

研究員在原始林迷失方向

時間回到2001年，台東縣永康部落為了建飛行傘基地，在泰平山發現野生山茶蹤跡。最早開始參與研究、現為茶改場總場祕書的吳聲舜回憶：「第一批上泰平山的引種團隊，為了更深入林地調查，沉浸在挖掘新品種的喜悅當中。一不小心在原始林中迷失方向，在林中度過一夜。」

當時，茶葉約有3大族群：栽培小葉種群、栽培大葉種群、西部山茶品系群，約有13個主要茶樹品種。而泰平山上的茶樹，是從前沒有看過的，自成東部山茶品系群，也難怪研究員們興奮到迷失方向。

「我是民國89年上山引種，在海拔850公尺處，大約有5公頃，共約100株的原生山茶植株。我們就剪一些枝條回去做扦插繁殖，進行性狀篩選。」研究台茶24號的元老、現已從台東分場退休的鄭混元說到。

記者原以為茶葉品種培育頂多花費3到5年，沒想到羅士凱說：「最起碼也要18至21年。」

培育過程需經過3階段的比較觀察，在東部山茶品系群裡篩出30種表現優異的品種，之後再經過各項檢驗選出5種，最後按部就班地從中界定出台茶24號獨特的DNA。

「我算是半路出家，結果做著就做出興趣來。」在15年接手前輩研究工作的副研究員余錦安，原為高雄內門人，因愛上台東的藍天白雲，一待就是11年。

研究過程日復一日，反覆進行一樣的試驗：栽種、選拔、製茶，他不諱言過程相當枯燥，但一有突破時又能滿血再戰，「每次到感官品評或化學分析階段，就像開驚喜包一樣，會很興奮。有亮點出現的時候，滿溢的成就感讓我覺得一切都值得。像第一次試喝台茶24號製成的茶，菇蕈的香氣與鮮味衝擊舌尖，相當驚豔。」

野兔情有獨鍾

意外發現原生茶種更多亮點

問團隊研究過程最難忘的事，羅士凱與余錦安不約而同聯想到：「野兔！」

原來台東分場園區內的茶樹都採自然農法，幾乎不噴藥，因此常有山羌、環頸雉等動物出沒，沒想到還發現野兔特別鍾情於台茶24號，經常啃咬其嫩枝，約吃掉3、4成左右，共約80株。

「不過這也引起我們的好奇，將茶樹送去分析之後才發現，原來台茶24號有一些機能性物質，如：楊梅素、槲皮素（具抗氧化、降血糖等作用），對人體很好，可以提升免疫力。」羅士凱補充說，復育過程中，研究人員發現台茶24號更多亮點，包括咖啡因含量每百公克僅2公克，在台灣茶葉中的咖啡因含量最低，又耐乾旱、寒流等極端氣候和病蟲害，及每公頃可收2噸、1年可6收，產量約一般茶葉2倍。

種種優勢，讓團隊願意花費近20年培育這個台灣特有種，「選育出一個適合淺山種植的經濟茶種，能證明山茶有利用價值，更可以打響地方特有種的名號，讓台灣茶站上世界舞台。」說這話時，採訪時一向話不多的余錦安眼神發亮。

除了紅茶與綠茶，台茶24號未來還有機會製成曬菁綠茶（生普洱），「這將是台灣第一個適合製成生普洱的茶葉品種。」羅士凱語帶自信。

隨著種苗商承包、技術轉移等後續流程一一完成，最快明年底，茶農就可開始種植台茶24號。「台灣喝茶主流受小葉種茶樹製成的烏龍與綠茶影響，多為清香路線。希望山茶能開闢出更多元且獨特的領域。」吳聲舜這樣期許。

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