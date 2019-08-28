習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

文 / 今周刊編輯團隊

中美貿易戰，已經到了彼此極限施壓、雙方隨時會打出「最後王牌」的時候了。隨著戰略調整、情勢逼人，中國手中那張按捺許久的王牌，出手的機率也正在快速拉高當中。

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「基本上，只要中國想要……，他們隨時可以癱瘓全世界的稀土市場！」一位熟悉稀土產業生態的美國業界人士，對《今周刊》嚴肅地示警。

美稀土龍頭CEO悄來台

尋找台灣合作夥伴

8月下旬，中美貿易戰升溫關鍵時刻，美國稀土龍頭執行長悄悄來台，川普最仰賴的美國稀土礦商、MP公司執行長歐華森（Michael Rosenthal）接受《今周刊》獨家專訪。由於身分及時機敏感，對「美國是否已能因應稀土禁運」之類問題回答有些保留隱晦。然而他表達內心深度憂慮：「如果習近平宣布禁運稀土，那麼，全世界都該害怕！」

對於此行低調來台的目的，歐華森表示，「我們想知道，台灣和其他亞洲業者需要哪些稀土產品。」他指出，公司目前沒有台灣客戶，正積極尋找磁鐵在內的合作夥伴，「美國正積極重新打造稀土產業鏈，我們樂見和台灣企業合作，例如……，鴻海。」

「目前我們的產品只是稀土『礦』，還沒辦法分離成稀土元素。我們九成以上的稀土礦都要送到中國加工……。」歐華森這麼解釋當前美國稀土產業與中國之間的微妙關聯，簡單說，美國雖然重啟採礦，但絕大多數的礦產必須送到中國精煉，才能純化為商業用的稀土元素。

其中，9月1日將被中國開刀的稀土相關進口商品，就包括各類「稀土金屬」，預計將被加徵5％進口關稅。這是「加徵」5％關稅，早在今年五月川普將2千億美元中國輸美商品稅率由10％提高到25％之後，中國為了報復，就宣布將美國進口稀土礦的關稅拉高到25％。

今年5月起，中國以「稀土牌」威嚇美國的力度開始逐漸升高。5月20日，習近平忽然考察中國稀土業者江西金力永磁科技；約莫同時間，中國國家發展和改革委員會提出把稀土當作經濟戰武器的可能性。5月29日，中共黨媒《環球時報》稱稀土為「北京的王牌」；這是貿易戰開打至今，唯一被中國以「王牌」形容的反制武器。

今年前6月中國的稀土及製品出口量約4.4萬噸，較去年同期衰退6.4％，這是近5年來首度出現的上半年出口減少，也被認為是中國已經開始為稀土戰布局，意圖溫水煮青蛙地減少國外業者庫存量。

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川普炮打所有陸貨

卻巧妙排除醫療和稀土

川普8月初宣布對中國「剩下的所有輸美產品」徵稅，但所謂「剩下所有產品」清單中，卻又悄悄排除了兩大類商品，一是醫療，另外，就是稀土等關鍵礦物。

這是中美貿易戰火拚至今，美國被看見的唯一弱點。

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