謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

【文．謝金河】

泰銖大過新台幣，這是1997年亞洲金融風暴以來僅見，可能也是我們這一生中長缐投資的重大轉折。

謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook

1989年台股漲到12682前後，很多賣掉台股的投資大戶，一邊是西進，直接到那時只有1500左右的港股下單，榮安邱在4港元左右，持續加碼滙豐銀行近一成股權最精典。另一邊是南向，最重要的點是泰國。我在1994年跟著朋友到泰國考察，在證券公司的VIP室，都是用台語交談的台灣朋友，那一年泰國SET指數被台灣大戶炒到1789點，台股大戶撐起泰股半邊天。

但是1994年中國國務院總理朱鎔基突然宣布進行滙皮膚，原來外國人使用的外匯券與人民幣併軌，人民幣匯價從5.76跑到8.77，那一年，我在上海跟導遊換到12元人民幣。人民幣急跌，讓發展中的中國出現巨大商機，原來南進的台商，全部變成西進，朱鎔基讓人民幣巨貶，不但瓦解了李登輝時代大力推動的南向政策，也觸發了1997年的亞洲金融風暴。泰國SET指數後來慘跌至204，當年在貴賓室叱吒風雲的台灣大戶，後來都失聯了。

90年代初期，南進是主流，眾多熱錢湧入東恊國家，朱鎔基滙改後，西進取代南進，東南亞國家資金被掏空，貨幣出現狂貶，那個時候，印尼盾從2269兌一美元貶值到16950，菲律賓披索從26.8跌到58.5，泰銖從22.2貶到56.5，韓元被狙擊，從874跌到2000，新台幣那年跌至35.17。

30年前，知道把所有家當全都押注在中國的，全是大贏家。最具代表性的如邱永漢先生在90年代初，帶著台灣及日本的投資家探訪中國，商品大師吉姆．羅傑斯重押中國，並且讓兩個女兒學中文。台灣的旺旺，康師傅，寶成，正新輪胎等，都是投資中國的大贏家。

這次美中貿易戰又促成一次長缐大轉折，大家要每天盯著人民幣升值變化，如果人民幣貶值變成長期趨勢，那麼中國投資可能大轉向。當年南進氣候未成，經過30年調整，這回生機盎然。泰銖升值只是其中一個訊號，甚至是製造業在越南遍地開花，越南的內需市場會逐漸崛起，甚至是越南股市，遲早會有一大波機會。

這次到越南，我鼓勵團員在越南開戶。先探投資週刊的一位前同事，他把下半生30年全給了越南，他下苦功學越南話，拜訪越南上市公司，他深信他這一生一定可以在越南抓到大機會。

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