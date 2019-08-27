金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

【文．許雅綿】

今〈2019〉年來貿易戰紛爭，黃金續獲避險資金擁戴，國際金價不斷飆高，更一度突破每盎司1500美元關卡，創6年來新高。除了有外資喊出「金價上看2000美元」之外，新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）接受外媒採訪時，更直言「看好黃金長期上漲，無論任何價位，都可以全面買進。」

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受到市場消息面和分析師的激勵，不少投資人都蠢蠢欲動，想要趁勢搶買一波，但金價目前處於高檔，還適合買進嗎？投資黃金超過30年的台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信認為，未來2年金價上漲可能性很高，若金價短線回檔至每盎司1480美元，就是一個很好的買點。

國際現貨金價近1年以來走勢圖。資料來源：Bloomberg，2018/8/22~2019/8/22。 分享 facebook

靠投資黃金穩穩退休

他傳授3招黃金投資術！

石文信14歲開始在金工廠當學徒，後來接下父親銀樓的生意，從進口黃金的原物料，到製作生產成飾品，再銷售給消費者，全都經由他之手，接觸黃金超過30年的石文信，對於金價的漲跌趨勢，再熟悉不過。

他說，剛開始經營銀樓，黃金投資以店裡生意為主，國際金價低一點，原料就進口多一點，等到結婚之後，33歲才開始從事個人的黃金投資。

石文信除了投資實體黃金之外，也大膽的操作黃金期貨，從2009、2010年每盎司900美元開始買實體黃金和期貨，2011年最高價賣在每盎司1800美元，讓他獲利不少。

至於黃金管道眾多，除了一般的實體黃金之外，還有黃金現貨、黃金期貨、黃金存摺和黃金基金等，想投資黃金的民眾，該如何選擇投資工具，並判斷買進的時間點？對此，石文信就傳授以下3招「黃金投資術」。

首先，選擇黃金投資的管道。雖然石文信有操作黃金期貨，但他強調期貨槓桿風險高，較適合熟悉黃金市場的專業投資人操作，不建議一般民眾介入；而黃金存摺雖然投資門檻較低，最小投資單位只要200元，但有手續費和稅賦等成本考量，所以他最建議一般民眾投資實體黃金。

以石文信目前的資產配置來看，有5成投資黃金，其餘5成則為現金和房地產等。而5成的黃金投資中，4成以實體黃金為主，黃金期貨僅配置1成左右。

再來，看自己的口袋深不深，也就是設定預算。以石文信最推薦的實體黃金來看，「口袋不深的話，可以先從金飾開始買，例如金元寶、戒指等，除了隨時可戴、又可存錢；口袋深一點的話，則可以買黃金條塊，目前1兩黃金〈1兩等於10錢，1錢約等於3.75克〉價格約新台幣5萬元左右。」

最後，觀察國際經濟情勢，判斷黃金買進和賣出的時間點。石文信說，操作實體黃金方式非常簡單，便宜的時候買，上漲有獲利就賣。然而，以買點來看，他個人會搭配4個指標來觀察。

包括：第一、先看黃金價格的線形走勢，判斷是否築底；第二、觀察各國央行的黃金購買量，若各國央行都同步買進黃金的話，未來金價上漲的可能性很高；第三、觀察新台幣匯率，因國際金價是以美元計價，會有匯率成本的問題；第四、關注是否有重大事件以及美國的經濟數據。

石文信以最近一次的操作為例，今年7月川普宣布要對價值3000億美元的中國商品加徵10%的關稅、人民幣貶破7等重大訊息發生後，他當時就加碼買黃金，以1470美元買進，漲到1520美元就出場，「民眾可以設定一個自己可以接受的合理價，到了那價位就賣出。」

整體而言，石文信說，雖然黃金獲利慢，但穩定性、變現性高，每年穩穩買黃金，可以當成資產配置的一部分，且市場動盪時，黃金也能當成資金停泊、避險的工具，「買黃金不會吃虧的。」

未來兩年金價上漲機會高

短期回檔至1480美元是買點

展望未來金價走勢，石文信觀察，從去〈2018〉年11月開始，中國央行每個月都在儲備增持黃金，加上美國聯準會有降息的可能性，估計未來2年市場還是有動盪的可能性，金價仍有表現的機會，目前看來，若金價回檔至1480美元，是個不錯的買點。

元大S&P黃金ETF研究團隊則認為，美國二年期與十年期公債殖利率第3度出現倒掛，從歷史經驗來看，二年期與十年期公債殖利率出現倒掛後的2年內，出現經濟衰退的可能性偏高，因此，市場預估聯準會9月降息的機率趨近100%，黃金的多頭不宜看淡。

要留意的是，英國無協議脫歐風險、美中貿易談判的不確定等，增加了黃金的避險需求，近期高盛證券上調黃金6個月目標價為1600美元、美銀美林更表示寬鬆政策，將推升黃金在未來二年達到2000美元的可能性。

不過，元大S&P黃金ETF研究團隊建議，短線累積漲幅已高、金價震盪將加大，資金行情隨時可能轉向，投資人不宜過度追高。

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