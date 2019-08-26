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不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59今周刊

【文．黃健誠】

在台北市東區靠近忠孝復興站的知名「同心圓紅豆餅」，今天傳出因不敵高房租的壓力宣布搬家，消息一出，讓不少老顧客相當錯愕，「同心圓紅豆餅」第二代陳力瑜指出，現在每個月租金約23萬，但在東區人潮不如從前的情況下，近幾個月都是賠錢狀態，為了不讓店倒閉，只能無奈搬家。

黃健誠攝
黃健誠攝
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「同心圓紅豆餅」已在東區路邊飄香長達20載，店面從一開始的2坪大小，慢慢擴充到現在10坪店面，陳力瑜說，在1999年開業時，店面空間僅2坪，但後來漸漸將房東原本分租出去的其他空間都租下來。

店面租金隨著店面空間越來越大而調漲，從一開始2坪大小的5萬、3坪7萬，再到10坪的14萬，後來房東又要求「要租店面，得連地下室約30多坪空間一起租下。｣房租因此一路攀升至26萬元，但昂貴的房租對比一個紅豆餅只賣25元的小店而言，根本吃不消，陳家還因此在10坪大的店面中隔出空間賣起一杯50元的蜂蜜檸檬。

為了填補多出來的空間及房租，陳家將店面隔出空間賣起飲料。（圖／黃健誠攝）
為了填補多出來的空間及房租，陳家將店面隔出空間賣起飲料。（圖／黃健誠攝）
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而該房東也對於外界質疑租金太高喊冤表示，租金已從26萬降到23萬，確實降了不少。但是，陳力瑜表示，2013年簽訂新約前一個月，才要求陳家將地下室空間全數吃下來，當時因時間急迫，又捨不得做了十幾年的生意要因此搬家，因此咬牙將地下室租下來。

原以為可以將地下室空間活化使用，但因為漏水及房東堆放原有雜物等問題，要活化空間還需要考量到消防等事項，導致地下室空間完全無法使用。

同心圓紅豆餅10月起將搬遷至離原址不遠的新店面。（圖／黃健誠攝）
同心圓紅豆餅10月起將搬遷至離原址不遠的新店面。（圖／黃健誠攝）
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陳力瑜表示，今年原本希望房東能看在生意大不如前的狀況下能再調降房租，但房東並不願意，因此只好另覓新址，搬到斜對面、復興南路一段66號，雖然與原址相距不遠，但是房租一口氣少了9萬元，20坪大的店面租金大約14萬，希望10月1日起能在那邊重起爐灶，同時兼顧10名員工生計。

近幾年來，東區不斷傳出老店因不敵高房租，陸續歇業或搬遷，陳力瑜觀察指出，大概從2013年起，確實明顯感覺到人潮減少，尤其近兩、三年來，每年的人潮、生意都逐年遞減兩成，原物料價格及基本薪資卻逐年提高。

而且，目前店內每月含房租及人力物料等成本就要近百萬元，紅豆餅的價格卻從2005年到2017年的12年間都維持20元，直到2017年才小幅調漲5元，如此便宜的價格未吸引更多人來買，反而隨著大環境因素，生意越來越差，「真的很難撐得下去」。

同心圓紅豆餅開業20年，以特殊口味名聞遐邇。（圖／黃健誠攝）
同心圓紅豆餅開業20年，以特殊口味名聞遐邇。（圖／黃健誠攝）
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住商不動產企研室經理徐佳馨表示，單純以同心圓紅豆餅附近的店面行情來說，每坪租金約落在1.8到2萬間，紅豆餅店面10坪加上30幾坪的地下室，租金23萬不算太貴，不過因為業者用不到地下室，因此反而造成租金上的壓力。

徐佳馨指出，該店面鄰近捷運忠孝復興站及Sogo百貨，地段很不錯，未來應該不致於空租太久，這樣的租金應該還是租得出去，但若是餐飲等小本生意承租，還是要夠厲害才能撐得長久。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

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