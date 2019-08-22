香港電競少年Toyz 從世界冠軍轉型YouTuber丑角之路

【文．劉又榛】

Toyz的真實人生，比虛擬電競遊戲更高潮迭起。矛盾的是，Toyz因為自身不服輸的個性，得到了《英雄聯盟》S2的世界冠軍獎盃，卻也因為不服輸的個性，令他飽嘗人生一道道的難關。

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「贏不了就不要打。」這句話，幫助劉偉健在2012年拿下《英雄聯盟》世界冠軍，卻也是他如今甘願在YouTube裡化身丑角的原因。

相對於劉偉健，另一個更廣為人知的名字是Toyz，他在電競世界的代號。出生於香港的Toyz，從小就知道自己不是念書的料，倒是在遊戲世界裡找到一番天地。2012年參與台北暗殺星（TPA）代表台灣在總決賽擊敗韓國Azubu Frost戰隊，抱回冠軍獎盃那一刻，迄今仍讓許多電競迷津津樂道。

獨自求生的野獸

出版《我是傳奇》自傳

當年Toyz的高超戰技，為他贏得「中路野獸」的響亮稱號，但相對於策略和技法，真正成就他的其實是「心戰」，「一定要做得比對方好，才有存在遊戲裡的價值。」他說。

曾和Toyz接觸的人，或多或少察覺和他好像存在一道隱形高牆。Toyz說：「我認為團隊以外的人都是仇人，如果跟圈子的人太熟，會失去要贏的心態。」他的滿不在乎，宛如是在叢林中獨自求生的野獸，「打敗所有人」是他唯一思考，也正是這股不服輸的精神，才能在苦練下站上世界舞台。

然而，也是不服輸的性格讓今年僅27歲的他，飽嘗人生大起大落。Toyz表示，他想要記下這一切，所以利用半年的時間在近期出了一本以《我是傳奇》為名的自傳。

書中，他自剖當年每一項爭議背後的心路歷程，如為了世界冠軍獎金分配方式，他與Garena台灣競舞管理階層產生矛盾，進而導致離開TPA的結果。外界說他忘恩負義，稱他是叛將，他則說自己只是爭取該有的權益。

打擊更大的，是他與香港電子競技創辦人暨執行長鍾培生長達一年多的合約訴訟案，以及自組戰隊Raise Gaming，卻遇上台灣鼎岳公司的財務問題，連隊員薪水都發不出來。「戰隊好不容易打到LMS職業聯賽，卻因為薪水發不出來，影響選手士氣。」在Toyz身邊工作4年多、擔任助理的阿桃（本名許淳菁）感嘆道。

理應是人生最精采的20歲，他卻從電競神壇狠狠摔下，經歷一次次沉痛打擊。但如果時間能夠倒轉，Toyz最想改變的，不是在幾次衝突事件中的決定，而是想嘗試新的事物，當個上班族。他說：「這樣想可能有點自大，但我既然能在電競圈堅持這麼久，如果做其他事情，可能也有另一番成就。」

筋疲力盡的他，如今在不服輸之外，開始讓人看到「放得下」的另一面。「當我看到更有價值的事情值得我去做，我就願意放下。」這是Toyz為自己的轉變所做的解釋。

如今的Toyz雖然還有著英皇電競旗下G-Rex戰隊總監頭銜，也持續做遊戲實況直播，但距離電競賽場，其實已經很遙遠。他自嘲，擔任總監的其中一個功用，就是扮演「吉祥物」。只要能激起外界對戰隊的注意，就是他的成功。「英皇電競認為Toyz有往藝人發展的潛力。」阿桃補充道。

退出電競的戰場

轉攻網紅實況主直播

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這也是為什麼人生再次登錄，相同的名字卻有了不同的身分和戰場。「與其花費很多時間，才能跟現在選手較勁，我退下來還比較好。」Toyz在電競世界的未來愈來愈模糊，卻在YouTube看到了一道光。

只是，他雖有電競直播經驗，來到YouTube卻完全不是這麼一回事。「以前開直播我就算不講話，也會有人來看。」Toyz坦言道，如今遊戲打得再好，也不一定能吸引觀眾。他只能突破心理門檻，學習如何當個「小丑」的角色。

讓阿桃印象最深刻是Toyz回香港後第一次開直播，頭上竟戴了一頂彩色爆炸頭，且每當有粉絲訂閱時，Toyz就會吹派對常見的吹龍口哨，「我沒想到Toyz改變這麼大」。

實際上，Toyz確實下過一番苦功。為了增強娛樂特質，他看美國脫口秀節目，從中學習。「觀眾喜歡看什麼，我會盡力達到他們的標準。」他說。

現在如果搜尋Toyz的頻道，可以發現除了直播遊戲的精華片段，還有更多美食、生活隨拍的題材。而累積至今的訂閱用戶數，已來到37萬名，他表示這當中有愈來愈多非電競族群的粉絲。

對於卸下世界電競冠軍的身分，成為搞笑的YouTober，Toyz顯得很坦然，甚至有點驕傲：「我已經走在很前面，遊戲圈子的實況主能像我這樣跳出來做生活化的影片不多。」

這一次戰鬥，Toyz不需要打敗其他人，只要戰勝自己。而人生的下一道關卡，就是明年年底前，躋身百萬YouTuber的行列。

小檔案_劉偉健（Toyz）

出生：1992年

現職：英皇電競「電競總監」

經歷：

‧ 2012 S2英雄聯盟世界大賽冠軍（TPA隊伍）

‧ 2013 英雄聯盟All Star 全明星賽中路技巧挑戰賽冠軍（TPA隊伍）

‧ 2018 英雄聯盟LMS後勤特趣盃冠軍（GRX總監）

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