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釋憲前夕：從社會國原則鳥瞰年金改革與憲法解釋

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11今周刊

文 / 范疇

台灣幾近是一個被「進步思想」控制的社會，只要被大量西方媒體表彰為進步的思想，在台灣張起旗幟就一定錯不了。但實質上，台灣還是一個相當保守的社會，例如，在膚色問題上，台灣一般人還是白色優先；在性別問題上，台灣還是男權優先；在家庭倫理上，父權依然掛帥。

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當然，這都不是本文要討論的；本文想談的是「台灣的排外政策」，尤其是當下接納香港移民的政策。在移民政策上，台灣其實完全沒有保守的條件。讓我們不騙自己地問自己：過去30年，由台灣移民到外國的精英幹才有沒有2百萬人？再過5年，台灣是不是就進入老齡社會？大學入學生是不是愈來愈少？最後，台灣如果不通過接納移民的政策，僅靠既有的自然生育，10年、20年後，台灣是不是難逃經濟凋零？

自欺欺人毫無助益

日本偷跑，台灣還在原地

有人說，日本更慘。對於這種面對問題的態度，我有兩個反應。第1，別人的癌症3期和你的癌症1期沒有半毛錢的關係；看到別人癌症3期就慶幸自己只有癌症1期，而不立刻治療的人，只能說是自欺。第2，日本已經開始靜悄悄地引進移民，只是沒聲張；日本政府正在廣泛地接觸來自中國和韓國的留學生，鼓勵他們申請居留權，甚至入籍。

新加坡現有600萬人，但土生的新加坡人只占350萬人，其他是來自其他國家的工作准證者、永久居留者和歸化的公民。這政策已進行10幾年了，一開始，移工和歸化者給社會帶來了很多麻煩，但務實的政府腦子一轉，把移工、潛在移民的篩選工作，直接搬到來源國家，而不是入境了再挑選。因此，新加坡的「新公民」不是聰明清秀，就是年輕幹才，或是有資源的人士。

香港的狀況，大家都看到了，不用多說。接下來1年至5年，會有大量香港人民起心動念移民台灣。若是我，我會把「5年內吸引30萬至50萬香港青壯幹才來台定居或移民」定為國策，提高台灣的生產力，改進人口年齡結構。

香港移民的素質如何，完全看台灣端出的誘因，以及篩選的條件和方式。難處在兩方面：台灣政府有沒有能力端出誘因、制定篩選條件，台灣社會夠不夠包容進步、青壯世代敢不敢接受這挑戰。

台灣若因「舊情綿綿」或「舊恨綿綿」而不願、不敢接納香港人，那，只能說「活該」二字。

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《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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