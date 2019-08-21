女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

文 / 黃家慧

吳寶春曾因沒有大專學歷被國立大學EMBA拒之門外，政大反思而成立創業主班，為失學、時間有限的企業家開啟另一扇門，助他們透過不同管道進修，更上層樓。

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記得世界麵包冠軍吳寶春坎坷的求學故事嗎？2013年，吳寶春想透過進修強化企業管理能力，卻因為沒有大專學歷，被國立大學EMBA（經營管理碩士學程）拒之門外，他只好遠走新加坡求學。

台灣網版印刷龍頭東遠精技董事長陳東欽、上櫃公司岳豐董事長葉春榮等創業主，其實都和吳寶春一樣，在各自的領域交出亮眼成績單，卻因沒有大專學歷，讓他們想再進修進階企管知識時找不到門路。

「雖然以前的經驗促成我的成功，但高科技業是1日4變，如果我沒有跟上時代，就會被淘汰，所以得去上課，才能對市場更敏感。」陳東欽說。吳寶春事件發生後幾個月，政治大學EMBA校友會就推出不看學歷的創業主管理精修班課程（以下簡稱創業主班），將兩年以上的EMBA課程濃縮成一年的精華版課程，滿足了陳東欽想繼續深造的夢想。

「很多創業主從小家境貧困，幼年失學而早早投入工作、創業，但他們有的在事業經營中遇到瓶頸，仍然想透過學習來找到未來經營方向。」政大商學院教授于卓民認為，學歷不應該成為創業主自我提升的障礙，因此規畫成立創業主班，成了目前台灣高等教育界唯一聚焦於無大專學歷中小企業主的在職進修課程。

校友熱心任輔導員

課前導讀、培養信心

「我們這些創業主失學很久，很難正經八百上課，上課會嚇到。」說這話的葉春榮也是創業主班學生，他的擔憂正是其他多數想進修企業主的心聲。為了協助學員進入學習領域，創業主班特別設計「輔導員」制度，由政大EMBA校友會成員無償擔任志工，把每屆約40位學員分五組、一組8人，一組搭配2名輔導員。

他說，輔導員制度讓他能與同儕一起課前預習，免除了上課時對書本艱澀內容的恐懼。「輔導員課前導讀，培養我們的信心，把我們帶進讀書氣氛。」葉春榮強調。

儘管一年學費22萬元不便宜，但頂著政大商學院師資和「精華版EMBA」等光環，創業主班除了吸引沒有大專學歷的台灣中小企業創業主，藉此精修管理知識，還有不少擁有大學學歷的創業家和二代也搶著上課。

舉例來說，早餐業排名前兩大的業者早安美芝城二代林柏均，以及推動身障、銀髮族接送的多扶事業董事長許佐夫雖有大學學歷，但打拚期沒有足夠的時間進修，讓他們紛紛找上創業主班，不但遇上其他創業前輩指點，又有同儕激勵，在實踐夢想的過程中堅定步伐。

許佐夫參與課程後，笑稱自己因此開拓了同溫層，當他推動新事業時，公司同仁不理解他，卻獲得不少有經驗的前輩讚許，甚至為他指點迷津，讓他在創業路途上不再孤單。

「像是許佐夫或是鮮乳坊共同創辦人郭哲佑，他們對夢想的執著都讓我很敬佩。」林柏均看到同儕為夢想的努力，不諱言自己在推動家族事業轉型時，意志更堅定。

老牌早餐店二代拚轉型

連結同學資源 一起前進

早安美芝城協理林柏均聊著他推動家族事業轉型過程時，順手掏出手機，秀出多扶事業創辦人許佐夫日前的社群網站貼文，「成功企業家根據事情該不該做而決定，一般人根據事情可不可實現來決定。」這段文字鼓勵企業家不要畏懼現實而對夢想卻步，「你看，是不是很激勵人心？」林柏均沒事就喜歡滑著創業主班同學的社群網頁，從中尋找精神糧食。

6年前，林柏均和妻子李旻宣進入公司，2年前正式從岳父母手上接下早安美芝城，剛開始店數達1300家，隨著不少加盟主退休收店，6年後的總店數剩1200多家，總營收卻逆向成長3成，這中間是一段女婿率領老品牌蛻變的故事。

屹立36年的早安美芝城，不少老加盟主是第一代創業主的親朋好友，體制建立起來也就充滿著「人情味」，總部沒有加盟主審核制度，加盟主如果不遵守向總部進料的規定（俗稱跑料），或服務很隨興，也只能柔性勸導，睜一隻眼閉一隻眼。

為了讓老字號品牌永續發展，林柏均決心建立制度、大力改革。擦亮早安美芝城招牌的第一步，就是樹立食品安全形象。早安美芝城原本就有符合食品安全衛生標準HACCP的中央廚房控管食材生產流程，但林柏均還要更進一步，引進符合食品安全形象的食材品牌。

他在課堂上，遇上鮮乳坊共同創辦人郭哲佑，聽完對方對酪農牧場的嚴謹品管後，就大膽將價格較其他市面乳品價格貴3成的鮮乳坊產品引進新形態店，又透過郭哲佑介紹，引進強調一條龍生產流程嚴格控管的豬肉品牌究好豬、蛋品牌禾蛋等。

在新莊擁有兩家早安美芝城加盟店的業主洪嘉玲說，她原本沒聽過鮮乳坊這樣的品牌，但引進加盟店後，才發現消費者其實很支持，甚至因此多出不少年輕客群。

說服加盟主「先苦後甘」

營收表現禁得起考驗

林柏均擦亮招牌的第2步，是企業轉型升級的重頭戲：強化加盟主審核制度，提升各分店的服務品質。

從前年開始，要當早安美芝城的加盟主特別辛苦，因為受訓條件是六大早餐品牌中極為嚴苛的：受訓時間長達30天，比業界平均多出一倍，而且還得考試，內容包括出餐速度、麵包烤出來的樣貌等等，通過率僅五成，沒通過實務考核還得下個月重來一遍。林柏均透露，業主常得花3個月到半年才能通過考核。

以前早安美芝城的加盟主受訓只要21天，考核也不嚴，但林柏均認為，如果業主剛開業就因服務態度不佳而損失客戶，不但波及品牌聲譽，更讓業主損失長期客戶，得不償失，不如先苦後甘，才能永續經營。

早安美芝城實施考核制度後，每個月都有沒通過考核的加盟主抱怨，林柏均幾乎每個月都得親自向這些加盟主來段深談，「我當然得承受這件事情，但只要想到佐夫、哲佑他們為事業的堅持，就覺得還可以撐下去。」林柏均說。

還好，林柏均如此嚴酷的考核，很站得住腳，因為近一年來開出的四十家店，平均單月營業額比舊店多出55％。

有了初步成效，他進一步將規範擴及舊加盟業主，連同仁都無法逼他煞車。

早安美芝城每年都與加盟主重新簽約，今年他更大膽把原本兩頁的合約擴張成4頁，換言之規範更甚；首次規定跑料加盟主得接受罰款、各加盟店網路上的所有公開行為都必須通過總部核可等，連業務同仁都跳出來抗議，恐嚇他加盟主如果不滿解約，業績會掉2成。「他們（加盟主）最後還是會感謝我的。」林柏均鐵了心要幹這事，但他也不完全硬著來，以往早安美芝城一年頂多辦兩場加盟主大會，他今年就辦了13場，向各地加盟主溝通永續經營理念，因此他很驕傲地說，「至少換約到現在為止，解約的沒幾家。」

「創業主班的人對每件事都覺得有無限可能，在那裡，沒有人知道什麼是踩煞車！」當便利商店、外來速食連鎖店等業者逐漸瓜分傳統早餐市場，原本講究在地化的傳統業者在時代轉變的壓力下，不進則退。在老加盟業主眼中，林柏均的轉型看起來就是種革命，但在這條革命路上，有了創業主班的同儕並肩作戰，讓他更加無所畏懼。

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