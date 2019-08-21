靠齒輪「賺」了18年！他從縫紉機做到機器人心臟

文 / 勵心如

成立18年來，鈞興從低階的工業縫紉機齒輪做到最夯的工業機器人。過去2年，鈞興營收成長超過5成，它如何做到？

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這個是機器人的心臟。」坐在台北永豐金證券承銷部會議室內，鈞興執行長鍾昭文介紹的最新自家產品，就是從齒輪延伸、傳遞動力的機器人關鍵零組件「諧波減速機」。

人類在西元前就發明齒輪，藉由互相咬合的齒狀邊緣，來產生機械傳動力。而鈞興過去18年來都專注在這樣「古老」的零組件，從縫紉機齒輪做到機器人的心臟，技術從中國官方單位到日本頂級設備廠都認可，連歐洲電動手工具機界「勞斯萊斯」等級的大廠也是客戶。

2001年創業的鈞興，從鞋衣類工業用縫紉機的低階齒輪起家，過去10年成功切入技術門檻更高的電動手工具機齒輪，近年也切入機器人領域，「現在大中華區前10大工業機器人廠商（都是鈞興的客戶），我們都已在測試產品或量產。」

鈞興去年營收逾15億元，兩年來成長57％。在永豐金證券輔導下，鈞興預計九月中回台上市。它有何能耐？

從低階縫紉機齒輪龍頭

進階為歐洲手工具機供應商

90年代，中國成為成衣、鞋類世界工廠，黑手起家、現為鈞興副董事長的吳錦榮找了新竹高中好友鍾昭文，一起到中國經營縫紉機零組件生意；當時兩人不到30歲，結識了父執輩的香港貿易商高國興。高國興不僅扮演創業導師，01年，他們要成立自己的齒輪工廠時，高國興也投資支持、一路擔任鈞興董事長。

原本中國市場縫紉機齒輪主要從日本進口，供不應求下，交貨期甚至超過7、8個月，鈞興以更快交貨、更划算價格，趁勢切入。「04年，我們在中國市占約3成，是最大供應商。」離開縫紉機製造商高林、為鈞興拿下第一筆訂單的鈞興總經理杜春輝回想。

「我們當時覺得在縫紉機市場已經夠大了，要再進步，就要切入更高階領域。」鍾昭文說，調查研究後，他們決定布局利潤更好的電動手工具機市場。06年，鈞興成立「TOP 10」專案小組，鎖定全球前十大電動手工具機品牌，密切追蹤客戶接洽進度。

電動手工具機齒輪不僅精度要求更高，還是客製化產品，不同客戶、不同機型需要的齒輪都有差異，「技術磨練很久，起初還有整批貨都倒掉的。」鍾昭文回想。為達到更高精度，他們還進口在亞洲幾乎看不到、一台幾10萬歐元的歐洲檢驗設備，「我們因此被同業笑是傻瓜。」但他們不顧外界雜音，專注在技術提升。

要切入國際大廠，技術、服務品質都必須往前跨出一大步，「剛開始配合很痛苦，交期、質量、精度要求都非常高。」杜春輝說。

像鈞興熟悉的縫紉機齒輪行業向來在兩個齒輪邊緣抹紅丹、看咬合狀況來判斷品質，結果鈞興把齒輪咬合照片傳給德國大廠，卻被對方打槍、無法接受這種檢驗方式；鈞興才知道要買一台4萬多歐元的嚙合試驗機，用電腦來分析齒輪品質。鈞興就這樣在反覆挫敗中不斷學習國際大廠的標準。

因過去派駐上海而認識鈞興的永豐金證券副總經理蔡東良說，「8年前，鈞興營收還幾乎全部來自縫紉機。」那時手工具機專案小組已成立5年。如今，鈞興成功切入電動手工具機領域，占營收3成以上的最大客戶就是全球前3大手工具機品牌TTI；只留下3個主要的縫紉機客戶。

「鈞興挑難的領域做，台灣、中國有廠商在做的產品，他們就不做。」蔡東良佩服地說。全球齒輪約3分之2終端市場在汽車，鈞興沒有投入柴油車齒輪市場，近年才投入對齒輪要求更高的電動車市場。

製造、設計、服務一手包

拚未來三至五年營收翻倍

一位歐洲電動手工具機品牌中國採購經理觀察，鈞興專注在齒輪、不斷提升技術，且即時回應客戶需求，不僅是製造商，還有設計、開發能力，可以和客戶一起開發產品。

「10幾年前縫紉機齒輪1組4支約65元人民幣，現在20元人民幣不到。」杜春輝說，鈞興提早轉型，成功跳脫紅海，成立以來沒有1年虧過錢，毛利也維持約3成。

近年電動手工具機領域才剛開花結果，鈞興又未雨綢繆，進入工業機器人市場。

被稱為「機器人心臟」的諧波減速機，全球6成以上由日本廠商供應。日本諧波減速機龍頭Harmonic Drive Systems的設備供應商Kashifuji營業部次長艾強說，2年半前，他們和鈞興在東京展會上認識，鈞興想購買設備，他因而探訪鈞興珠海工廠，發現雖然鈞興規模小，但技術有一定水準，因此持續合作，「如果技術沒有到一定水平，我們是不會賣設備的。」

目前鈞興除積極布局電動自行車、電動車、機器人心臟等新產品，預計明年9月前，面積約9千平方公尺的高端產品生產基地也將建廠完成，「未來3至5年營收翻倍應不是問題。」杜春輝透露。

「高董時常跟我們說，做生意不是跑業務跑出來的，產品好、客戶就會自己上門。」鍾昭文說，鈞興一直朝這個方向努力，希望未來能成為全球齒輪傳動領域龍頭。

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