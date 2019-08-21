川普施壓華為爽到台灣 5G訂單春燕提早報到

文 / 今周刊編輯團隊

5G（第五代行動通訊技術）訂單「真的」來了！

原本外界預期明、後年才會正式降臨的5G商機，因中美貿易戰惡鬥，竟意外地提早報到！原本大家預估是明年、甚至2021年後才會發生的事，沒想到，從2019年第二季開始，5G訂單春燕已提早來報到。

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位於新北市林口區華亞科技園區的砷化鎵晶圓廠——穩懋半導體，偌大的廠房依舊矗立著，乍看之下，似乎沒什麼變化，但在工廠內部出現顯著的不同。

春燕報到

一個產品線 讓產能利用率從55％飆至90％

三個月前，穩懋產能利用率僅55％，這個數字即使是對傳產業都頗為難堪，更何況是高科技業。但短短五個月，產能利用率躥升至90％，員工從去年底2600餘人，剛剛突破了3000人大關。

「5G訂單比我們預估要提早來，量也比預期的大！」穩懋董事長陳進財說：「本來以為今年不好過，因5G才剛起步，沒想到許多國家與電信業者對推動5G很積極，讓我們基地台與手機訂單出現強勁成長。」

穩懋主要產品——砷化鎵半導體，是通訊用射頻元件的最關鍵核心。一組射頻元件是由數顆功率放大器（PA）、開關、濾波器、低噪放大器等零件組成。不但每支手機需要射頻元件，每個基地台也需要射頻元件，否則信號沒辦法傳輸。

蘋果分析師、天風國際證券高科技分析師郭明錤指出，4G iPhone手機，每支需要三顆PA，5G iPhone則至少需要9顆，其中6顆是為了5G訊號傳輸所用。

5G商機提早到來，一部分還得感謝美國總統川普為封鎖中國華為的高端半導體產品「禁售令」。華為禁售令非但沒有拖累中國發展5G腳步，甚至激起中國更大野心華為積極地儲備存貨，針對許多「較難取得」的零組件，甚至備足了一年存貨。

產業研究機構Gartner預測，因為不景氣，加上中美貿易衝突，全球半導體營收今年將衰退高達9.6％。台積電財務長何麗梅卻在第二季法說會中釋出，第三季營收可望較第二季成長17~18％好消息。以此推算，只要台積電第四季營收較第三季成長1％以上，2019年就可望維持在正成長之上，擺脫大環境整體衰退泥淖，其最大功臣正是來自「5G相關晶片訂單的強勁成長」。

亮點族群

PA需求增溫 如黑夜中的北斗七星

2019年以被形容成電子業的「黑夜」，但5G相關產業從最上游的整合元件設計廠（IDM）、晶圓代工廠、晶片測試廠以及晶片測試設備廠，彷彿黑夜中兀自閃耀的北斗七星般亮眼。

以通訊為主要市場的功率元件IDM廠（上游整合元件廠）新博通（Avago），上半年營收成長9.3％；科沃（Qorvo）成長7.5％，這兩家企業還是在美國頒布禁售中國華為高階晶片的衝擊下，所締造的成績。另一家功率元件IDM廠思佳訊（Skyworks）則因華為占營收比重太高，受禁售令衝擊最大，導致上半年營收衰退9.3％。

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