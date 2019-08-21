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別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25今周刊

【文．許雅綿】

「原來不用付出勞力，就可以賺到錢，」從小在南部長大，40歲就已經財富自由的股魚回想，國、高中的時候，只要放假都在打工，過著做一天工、領一天薪的生活，有時候工作一整天才領到150元，「錢真的很難賺！」

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就是因為錢難賺，後來股魚北上讀書，開始接觸投資理財書籍後才驚訝地發現，原來錢可以拿來「投資」，只要把錢放在對的地方〈指投資工具〉，不用付出勞力，錢就可以自己慢慢長大，因此對投資抱持著很大的興趣。

就讀理工科的股魚，剛開始先閱讀一、兩本投資書籍，接著參加大學校內舉辦的金融證券營隊，當時才大三的他，學到一些基礎的投資基本後，摩拳擦掌拿了一筆打工努力賺來的10萬元，就衝進股市做買賣。

「1997年大二、大三的時候，市場最盛行的就是技術分析，那時所謂的『老師』都會跟你說，只要跟著他的買進和賣出訊號操作，就可以賺到錢，當時一股腦就衝進去買，結果發現都不賺錢，」股魚笑說，最不容易的是，在股票上漲過程中，竟然還是賠錢。

他分享，第一次投資買的股票是宏碁〈2353〉，透過聽明牌式的技術面操作，短線進出買賣，雖然宏碁上漲過程中，賣出都有小賺，但過一、兩天之後再買回來，成本也跟著墊高，所以看似每次交易都有賺錢，但其實本金是越來越少的，當初投入的10萬元，最後賠了4萬多元。

從第一次操作的經驗，股魚開始對技術分析產生疑惑，且他也發現，股票在上漲的過程中，「抱得住股票的都賺到錢了，頻繁做交易的反而虧損。」

沒時間操盤交易 意外悟出一套「不看盤投資術」

第一次投資賠了將近5成，讓股魚沮喪的是，台股上漲行情，股票也在上漲，竟然還是賠錢。

所以他決定繼續鑽研投資，除了參加大學的證券研究社，當兵時更帶了兩本投資書籍—《笑傲股市：歐尼爾投資致富經典》、《彼得林區 學以致富》到軍中研究。果然，經過近2年的研究，除了技術分析之外，他也從書中學習到「基本面投資」。

股魚當完兵之後，進到上市科技公司擔任工程師，每天早上6點半出門，晚上10點回到家，忙到根本沒時間花錢，除了基本開銷之外，他也將大部份的薪水都投入投資。

這次他決定不看技術分析，改用《學以致富》書中提及的財務觀念投資，也就是觀察公司的ROE(股東權益報酬率)數字、挑有配股配息的股票，以簡單的基本面判斷方式，陸續買進大田、關中、富爾特、光寶科和中華電等標的。

工程師繁忙的工作， 讓他沒時間頻繁操作股票，所以股票買了之後，就放著不動，結果他發現，自己陸續持有的10多檔股票中，有部分獲利也有部分虧損。

其中關中持有3年多認賠70%出場，富爾特持有1年多賠了40%，這次虧損的經驗讓他驚覺到「原來公司營運狀況也會變差、財報不能只看表面的數字，要學會有效率的讀懂公司財報。」

於是他開始深入地研究公司的財報，找出哪些公司的財報數據是值得參考，並透過產業和事件分析，釐清一家公司值得買進的理由，最後整理出3招「不看盤選股投資術」。而他也靠著這套選股投資術，在40歲達到財富自由，年領60萬元股息收入。

不看盤選股投資術一：6大財務指標 挑出潛力股

股魚說，要選一家可以連續賺錢的公司，所以第一、公司每年要有穩定配股配息；第二、ROE〈股東權益報酬率〉大於8%；第三、營業利益率大於0%；第四、本業收入比率大於80%；第五、負債比小於60%；第六、營運現金流量大於0。

透過上述6大指標選出來，目前仍持有的標的包括台積電〈2330〉、巨路〈6191〉、中華電〈2412〉、中碳〈1723〉等。

而持有之後，每季財務報表出爐時，都要重新檢視一次，若連續兩季不符合需求，就可以考慮出清了。

不看盤選股投資術二：針對個股產業，進行財報細項分析

目前台股有1700多檔股票，符合6大指標的個股有200多檔，「財務指標基本門檻先做初步篩選，接下來要再針對產業的特性，來觀察細項的財務分析。」

股魚說，例如組裝代工業，天生毛利偏低，比較毛利率就沒有意義，主要是看周轉率；而IC設計業，無實體資產，主要靠腦力開發設計，毛利率是設計產品的主要指標；而金融業看負債比沒有意義，要看ROA〈資產報酬率〉、呆帳覆蓋率、資本適足率、逾放比等。

舉例來說，台積電和聯電為半導體代工的兩大廠商，半導體代工業講求先進製程的開發能力，製程領先程度越高則毛利率越高，以今〈2019〉年第2季財報來看，台積電毛利率43%，聯電毛利率15.7%，一樣的產品服務型態，競爭力高下立見。

不看盤選股投資術三：透過殖利率估算法，算出買進、賣出價格

透過財務指標挑出標的之後，買賣的時間點也很重要。股魚建議，配發高現金股利的公司〈現金發放比例要超過70%〉，可用殖利率估算法，來快速估算股票買賣價格，其中買進價估算方式為「現金股利 / 6%」；賣出價估算方式則為「現金股利 / 3%」。

以中華電為例，2018年每股配發4.48元現金股利，若以殖利率估算法，4.48元/6%等於74.7元，接近此價位的時候買進，而4.48/3%等於149.3元，當股價接近此價位為漲過頭，就可以考慮賣掉了。

目前股魚持有20檔左右的個股，股票資產已累積達到1千萬元。他說，按照上述的選股邏輯，耐心等待價位浮現，估算自己投資股票的年化報酬率平均落在15%到18%，現在每年基本可領到60萬元左右的股息收入。

而回顧自己超過20年的投資歷程，股魚認為，自己現在賺錢最大的原因，就是「不看盤」。

他說，買股票一定要相信一件事情，就是一個人賺錢是沒有效率的，一家公司幫你賺錢才是最有效率的，要如何讓公司幫你賺錢，買股票當公司的股東是最快的方式。

過去股魚在科技公司上班，很明顯感受到若公司賺錢，員工和股東都會分到紅，同時股價也會受到激勵衝上去。他說，只要願意相信這件事情，股票投資就會變得很單純，「只要找到好的公司，跟著它就行了，反正你賺錢的效率不會比它好。」

股魚

出生：1977年

經歷：上市科技公司研發部主管

學歷：台大機械工程研究所

著作：《不看盤投資術》、《明牌藏在財報裡》、《ETF大贏家》

投資資歷：逾20年

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