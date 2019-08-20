行銷凶宅！房仲出奇招賣「睡美人」 「梁祝」吸引20組出價2天成交

【文．黃健誠】

買房民眾如果聽到「凶宅」，恐怕大多還是避而遠之，但價格通常為附近行情市價的五到七折以上，仍吸引不少人搶進。台中一名房仲，憑藉自身的醫療背景，採用「減敏療法」，將凶宅的事故原因包裝成淒美愛情故事，想不到在網路上引起熱烈轉發。

取自591房屋交易網 分享 facebook

房仲業者為了賣房出盡奇招，現在連賣凶宅都採取另類行銷。幾個月前，在房屋交易網中，曾有2個「爆紅」物件，分別是「睡美人」及「梁山伯與祝英台」，房仲業者的資訊欄裡洋洋灑灑的寫下故事，看到後來才發現原來賣的是「非自然身故宅」也就是俗稱的凶宅。

在「睡美人」的故事中，主角是一位50多歲的「資深公主」，但在經歷人生各種喜怒哀樂的考驗後，卻家破人亡，因而落入心靈魔鬼的手裡，最後選擇服用安眠藥離開人世，因此被形容為睡美人。

這個故事中的物件鄰近台中市一中商圈，權狀坪數約7坪，欲售128萬元的超便宜價格，在房仲業者以童話故事包裝下，原本單純的輕生案件，似乎多了幾分唯美，故事在網路上熱烈廣傳，吸引不少人前來出價。不過，該凶宅目前尚未成交。

另一個物件則是40年的電梯大樓，權狀坪數6.96坪，總價竟然只要88萬，但在這間房子內卻發生了兩次非自然身故事件，一次是情侶相偕燒炭輕生，另一次則是三角戀所衍生的情殺案，在房仲的巧手包裝下，兩次事件分別有浪漫的故事名「梁山伯與祝英台」及「一個女孩與2個愛他的男人」。

這間原本已賣了4年都賣不掉的凶宅，經由房仲刊登房屋交易網後，在網路世界中廣為流傳，並引起不小關注，有20組買家競相出價，2天後就迅速成交。

經手這兩間凶宅買賣的房仲業者沈政興表示，他在求學過程中，有唸過醫療相關科系，選擇將凶宅包裝成童話故事，也是源自於所學常用的「系統減敏療法」，希望能以暖心的故事讓大眾對凶宅的印象能有所改觀，不再只懼怕凶宅，而是去思考應如何減少憾事的發生。

沈政興也說，聽到這些凶宅的自殺及他殺故事，希望能透過自己幽默溫暖的文案，讓對人生失意的人選擇看向人生的光明面，更加愛惜自己及他人的生命，成為另類的社會回饋。

沈政興以童話故事行銷凶宅的手法獲得廣大迴響，該物件迅速成交，可以看出民眾對於凶宅的接受度越來越高，分析其原因，除了凶宅價格是附近行情5到7折不等，吸引投資客買來改裝出租外，也可能會是不少口袋較淺的民眾首選，因為「沒錢比鬼還可怕」。

不過，凶宅雖然價格較便宜，若真的要買，除了考量無法跟銀行貸款的因素外，還有轉手困難的問題需要考量，因此購買前還是需要審慎思考。

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