他罹癌割舌後講話不清 卻執意跳進房仲業…逆境搶攻宜蘭房市傳奇

【文．黃健誠】

化危機為轉機！在宜蘭擔任２１世紀不動產店長的大樹（王樹國）曾因舌癌切除三分之一的舌頭，導致講話時口齒並不清晰，但他卻從事最需要與人溝通、講話的業務工作。

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不幸纏住他，他卻也被幸運眷顧。

大樹身邊有一位最好的搭檔小花（謝依娟）幫忙補足大樹在言語表達上的不足，兩人在工作上的好默契，讓這對「大樹小花」組合在宜蘭地區創造佳績，月月都有房屋成交，更以雙搭檔的優勢在房仲界闖出名號，最近，業界開始仿效這對雙搭檔的模式賣房。

舌癌後彩色人生變黑白

練習說話只能天天唸報紙

今年４５歲的大樹，曾擔任９年的職業軍人，但就在退伍後幾個月、民國９４年８月間，發現罹患舌癌，在不得已的狀況下，只能將舌頭切除三分之一，自此，他已無法口齒清晰地與人對話，還在下巴留下無法抹滅的開刀痕跡。

「手術後，我再也沒辦法像從前流利的說話，沒有人能聽懂我在說什麼，我也一點都不想跟別人說話。」大樹這麼描述當時的心情。人生「第一次」遭逢巨變，原本幻想退伍後的生活應該要多彩多姿，大樹卻頓時變成一片黑白。

大病一場後，大樹少了原有的流利表達能力，更因此長達一年的時間，因為自卑不願出門或做任何需要跟人講話的事，但在自暴自棄許久後，他漸漸發現人生不能這樣下去，一定要「跟消極說掰掰」，體悟到「自己不應該只適應缺陷，而是要將自身優點發揮極致」。

「我就是不想輸，在痛苦過後，突然發現難道要因為講話不順暢，就從此不講話、放棄自己了嗎？」大樹說。

一個轉念間，憑著一股不服輸的氣魄及樂觀態度，他天天拿起報紙，像嬰兒牙牙學語般「咿咿啊啊」的一字一字地對著鏡子唸，讓原本已不流暢的口語表達能力，漸漸有所進步。

雖然少了三分之一的舌頭，無法有一般人的口語發音，但卻越練越順，讓他決定選擇一份最需要與人溝通的工作，加入餐飲服務業，一路做到外場主管，負責對外與客人溝通。

雖然初次與大樹見面的人會覺得「這人怎麼講話不清不楚」，但大樹仍努力克服，親切真誠的態度贏得不少客人的好評，甚至「講話不清楚」還成了大樹個人活招牌，在客人介紹之下，轉行進入房仲業做為人生的下一個職涯起點。

雖然加入房仲業初期,歷經客戶酸言酸語，但不服輸的態度，為他換來業績蒸蒸日上，還一路爬上店長大位，帶領十多名業務員力拼佳績。

「你連話都說不清，還想做房仲？」

不怕羞辱的幽默感成大樹業務利器

大樹說，加入房仲業後，因為口語表達能力的缺陷，一開始無法得到客戶的信任，花了８個月才冒泡（房仲業用語，意指成交），期間曾為了與一名嘉義想在宜蘭買房投資的醫師客戶簽約，四次從宜蘭繞了半個台灣到嘉義，還被這位客戶當場撕掉契約，將碎片扔向他臉上臭罵「沒人像你這樣啦，講話講成這樣還想做房仲」，過程中簡直備受羞辱。

不過，就算曾被羞辱的無地自容，他還是耐著性子與客戶當面溝通，多次聊天後，才以誠懇的態度感動這名醫師，願意將買房找房的事情交給他處理。

房仲帶客戶看房時，悉心解答各項細節。（圖／黃健誠攝） 分享 facebook

「原來不透過電話溝通，改以面對面的接觸，才是我的強項。｣大樹發現，就算一開始別人聽不懂他在講什麼，但「我可以慢慢講，講到客戶了解為止」，以真誠、負責任的態度打動客戶。

「你們這些業務員就是舌燦蓮花，我完全無法信任你們」大樹提起曾被另一名對業務員有防備心客戶臭罵情景，他當下自嘲：「我沒有舌頭啊！」這份幽默感化解了屋主的戒心，願意將賣房專任契約交給他處理。

但就在大樹以為事業正要起飛之際，在民國１０４年間，卻又迎來第二次的人生巨變，他因罹患急性腦中風倒臥病床，幸好大樹人如其名，以堅強的毅力闖關，原本醫師評估至少需要花費半年的時間進行復建治療，才能回到職場，不過，他只花了兩個月就達成目標，讓大樹彷彿開啟了「第三人生」。

人生遇上兩次巨變

轉角遇見小花成就最佳拍檔

「兩次最艱困的人生巨變都沒把我打倒了，還有什麼難得倒我？」３年多前，大樹碰上店內剛從內勤秘書轉職房仲業務的小花，成為拓展事業的契機。

現年40歲的小花當時才剛轉職，並沒有任何人願意教導，多次詢問其他前輩工作問題，常被以「這些都是經驗」為由拒答，雖然她知道業務工作沒有SOP，但一定有方法可以突破，卻被巨大的挫折感侵襲，讓她差點又要轉行了。

「幸好遇上大樹！」小花說，後來跟大樹有一些工作上的交流後，發現他雖然已是店內的王牌業務員，卻不藏私的把工作技巧通通教給她，兩人也逐漸有了一些默契，而大樹也看上小花的好勝心及肯學習的態度，開始萌發兩人搭檔的想法。

「一開始，只是想說也許兩人搭檔能有更大的效益…」大樹說，他與小花兩人各有不同強項，合作搭檔後，更有機會再讓業務工作再創一波高峰，於是取了一個「藝名」叫作「大樹與小花」，這樣的大小組合簡單好記又「俗擱有力」，想不到傻傻地做也漸漸做出成績來。

一人觀察一人接待

他們的房仲成功秘訣是….

在日常工作中，大樹與小花兩人總是一塊去見客戶、一塊帶看房，接待客戶時，小花總是站在第一線與客戶溝通，因為大樹知道，第一次見面的客戶也許會因他下巴開過刀的痕跡及聽起來含糊的言語而感到壓力，因此小花就擔起接待工作，在接待同時，大樹會在一旁默默觀察客戶，思考著眼前的客戶需求為何，該如何讓客戶感到滿意。

小花親切的態度特別受到婆婆媽媽的歡迎，她精準的眼光，總能幫客戶配到最適合的物件，大樹則是負責開發案件、成交前的簽約、議價等工作，在「臨門一腳」的時刻讓客戶成交。

兩人工作上的好默契，讓「大樹小花」的組合，漸漸在宜蘭房仲業界打開知名度，他們努力又真誠的態度，深受客戶信賴，建立起口碑後，現在有不少客戶都是舊客回流，還經常有人直接指名要找「大樹與小花」。

兩人搭檔三年多來，從一開始的點頭之交到現在成為默契絕佳事業夥伴，業績蒸蒸日上，在房市寒冬中，仍可以維持月月成交的好成績，每月平均有２到４個案子成交，讓兩人每月都有５、６萬以上的收入，小花滿意地說：「比起當年才兩萬多元的秘書薪水，現在可是翻了好幾翻。｣

有別於一般房仲業務員單打獨鬥，大樹與小花在房仲業務路上「有你有我」，反而發揮更大效益，大樹與小花的傳奇故事，未來還會繼續寫下去。

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