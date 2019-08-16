蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

【撰文 林宏文】

根據《紐約時報》報導，出生於台灣的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，即將以23.5億美元（約台幣735億元）買下NBA布魯克林籃網隊所有股權，創下北美四大職業球隊最高收購金額，蔡崇信將成為第一位掌控NBA球隊的台灣人，同時也是杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹等巨星的老闆。

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蔡崇信是在去年4月收購籃網49%的股份，股份僅次於俄羅斯富豪普羅科洛夫的51%，當時也取得2021年收購更多股權的選擇權。據傳，蔡崇信當時花了10億美元買下49%股權，並保有以13.5億美元取得剩餘的51%股份，如今蔡崇信將提前兩年完成收購籃網的目標，總金額是23.5億美元，不過籃網並未證實這項消息。

現年55歲的蔡崇信，出生於台灣，13歲移民美國，擁有法學博士資歷，1999年受馬雲邀請進入阿里巴巴，成為集團的重要功臣。根據《富比世》雜誌報導，蔡崇信目前身價93億美元，不但收購了NBA籃網隊，也在今年1月買下WNBA(女子NBA)紐約自由隊，如今事業版圖橫跨到體育領域，成為真正的商業與體壇巨擘。

蔡崇信從中國網路巨擘阿里巴巴的第二把手，如今搖身一變成為美國職籃球隊老闆，這個消息或許只是大家茶餘飯後的一個話題，但在此時此刻做了這項重大決策，卻顯示蔡崇信不僅腦袋清楚，知道該如何進退，更是懂得讓投資分散風險，不要「將雞蛋全放在同一個籃子裡」的聰明人。

大家都知道，去年九月，與蔡崇信一起創業的馬雲，已決定今年九月正式交出阿里巴巴董事長一職。馬雲的退出，代表中國政府要全面加強對阿里這種網路巨擘的掌控，這也極可能是美中貿易戰持續下，中國政府進一步整備軍武的前奏。

蔡崇信與馬雲是最鐵桿的創業伙伴，大哥下台，二哥顯然也不可能再留戀。因此，蔡崇信很早就開始思考布局下一步，買球隊成了一個最佳選項。

其實，蔡崇信從小就熱愛運動，念耶魯大學時還曾打過袋棍球校隊，此外職業球隊在美國是家喻戶曉的運動與生意，成為NBA的老闆更是一種權力與地位的象徵，因此從去年四月起，蔡崇信就陸續出手，買下籃網及紐約自由隊。

其實，美國NBA球隊也有不少戰績與經營不善的例子，例如籃網近幾年表現就不好，但職籃依然是許多有錢人打破頭想爭取的投資標的，蔡崇信顯然已經運作多年才能拍板定案。而且，賠錢的球隊對於有錢人的稅務規畫也有很大幫助，在多方條件都充分具備下，讓蔡崇信下決心砸23.5億美元大錢取得籃網所有股權。

此外，也有人認為，蔡崇信此次以天價買下籃網，似乎買得太貴。但若從股價角度來看，阿里巴巴和許多網路大咖都一樣，都將面對未來世界上更多的變數，或許現在股價是高點也說不定。

因為，美中貿易戰、科技戰打到如此地步，巨變已逐漸醞釀中，誰也不能保證，檯面上的每家網路大咖都能全身而退，從這個角度來看，蔡崇信降低占其身家最多的阿里巴巴股權，是相當合理的決策。

從另一個角度來看，透過這個時機順勢出脫阿里巴巴股票，表明自己無心繼續主導阿里，也是一個明確的對外宣示。更何況股票終究只是一張紙，但球隊是實體，由虛轉實，阿里巴巴的生意就曾經這麼做，如今蔡崇信從阿里轉進職籃，也是同樣的道理，能夠參透虛實、從權力高峰平順地走下來，蔡崇信確實已讓自己步入另一個更高的人生境界。

因此，多年後再回頭看，若阿里巴巴股價下跌了，就算今天蔡崇信以天價買下籃網，也絕對是一個划算的交易，更是一個政治正確又分散風險的好決定，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，聰明的有錢人如此不斷地身體力行，難怪有錢人愈有錢。

即將成為第一位掌控NBA球隊的台灣人，蔡崇信是台灣之光的另一個境界，而他之所以能夠成為大贏家，顯然就是掌握了上台與下台的智慧與分寸。就像1999年蔡崇信決心到大陸和馬雲創業，每個月只拿500人民幣工資，這個決策讓他擠身超級富豪行列，如今轉進美國職籃老闆，從中國網路江湖全身而退，更顯示他的智慧與判斷過人一等。未來大家看NBA球賽，就別忘了幫籃網多加加油了!

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