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朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15今周刊

文 / 范祖德

中國其實對香港趨之若鶩，突然間，官方定調「反送中」事件是「暴亂」，隨即人人自危。不能公開談論政治話題也罷，最令人寒心的是，中國朋友的撕裂與不了解。

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編按：香港「反送中」衝突不歇，已演變成國際關注事件，不僅香港社會陷入不安，槍棍齊下後的撕裂對立，在未來需要更多的力氣補救撫平。

但中國這一次處理問題的方式，強度密度超乎外界想像。但凡參加反送中遊行的港人，按尋常方式進入中國，居然禍從天降，遭到拘禁，甚至財產被扣押，可見一舉一動早被告發與監控。這樣的事情正發生在此時此刻的香港⋯⋯。

2019年4月，香港步入「反送中」的抗議熱潮，同一時間，其實中國政府對港人、港商的態度也在慢慢轉變。本文是一篇在中國經營傳媒20年的香港人自白，在離開之前，還經歷了很多之前未想像到的遭遇。

先經歷微信號功能不同的限制，到校友群被封、甚至被公安立案及人身自由被限制。不過令筆者最接受不了的，其實是相識很久的朋友（中國朋友及在中國很久的香港朋友）的倒戈，他們完全聽從中國官媒的宣傳，甚至可以利用校友群內的對話作出舉報，而這些舉報是會得到公安的跟進，最後影響到公司運作。

土生土長的香港記者

帶動中國財經傳媒起飛

如無意外，我在八月底便會將在上海租住了10多年的房子退掉，也把去年才買的新車賣掉。凝聚了十幾年的心血投資，公司股權卻賣不掉，而且還和很多中國朋友、以及住在中國，來自香港的朋友一一翻臉。這個經歷的確有點黯然。

先自我介紹，我是一名土生土長的香港人，一直任職財經媒體，以記者作為事業的起步。1999年至03年，任香港《經濟一週》社長兼總編輯兼經要文化出版社社長、香港經濟一週集團行政總裁。

2003年正值中國SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情最嚴重的時候，在上海創辦「經世媒體」，當時中國對香港，以至外資非常寬鬆。我們是攜手美國道瓊公司進入中國市場，當時還允許引入美國道瓊公司的行為守則，禁絕記者收受紅包。

06年引入新華財經作為策略股東，公司改名及重組成「新華財經傳媒」，轉任總裁；期間策畫及完成收購中國財經報章《經濟觀察報》、湖南衛視旗下財經電視頻道「財富中國」等。隔年帶領新華財經傳媒在那斯達克股票交易所上市，集資3億美元；高峰時期有8000名員工。08年，上市時引入的策略性股東建議公司轉型為體育媒體，以迎合奧運熱潮，因此退出公司。

當時，中國市場仍然非常開放，所以我有機會以獨立董事形式，出任全中國發行量最大財經刊物上海《理財周刊》的副理事長、上海理財培訓學院副理事長。

加入傳統媒體，只是重新創業的開始。上海《理財周刊》的大股東是上海市政府，而《理財周刊》最大價值是總數達30萬人的讀者數據庫。

參考了台灣及香港的經驗，在《理財周刊》體系內開創了不同的業務，包括現在已成為全中國年度最大的財經展覽——上海理財博覽會，3天的展覽超過20萬參觀人次。

最重要，是在09年以《理財周刊》的數據庫，創辦第三方理財公司（類似台灣的投顧公司）極元金融。14年，極元金融於上海股權交易中心掛牌，營業額突破33億元人民幣； 18年成為中國10大第3方理財機構之一。

立意良善的微信群組

因「佔中」開始變質

除了工作，在上海的香港人也比較多聯誼活動，其中校友會是一個比較多互動的組織及群組，較早到上海及事業比較穩定的「師兄姊」，會扶持剛到上海的「師弟妹」，同時也會協助剛到香港升學的中國師弟妹適應環境。

真正的微妙變化，其實是發生在2014年的「香港佔中事件」，當時是第一次撕裂，尤其是「銅鑼灣書店事件」後，很多香港人為主的群組，甚至校友會群組，都開始鼓吹不要公開談論政治話題及香港話題。

於是我們一班師兄弟，只能自行成立一個群組，把中國不能看到的資訊在群組內分享，當時是由銅鑼灣書店事件開始。

不過，隨著反送中的發酵，撕裂越來越嚴重，不少曾在香港留學的師弟妹，都彷彿扯線公仔般，緊貼官媒的論調，批評香港情況，甚至攻擊為香港說好話的人。

暗中舉報的同鄉

讓他遭扣留、被迫簽下自白

沒想到，有一天我的微信號只能收到個人與個人的通話，但已不能在群組裡說任何話，後來才知道原來有人向微信及公安舉報我們。

我們這個群組有兩個群組管理員，除了我，另一位師兄是中國最大的地產服務商。我們先後都被公安約談問話，被檢查手機，當時我們都剛剛回香港參加維園64燭光晚會，及6月9號百萬人遊行，手機內的相片更加成為了罪證。

他們以需要時間搜證為由，把我們扣留了。我自己逗留了7天6夜，困在一起的，有不小心過馬路的老百姓（他們要被困5日）、有遇到流氓還手自衛的。

大熱天在沒有空調的房間，加上百無聊賴，日子有點難過。公安會根據你所在的公司找話柄，例如以往有沒有欠交稅款等，接著，把你的帳戶凍結。

基本上，他們都是要求你簽一份類似自白書的求情信，以及承諾不再參加境外的非法集會等等。不過，真的令我萌生去意的，其實還是和身邊中國朋友的撕裂及不了解。

其實很諷刺，早幾年中國對於香港的服務趨之若鶩，父母希望把孩子送去香港讀大學，有病的想到香港就醫、湧到香港買保險。突然間，因為官媒定調香港反送中是一場反中亂港的暴亂，只要本身對運動帶點同情的香港人，都會成為被針對的對象。

突然間有理說不清，事實上，自從群組被舉報，雖然多次開了新群，但其實人數已經一次比一次少，其中群友退群最大的原因，是公開地表示不同意我們群的立場。

我們群其實是比較同情示威者，痛惜他們已經付出的代價。用新一代的話術，其實我們是比較「大中華膠」（仍然視大陸和香港為一個整體）。我們覺得，香港人已經走出來，向中共爭取民主自由，就算後面的人再怕再擔心，也不應該在先行者的背後放冷箭。

不過我們就是這樣不斷收到，以為是同行者的冷箭。

已經把剛購置的汽車賣出了，房子也會在8月底前退租，公司股權以及原來的投資就應該要不回來了。原來還打算把香港回鄉證剪掉，想想我還是希望再多去一次西藏。

正當頭腦混亂時，收到《今周刊》的邀稿，便草草道出最近的混亂思緒。

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今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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