不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

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文 / 勵心如

在超商二強統一超商和全家便利商店夾擊下，萊爾富仍繳出去年220億元創新高營收、近三年單店來客數平均年成長5％等成績單。

「我們不看同業，只看消費者需要什麼。」在成立30周年之際，光泉集團2代、萊爾富總經理汪裕豐接受《今周刊》獨家專訪時，語帶自信。

唯一台灣本土超商

新潮服務贏過國際品牌

萊爾富屬於光泉集團旗下，就如同母公司光泉一樣低調，萊爾富也在過去30年，默默耕耘超商通路。

作為國內4大超商體系中的老3，萊爾富有許多獨特之處：是台灣第一家本土起家的超商、現在唯一仍由集團家族成員擔任經理人的超商。

不只如此，無論是10年前的超商冷凍年菜取貨、近年火紅的跨店領取咖啡寄杯服務，或是因應人力短缺的非24小時經營超商，萊爾富都領先同業推出，現在也是四大超商體系之中，唯一幾乎全部銀行信用卡都接受交易的通路低調的汪裕豐鮮少露面，但他在萊爾富已20多年。為因應零售趨勢變化推出新服務，2015年，他拍板萊爾富組織改革，成立專責數位轉型的數位商務處、負責規畫內部數據化營運策略的整合總處，從營收創新高來看，新組織已逐步發揮功效。

目前擔任整合長的郭純宜、整合總處戰情策略室協理李政達、數位流通處暨數位商務處協理王瓊媛，都是自成立以來就加入的老將，也是汪裕豐倚重的左右手。

現在萊爾富門市數約1380家，「我們正在看的地點有2900多個。」汪裕豐透露，目標是再新開約700家、總門市數2000家。雖然這個目標，仍不及全家便利商店現有的3000多家，但萊爾富也不著急，並未設定達到兩千家的目標期限，只希望「愈快愈好」。

事實上，過去以來，萊爾富向來都是走自己的路，不跟同業比較。「萊爾富保持一種較『OPEN』態度，不會有太多限制。」被問到萊爾富定位時，汪裕豐這樣說。

例如，超商雙雄目前僅接受特定信用卡付款，萊爾富卻是唯一一家除了美國運通卡之外、全面接受國內所有信用卡與簽帳金融卡交易的超商。17年12月，「我們開放信用卡，一次全部上線。」汪裕豐解釋，就是要給消費者最便利的服務。而萊爾富的自有行動支付「Hi-Pay」，今年也和萊爾富轉投資的手搖飲連鎖店樂法Le Phare合作，成為首個走出自家門市的通路自有行動支付。

汪裕豐強調「只看消費者需要什麼」，不和同業爭快慢，但較無包袱的他，有些服務其實走得比同業更快。

17年4月，萊爾富推出線上咖啡寄杯的「雲端超商」App，比全家超商的線上咖啡寄杯服務，還早了三個月推出；甚至還自找麻煩推出連全家超商也沒有的退貨服務，消費者一次購買多件數有折扣的商品，若想退貨，就按已取件數比例退款，也不收手續費用。「就是怕消費者後悔，給消費者方便啊！」汪裕豐在訪問時，重複著這句話。

王瓊媛進一步說明，早在2009年推出的「咖啡寄杯服務超值購」，原本就有一群固定使用族群。不只咖啡，牛奶也可藉此一次大量購買、分次取貨，萊爾富約15至18％比例的牛奶、咖啡透過超值購購買，從顧客兌換頻率看，一次購買、分次取貨模式會增加顧客黏著度。而一七年推出線上雲端超商和Hi-Life VIP會員App，累積超過220萬會員數，活躍會員超過一百萬名。

另外，超商最大特色——24小時經營，萊爾富卻率先打破行規，17年底推出非24小時營業的超商品牌「Cstore」，目前有七家門市，仍在測試商業模式階段。

而且這些門市，沒了向來是補貨時間的大夜班，未來補貨時段怎麼調整等，都需要持續測試檢驗。

待面對的後進者挑戰

自動化物流搶攻電商配送

儘管萊爾富在新服務上大膽嘗試，對比同業，仍有布局較晚、須面對的後進者挑戰。如電商趨勢下，超商取貨付款包裹配送成為新商機，「統一超約10年前開始投資，全家約5年前開始投資。」萊爾富則在3年前才開始積極布局電商物流，和工研院合作引進自動化系統，以1億元在桃園龍潭建立2500坪、旗下第1個專門處理常溫電商包裹的物流中心，去年12月啟用。

雖然布局晚了一步，但效率大幅提升，過去都是人工分類包裹，現在龍潭物流中心則是自動化分類。人力成本因此可節省3分之1，且1小時可處理12000件包裹，數量比過去高一半以上。

作為超商老三，萊爾富未來發展方向為何？商研院流通產業組組長林原慶建議，像日本超商老三LAWSON不把目標放在大幅展店，而以多店型策略，加強區域化、特色化的不同店型，藉此取得更高股東權益報酬率等經營績效，這是萊爾富未來可行的發展方向。

作為國內唯一本土起家的超商，萊爾富也考慮未來要走進資本市場上市櫃，但汪裕豐同樣未講出明確時間表，「等待合適時機。」超商老三仍舊按自己的節奏向前邁進。

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