東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

分享 facebook

文 / 梁凱傑

台北信義區一隅，松仁路與忠孝東路口，許多人熟悉的金鑛咖啡街景，在今年4月悄悄換了招牌。取而代之的，是一間來自韓國的牛肉燒烤名店──「新村站著吃烤肉」。

標榜站著用餐的韓國新村，開業至今已超過60年，地位形同文化遺產，許多旅客到首爾免不了要朝聖一番。新村在台灣遊客心目中的名氣，從台灣店開幕後絡繹不絕的排隊人潮，可見一斑。

令人訝異的是，讓新村空降台北街頭的幕後推手，居然是三個平均29歲的年輕人；更精確地說，他們是一同從事餐飲業的3名親兄弟，共同創立小型餐飲集團「鮪肚國際」至今5年半，跨足火鍋、義大利麵、披薩等不同業態，算上最新開幕的新村，旗下已擁有13間店面、單月總營業額約2650萬元。

眼光精準 三顧茅廬不辭辛勞

「整個計畫是在去年8月開始的，原本只是旅遊時互相開的玩笑，沒想到愈想愈覺得可行。」作為長兄的林勻凱，是這次導入新村品牌的靈魂人物，「新村的燒肉很合台灣人口味、價位也適中，還有個好處是，在台灣已經有一定的知名度。」

除此之外，他們還發現，新村擁有另一個優點：超高的「翻桌率」。一般燒肉店通常規畫用餐時間90分鐘、客人實際用餐時間平均約75分鐘，而新村因為採取「立食」吃法，再加上店內只供應一種牛肉（橫膈膜）、不需要太長的點餐時間，因此可以把平均用餐時間壓在40分鐘左右，大幅提高翻桌率。

但要成功，首要關鍵還是得先拿到品牌授權才行。「一開始，老闆還以為我們是詐騙集團……，還記得等最久的一次，我們在店門外等了14個小時，才好不容易見到老闆。」林勻凱苦笑，在整個遊說的過程中，新村高齡80歲的老店主，著實讓他們吃了不少苦頭。

「剛開始他都只願意和我們聊肉的話題，或是他開店的一些小故事。」一年來平均每個月往返韓國兩次的林勻凱，笑說起初他們根本是專程去陪老闆聊天、培養感情，「一直到去年10月，老闆才開始願意看我們在台灣已經有的成績……，在看完一些餐廳的資料之後，老闆終於肯和我們談代理的可能性。」

鮪肚國際過去12間店的實績、旗下火鍋店處理肉品的經驗，讓老店主逐漸願意考慮品牌授權。

然而，極為愛惜「新村」這塊招牌，且經濟無虞的老店主，即使今年1月之後，已開始鬆口傳授醬汁配方和肉的處理方式，卻始終不願意真正完成簽約。

「那時我們談得都差不多了，但他還是有些不放心，要我們找到他覺得滿意的店面，才願意正式授權給我們。」林勻凱笑道，真正讓老店主卸下最後一道心防的，其實是無人空拍機，「我們本來就看準金鑛原本這個店面不錯，但究竟要怎麼呈現呢？……最後想到用空拍機，拍整個環景，連101大樓都能入鏡。」

這份靈機一動，替新村走完了品牌授權的最後一哩路。

看著店面實際位置，鄰近台灣最具代表性的101大樓商圈，老店主特別滿意，不僅願意提筆簽字，甚至還主動刪掉合約中諸如年營業額、預計展店數等項目。這些原本是負責草擬合約的鮪肚，用來保障老店主分潤收益的條款，但老店主表示，自己願意授權品牌是出於信賴，不需要這麼多額外條件，僅維持固定比率的營業額分潤。

完整重現 韓國老店唯一親傳

4月起，新村台灣店正式動工，採用木頭質感外裝、搭配仿舊的磚牆；以四散佇立的鐵桶代替餐桌，盛著來自澳洲同一個牧場進口的橫膈膜牛肉、裹上老店主親傳的醬汁。新村燒肉被完整搬到台北街頭，繼續讓客人排隊爭相「站著吃」。

完整重現老字號韓國風格、確保高翻桌率，是第二個成功關鍵。

事實上，有許多網路評價認為，韓國新村的魅力來自於食物本身，不舒適的「站著吃」方式反而是扣分項，但鮪肚仍不以此為懼，選擇同步維持「單一品項」與「站著吃」的傳統，保留老字號品牌韻味，以及連帶的高翻桌率。

「直立式的烤爐得要特別訂做，因為台灣只有生產桌面式的烤爐。」負責店面選址、裝潢等事宜的二弟林皓友表示，當初還特地邀集鐵工匠與排煙設備商一起研擬，為的就是要盡力重現並優化站著吃的用餐體驗。如今，新村店裡29個代表用餐區的鐵桶，也正代表著29條埋在底下縱橫交錯的排煙管線，「韓國本店其實很不在意排煙，畢竟從韓戰開到現在嘛……。」

6月7日試營運後，店門外的人潮說明鮪肚沒有看走眼，平均翻桌率在中午約兩輪到兩輪半、晚上則是4到5輪；6月營收670萬元、7月則是820萬元。以平均客單價500元的店鋪來說，新村全年業績居然有機會挑戰「億元店」，最大功臣正是翻桌率。

從香港引進知名港點餐廳「點點心」的前偶像團體「棒棒堂男孩」成員阿緯，在新村品牌導入過程中，曾給予不少建議，「我覺得他們做得很好的是，保留原本的故事和產品線，但替整個品牌穿上新衣服，這是引進新品牌時最重要的。」他也不諱言：「新村最大的挑戰是『產品線單一』跟『站著吃的方式』，會讓客群限縮，比如說年長者或家庭客就可能不會進來，所以他們必須很精確地瞄準年輕族群。」

用創新的行銷策略收服年輕人，則是新村的第3個成功關鍵。瞄準年輕族群的行銷手法，對三兄弟來說並不陌生。他們曾用旗下火鍋品牌「夠夠肉」，成功行銷出網紅名店；夠夠肉旗下開幕的第一間大安店，在半年內就完全回本。

既然以網路行銷為主，讓人們願意拍照打卡、增加話題性，遂成為重要的績效指標。夠夠肉店內隨處可見的無厘頭標語，正是他們別出心裁的武器，其中最有名的是一句徵才標語——「喜歡玩水嗎？那你來洗碗」，不僅在網路瘋傳，甚至還躍上新聞版面。

老店新翻 經典滋味換穿新袍

這項作法，也延續到新村店門外的排隊動線，包括起點處寫著與店名相呼應的「站著看烤肉」；在排隊動線和餐廳出口交會點，則是「人出得來，人才進得去」，詼諧地暗示排隊隊伍要避免擋住出口。

3兄弟的另一項「年輕化」武器，則是店內明亮的「燈光」。作為一間數十年老店，韓國新村店內的燈光其實很晦暗，但台灣店在裝潢過程中，毅然決然反其道而行。

「『燈光明亮』能營造舒服的用餐環境，讓人們更方便聊天，這對年輕人來說很重要……，另一個功用是，方便大家拍照打卡。」3弟林宏昇負責鮪肚旗下3間火鍋店的營運，特別分析夠夠肉與新村的共通考量：「燈光除了白光也會參雜黃光，這樣拍照時，肉的顏色會比較鮮豔，人的氣色也會更好。」

搶下新村這樣一間老字號的代理權，並非易事，在籌備的過程中，林家3兄弟選擇保留原汁原味的肉品、醬汁，甚至是站著吃的風格；同時優化排煙規畫、加入點綴標語、改變燈光調性。該保留的部分不打折扣，選擇改動的部分，也讓他們成功塑造出阿緯口中的「新衣服」。

倘若將時光倒回今年4月的松仁路口，新村店面的裝潢圍欄上，有段文字是這樣寫的，「新村站著吃烤肉；對，就是上次去首爾排隊吃的那家」，又是個鮪肚風格的標語。呼應著這句標語，新村台灣店最成功複製的，其實不在於肉品、醬汁或者用餐風格，而是店門外，那持續排隊的人潮。

小檔案：鮪肚國際

成 立：2013年

執 行 長：林勻凱 員工人數：220人

旗下事業：火鍋3間、義大利麵8間、

義式窯烤披薩1間、

韓式燒肉1間，總計13間店

營 業 額：新村站著吃烤肉6月營收670萬元、

7月820萬元；

集團13家店鋪7月整體營收2650萬元

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1182期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE