要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

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文 / 今周刊編輯團隊

小林今年57歲，接近耳順之年，這年紀，恰巧是周邊許多友人討論起「退休」的年紀。「其實啊，我們公司扮演了更重要的角色。」

什麼樣的角色？答案，叫作「員工持股信託」。

為鼓勵員工儲蓄，中鋼於1998年推出員工持股信託，每個月員工由薪資所得中提存一定金額撥入信託專戶，公司也會額外幫員工加碼提撥這筆金額的兩成，就這樣勞資合力，每月出一筆小錢，專戶用於購買自家、也就是中鋼股票。參與信託以來，小林每月提撥少則5千元、多則1至2萬元，截至今年6月，小林已累計提撥逾479萬元，漫漫過程中，公司也幫小林加碼提撥了將近96萬元。

加計期間小林賺到的122萬元現金股利再投入，小林投入總金額已逾698萬元，不僅較自提部分多出約218萬元，這近7百萬元的累計投入，也為小林的退休生活，打下了厚實的基礎。

外企支援員工健全財務

規畫實務並行，打造年後生活

類似中鋼這樣提供員工額外退休福利的企業，儘管在台灣並非個案，但說到退休福利，多數台灣企業主腦海浮現的，恐怕仍只有框架在《勞基法》內的勞保與勞退，在此之外，近乎就是一片「真空地帶」。

員工的退休生活準備是否充分？日常財務規畫是否完善？這些問題，都不在多數台灣公司的「福利雷達」範圍內，企業主普遍認為，退休生活的好壞，屬於員工自身安排的領域，也應由其個人去承擔對應的責任。

一股牽動全球財務趨勢的風潮，正往相反的方向吹。這股風潮的核心，是一項英文簡稱為「EFWPs」的計畫，計畫全名叫作Employee Financial Wellness Programs，中文稱為「員工財務幸福計畫」。「未來企業留才，都必須要了解它。」世新大學財務金融系副教授、長期觀察全球理財教育發展與趨勢的郭迺鋒如此評價EFWPs。

國人愈趨重視退休保障

七成民眾不滿意企業額外福利

根據今周刊刊與施羅德投信合作的「2019企業員工大調查」亦發現，公司是否提供《勞基法》以外的額外退休福利，如員工持股信託、福儲信託以及團體年金險等員工財務健全方案，是員工在選擇一家企業時，除了個人興趣、薪資與升遷外，最為重視的指標（47.7%）。

此外，在問及是否繼續服務企業時，最主要的考慮因素有哪些，近八成的受訪員工選擇了「除了《勞基法》相關規定外，企業有提供員工額外的退休福利」。

然而，這份國內首次針對員工進行的企業福利意向調查也發現，受訪者普遍認為企業沒有滿足員工的需求（企業有提供額外退休福利者僅不到三成）。也因此，當問及對目前所在公司對員工的退休生活保障是否感到滿意時，回答「不滿意」的受訪者比重高達66.5%。

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