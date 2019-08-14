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自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16今周刊

【文．許雅綿】

一般勞工基本上都會有兩筆退休金來源，也就是勞工保險老年給付〈勞保〉和勞工退休金〈勞退〉。然而，很多退休族都會誤以為，退休後沒有工作收入了，所以領的退休金全部免稅，其實這是錯誤觀念！

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退休金要不要課稅，主要和請領的來源有關。以一般上班退休後可以領取的勞保和勞退來看，其中勞保是由勞工保險局支付的老年給付，是屬於人身保險給付，可以全額免稅。

但是勞退部分，由公司每個月額外幫勞工提撥薪水的6%至勞退帳戶，為公司給付員工的退休金，當勞工請領這筆退休金時，依所得稅法規定屬於退職所得，是要申報「退職所得」並面臨稅賦的問題。

不過退職所得有定額免稅額，超過免稅門檻，才會被課到稅。

勞退要繳多少稅？

年資越高越省稅！

依財政部國稅局公布的2019年「退職所得定額免稅金額」計算方式來看，勞退主要有2種免稅額計算方式，一次領取者按服務年資分3段計算，而分期〈按月〉領取者全年免稅額則為78.1萬元。

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若是選擇一次領取退休金，一次領取的金額落在「18萬元乘上服務年資」以下的話，該所得免稅。換言之，一次領取退休金的免稅額，為18萬元乘上服務年資所得的金額。

而若一次領的退休金，超過免稅額〈18萬元乘以服務年資〉，但未達36.2萬元乘以服務年資的話，超過的部分採取半數課稅；若一次領的金額超過36.2萬元乘以服務年資的話，則超過的部分，全數都要列為所得課稅。

至於分期領取退休金的話，則以全年領取總額，減除78.1萬元後的餘額要被課稅。

一般而言，年資越高越省稅。

舉例來說，黃先生在A公司工作20年，今〈2019年〉1月領到一筆600萬元的退休金，按照黃先生服務年資20年來計算，退休金免稅額為360萬元〈計算方式：18萬元X20年服務年資〉，加上一次領金額不超過724萬元〈36.2萬元X20年服務年資〉，所以黃先生退休金將採半數課稅。

也就是600萬元減去免稅額360萬元，超出的240萬元採半數課稅，即120萬元要申報所得稅。

而若是同樣領600萬元，但黃先生的年資有30年的話，他一次領退休金，免稅的部分為540萬元〈計算方式：18萬元X30年服務年資〉，超過的部分有60萬元，其中的一半，也就是30萬元要申報所得稅，比20年服務年資須申報的120萬元還少90萬元，相對較省稅。

此外，若是分期領取退休金的民眾，一年累計領取的退休金，若沒有超過78.1萬元〈約月領超過6.5萬元〉，是不會繳到稅的。

整體而言，一次領還是分期領較省稅？通常擁有高額退休金者，分期領稅負較低，因其可享有的節稅空間較大，不過，KPMG稅務投資部執業會計師陳志愷建議，民眾還是要分別做試算，了解一次領和月領的稅負差異後，再決定會比較妥當。

值得留意的是，針對勞退課稅部分，很多民眾都會有個誤解，就是勞退自提6%是不是不用繳稅，其實這說法不全然正確，因自提6%雖然具「遞延稅負」、「減稅」的效果，但並非是完全「免稅」。

勞退自提是「遞延稅負」非「免稅」！

勞工自提薪資6%至勞退帳戶的部分，雖然可從當年度的個人綜所稅總額中全數扣除，但到了請領退休金時，還是會面臨稅賦的問題。

陳志愷說，綜合評估下來，中低所得者〈所得級距低於20%〉自提6%，整體的省稅效果最高，因為除了每月自提的金額，可從當年度綜所稅總額中扣除，達到減稅的效果之外，到了請領退休金時，基本上都可以達到免稅的門檻。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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