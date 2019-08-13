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天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49今周刊

【文．許雅綿】

台灣人均用電量，一年超過1萬度，比日本和韓國的7000、8000度還要高，如何節電且省荷包，已成為人人關心的話題。

達志提供
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若換算成電價，夏月期間光是1個月的電價就要1012元〈詳備註〉，一期帳單〈2個月〉就要繳2024元〈1012X2〉，比非夏月電價一期1144元〈572X2〉，高出880元，相當驚人。

備註：電價表用電度數分為6段級距〈如下表〉，電費主要採「累計費率」計價。以夏月單月使用420度電為例，電費計算方式為(120X1.63)+(330-120)X2.38+(420-330)X3.52=1012元；非夏月平均單月299度，電費計算方式為(120X1.63)+(299-120)X2.10=572元。

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因此，若想要在夏天維持舒適的溫度，又想節電省荷包，省電達人張偉明就提供以下3招省電秘技，包括：降低室溫、聰明使用冷氣等技巧，若實際執行這些「無痛省電」妙招的話，估算每期電費至少現省1000元，一年有機會省下6000元。

夏月省電秘技一：

減少開冷氣 5招教你降低室溫

走進張偉明內湖的家中，室內採光明亮，外頭32度艷陽高照，屋內雖然僅開著電扇，但仍感覺涼爽。

仔細觀察，會發現張偉明家中，沒有過多的裝潢和家具，保留一定的移動空間，窗邊也沒有任何櫃子阻擋通風處，「只要把窗簾拉開，並把全部窗戶打開，屋內保持通風，室溫可降低1度到2度。」

張偉明說，一般的電器中，冷氣並不是最耗電的，電熱水器、電磁爐等都比冷氣更耗電，但為什麼夏天大家那麼怕它〈指冷氣〉，是因為使用的時間非常長。

舉例來說，一般3坪、4坪的冷氣，裝運行功率500瓦的冷氣，開1個小時耗電0.5度的話，若1天開8個小時的冷氣，等於耗電4度。取夏月電價級距的平均，每度電4.5元來計算的話，光是1天的冷氣費就花了18元〈4.5元X4〉，1個月光是冷氣電費就要540元，1期〈2個月〉就要繳1080元。

所以想要節電、省荷包，第一步就是要減少開冷氣的機會，想要減少開冷氣，就要降低室溫，但該怎麼做？張偉明提供5個小撇步。

包括：第一、保持屋內的通風，門窗打開、不要過多的窗簾阻擋通風，室溫約可降1到2度；第二、陽台和窗台放一盆水，讓外面的熱空氣進到屋內前，可蒸發降溫，約可降半度；第三、拖地，讓地板上有一層薄薄的水氣，可讓室內降半度。

第四、自製冷風，用寶特瓶自製結冰水，並用毛巾包覆，放在電風扇前吹，效果不輸冷氣，室溫約可在降半度左右；第五、放有大片葉子的綠色植物，例如萬年青等，也有降溫的功效。透過上述的方法，室溫至少可下降4到5度。

用寶特瓶自製結冰水〈可用毛巾包覆〉，放在電風扇前吹，自製冷風來降低室溫。
用寶特瓶自製結冰水〈可用毛巾包覆〉，放在電風扇前吹，自製冷風來降低室溫。
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夏月省電秘技二：

聰明開冷氣 學會5招荷包省很大

若真的熱到受不了，還是得開冷氣的話，也有5招聰明使用冷氣節電的技巧。

張偉明說，首先，1個禮拜洗1次冷氣濾網，保持冷氣機的乾淨，可提高10%到15%的運轉效能；再來，若是每天開8小時冷氣以上的「重度使用者」，可考慮3年找師傅來清洗冷氣1次。

第三、開冷氣的時候門縫和窗台可塞沾濕的抹布〈乾抹布還是會有縫隙〉，防止冷氣流出，加速室內涼快的速度；第四、冷氣溫度調整到26度到28度，並搭配電扇使用，每調高1度電，約可省下5%的電費；最後，若是重度冷氣使用者，就可選擇一級節能標章的變頻冷氣。

他說，雖然一級節能標章的變頻冷氣較定頻冷氣貴好幾萬元，但其快速啟動運轉速度和壓縮機等技術，和傳統定頻冷氣相比，可節省50%到60%的電力。

「一天開冷氣8小時的使用者，一定要換一級節能標章的冷氣，肯定會讓你在1年半後賺回來。」

而透過降低室溫，減少開冷氣的次數，加上聰明吹冷氣的技巧，估算每期至少可省下一半，也就是500多元的電費。

夏月省電秘技三：

不用熱水瓶、電熱水器 月省500多元

夏天除了冷氣之外，也有一些「耗電魔王」可以揪出來。例如電熱水瓶其實相當耗電，每天插電維持溫度，張偉明說，光是每期就要付250元到300元的電費。

所以建議，夏天喝熱水的需求不高，可以改用快煮壺煮水，並用保溫瓶保溫，快煮壺煮一次熱水只需要花4毛錢的電費，實際估算若快煮壺取代電熱水器的使用，每期可省下200元電費。

再來，最可怕的耗電魔王是洗澡用的電熱水器。張偉明說，電熱水器光是一年待機狀態耗費的電力，就要高達2000元，所以換算一期約330元。若家中有條件使用天然氣熱水器的話，這筆330元的待機電費就可省下。

很多人使用電熱水器，不管夏天還是冬天溫度都調一樣，他建議夏天的時候可以將熱水的溫度調低，以他個人經驗，夏天溫度會調到37度左右，冬天則在 44度，但仍要依電熱水器狀況做調整。

整體來看，每期若在使用電力上做努力，降低室溫和調整使用冷氣的習慣，每期約省500多元，再加上有辦法改成天然氣熱水器省下的330元，以及不使用電熱水瓶節省200多元，每期共可省1000多元，一年現省超過6000元。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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