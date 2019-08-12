拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

【文．黃健誠】

許多上班族都想找一份兼職工作來做，有人利用自身專業當家教，也有人晚上下班後就是兼職開uber或計程車，但現在適逢天氣炎熱的暑假，有一種夏日兼職商機正在默默興起。

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在電視台擔任節目企劃的Albert，又被稱作是兼職達人，今年35歲的他，才剛結婚，但為了老婆及未來養育小孩的計劃，利用假日嘗試各種兼職工作，從時薪150元的餐廳服務生、250元的外送平台外送員，再到現在做起時薪1千5百元的工作，每個月僅用4個周末、8個假日的時間，幫社區民眾「洗冷氣」就讓自己再賺進了一份全職工作的薪水，令人稱羨不已。

每到假日，Albert總是一早就開始外出工作，背著大包小包前往客戶家清潔冷氣，一路做到下午六、七點收工回家。採訪這天，Albert與朋友的雙人組合，總共洗了8台冷氣，雖然忙得滿身大汗，但共進帳約1萬2千元，兩人可各分得6千元。

「以前從事其他兼職時，一天最多也才賺2000~3000元，但現在卻能『做一天抵兩天』。｣Albert說。

根據Albert經驗，在現在這種夏季時節，不少人家中都有洗冷氣的需求，他誤打誤撞地有了這份兼職工作後，才發現這一行可說是「暗藏商機」，也讓他兼職收入意外倍增。在夏天這幾個月裡，平均可月入3到4萬，光用一個月8天假日，就能賺得一般上班族一個月全薪薪水。

不過，雖說這份兼職工作很好賺，但還是必須具備一些專業空調知識背景，Albert說，當時會選擇洗冷氣這個兼職工作，主要是因為朋友具備空調背景，因人手不足而找他幫忙，結果一做下去，到現在為止也做了3個夏天。

根據他的清洗數量保守估算，以一天洗8台室內機、每台1千5百元來試算，每台約洗一個小時計算，時薪可高達1500元。

「雖然這份工作，看起來時薪很高，上看千元，但其實背負的風險並不少。｣Albert坦言，除有時會被灰塵噴得全身髒兮兮外，不少社區高樓層住戶，將室外機安裝在大樓外牆上，如需清洗時，就需要使用安全繩索及相關防護措施，爬出窗外或陽台去洗室外機，因此也會有安全上的疑慮。

Albert的收費標準，室內機一台1千5百元到2千元，如果要加洗室外機則再加價1千元，如果室外機是安裝在大樓外牆上，需要綁上安全繩爬出去作業的情況，則要再加收5百到1千元費用。

為了從事冷氣清洗工作，Albert工作時攜帶的大型行李袋裡，放滿相關生財工具，像是電動起子、高壓清洗機、清潔劑、專用清洗罩、抹布及水桶等，Albert說，整套工具買下來，大約花費1萬元左右。

想要跨入兼職冷氣清潔領域，並不是只有花錢買工具這麼簡單，Albert在幫客戶清洗冷氣時，也會幫忙做一些基礎檢測，提醒客戶冷氣機狀況，或給予相關建議，因此，想要從事此兼職，最好能熟悉冷氣專業知識，有助快速入門。

「如果怕高、不夠細心的人，恐怕也不適合這份工作。｣他也提醒注意工作上的危險性。

此外，Albert在尋找客源時，也有自己一套獨門觀察法，他通常會先了解社區屋齡，大約5年左右的社區，會開始有洗冷氣的需求，因此他會專門找這一類的社區投放一些小廣告。

鎖定投放廣告的社區時，也會看該社區住戶普遍使用的冷氣品牌來判斷是否為潛在客源，通常住戶家中使用品牌較好的冷氣，像是大金、日立、三菱，就更願意花錢找人來洗。

靠著專業知識和這兩個尋客小秘訣，讓Albert在夏天的假日裡，每到周末天天行程滿檔，冷氣洗都洗不完，雖然犧牲周末假日休息時間，卻讓Albert荷包滿滿，成為「賺很大」的兼職達人。

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