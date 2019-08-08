憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

【文．許雅綿】

從小在菜市場長大，李雅雯很懂得做生意，9歲時曾批發戳戳樂，拿舞龍舞獅的面具當缽，蹲在菜市場以1元1戳的方式，讓小朋友抽鈔票，成本價才50元的戳戳樂，她從早上擺到下午4點，整整賺了350元。

李雅雯提供 分享 facebook

從小就懂交易，但李雅雯卻是「理財笨蛋」。

「從小到大，父母賺多少錢，就花多少錢，」耳濡目染下，李雅雯有了經濟能力之後，便成了所謂的「月光族」。名牌衣服、化妝品一個接著一個買，28歲以前，身上沒有任何存款，但揮霍的消費習慣，她並不以為然。

直到2006年4月，一場由她家引起的火災，看到自己的家燒到只剩下支架，隔壁鄰居也跟著遭殃。這是她人生中第一次，感受到一貧如洗的惶恐。

火災的火，熄滅了

卻點燃她的「致富夢」

「那天，我在婦產科醫院，產後的第十天，接到一通電話，我先生打電話來說：『妳家出事了』，接著沉默了一下說：『妳家燒了！』我當時以為我先生在說笑…」

不敢置信的李雅雯，強忍著不安的情緒，她掛掉電話後，打開電視機，看到熟悉的家人出現在新聞畫面上，而自己的家整個深陷在火海當中，她躺在床上不停發抖，所幸最後無人傷亡。

那一夜，李雅雯輾轉難眠，看著眼前剛出生的孩子，想著自己從小沒有金錢觀念，造就她揮霍的性格，若她不改變的話，孩子以後一定會很辛苦，「所以我一定要想辦法，終止『窮』這件事！」那一刻起，她立志要開始好好理財。

但，該如何開始？她每天到圖書館大量閱讀投資理財的書籍，架上一排一排的書，她幾乎每本都看，其中有一本書上寫著：「如果你這輩子想要賺錢，絕對不能繞過股票，股票是這世界上最安全、最快的投資工具，但大部分的人不會善用它。」

李雅雯心想怎麼可能，不過說也奇怪，接下來的所有投資書籍，都指向「股票」這項投資工具。

後來，她跟著在科技業上班的老公到上海生活，持續鑽研投資理財，第一步先記帳節流，每月省下7千到8千元，但光靠節流，想達成《富爸爸窮爸爸》書中提及的「財務自由」根本是天方夜譚，想致富最終還是得靠「投資」。

在朋友推薦下，李雅雯開了證券戶，開始投資台股。

憑直覺買股 短線投機操作

金融海嘯慘賠500萬元

「剛開始接觸投資，什麼都不懂，也不曉得股票要看財報，和一般散戶一樣，就是看新聞、憑直覺買股票。」

李雅雯2007年第一次投資出手相當大膽，她將手頭的300多萬現金，全部投入股市新聞上常出現的聯發科，說來也幸運，她買在370元，賣在387元，短短兩個禮拜，獲利14萬元。

「原來賺錢那麼容易，」接著再陸續單筆短線操作台積電、鴻準、麗嬰房等股票，台積電63.6元買進10張，漲到69.8元再賣掉，獲利6.2萬〈不計手續費和證交稅〉；鴻準376.5元買進5張，一個月漲到416元就賣掉，獲利19萬元，不到一年，來來回回操作快20次，獲利100多萬元；另外，她也同步操作中國基金，獲利近50萬元。

台股和陸股正逢牛市，股票怎麼買就怎麼賺錢，她本金從原本的300萬元，越投越多，最後自信地看中聯詠(3034)這檔股票，把台股總資金400多萬元，全拿來單押160元的聯詠，連同先生科技業200到300萬元的分紅，全部投入股市，中國基金也同步投了400多萬元。

未料2008年金融海嘯，台股和陸股慘跌，單押的聯詠股價一路下滑，最低曾跌到26元，連同買中國基金的本金，李雅雯總共賠了500多萬元。人生再度陷入低潮，那年她才31歲。

捲土重來 從價值投資開始

靠2大關鍵指標選股 本金翻倍賺！

賠了500多萬讓李雅雯很灰心，但致富的信念沒有消失。

住在上海的她，某日看到自己居住的松江區，房價腰斬的訊息，便將台股和中國基金的帳戶全部結清，加上保單借款和向先生同事借了一筆錢，湊了600萬元左右，陸續買了2間20坪左右的公寓，並在一周內出租出去。

2009年中國實施QE〈量化寬鬆政策〉，資金源源不絕注入市場，房價和租金也大幅反彈，短短半年內，買的2間房子房價漲了300萬元，持有5年後，以翻倍的售價賣出兩筆房產，把股市賠的錢全賺回來。

抱著一筆投資房產賺到的錢，重新回到股市的她，這次決定謹慎再謹慎。

以前投資只看價格和線圖，看了《巴菲特選股神功》這本書後，接觸到企業財報的概念，書中提到ROE〈股東權益報酬率〉，讓她理解到「原來股票也是一門生意，要看公司的淨利和成長」。

搞懂ROE後，她積極上了很多投資的課程，並悟出一套選股指標，即高ROE〈最好大於10%〉、分紅比例高〈每股分紅配息除以每股盈餘〉且穩定。

而考量成本，可扣抵稅額比率最好20%〈註：2018年財政部廢除兩稅合一制，可扣抵稅額帳戶也跟著取消〉。

透過上述指標，2009年到2013年期間，她陸續挑出了大統益、正新、中鋼和信義來練習操作，短短5年內，投入的200到300萬元本金翻倍賺。

觀察她的操作過程，2009年到2011年，大統益買在28元，正新買在68元，中鋼買在30元，2011年5、6月歐債危機期間，覺得苗頭不對，將所有股票賣光出清，當時大統益漲到52~53元左右，正新則漲78~79元左右，中鋼則落在34~35元。

接著觀察趨勢，找到信義房屋這檔標的。她說，信義每年ROE都突破15%，加上當時奢侈稅閉鎖期即將解禁的議題，看準奢侈稅解禁後，房屋的成交量必定會上升，她於2011年11月先試探性的買進1張信義股票。

每天都盯著信義股價走勢看，發現信義跌到一定的價位，就會止跌。所以陸續加碼買進，兩周內將200到300萬元的資金，重押信義股票，平均買入價格38.5元左右。

最後2013年信義房屋到大陸買地，準備跨足建商蓋房子的消息，心理覺得不妙，因大陸和台灣的法規不一樣，大陸的小建商是不容易貸到款的，官方也不鼓勵屯地，再觀察信義的財報後，她決定將信義股票出清，以52元左右價位賣出，獲利了結。

嗅到A股商機 錢進中國股市

同樣選股策略 讓她成千萬富婆！

獲利了結後，這筆錢該往哪裡投，又成為李雅雯的難題。

她看好中國滬港通，預料A股的開放，股市將很有看頭。她將台股出清之後，開了陸股的證券戶，用同樣的選股策略：高ROE和分紅政策。專挑連續10年ROE大於15%、連續分紅至少7年以上的公司。

她買的第一檔股票，就是貴州茅台(600519)，接著陸續買進福耀玻璃(600660)、寧滬高速(600377)等。

李雅雯2014年進場買A股，本金投入400萬元，2015年8月股災中，加碼跌深的股票，2018年貴州茅台從100多元漲破700元；福耀玻璃從10幾元最高漲到30幾元；寧滬高速也從4元多漲到9元多，5年的時間內，額外多賺了400多萬元，本金倍翻。

目前A股的資產加上擁有的房地產，李雅雯身價已突破千萬元，順利從月光族翻身為千萬富婆。

展望未來，中美貿易戰打的如火如荼，但她對於A股資產並無太大的擔憂。李雅雯認為，投資最重要的是要看「中國有沒有機會成功。」

中國近幾年做大量的資本、技術和勞力投入，支撐其經濟成長率增長，最有名的例子就是華為，靠國家開發銀行的授信額度，助華為往海外發展。

「台灣人買A股就是看指數，並不是這樣的，必須要進入市場，尋找中國的好企業，」她說，投資A股重要的是，要看投資企業會不會成功，以及是否符合經營健全、高ROE、連續分紅等指標，再來判斷買進價是不是低的。

「若挑到好公司，加上買進價是低的，沒有理由要離開〈A股〉。」

李雅雯〈筆名十方〉

出生：1977年

經歷：國文老師

學歷：臺灣師範大學國文系博士

著作：《曼尼先生：青少年理財哲學小說》、《富媽媽靠存致富股，獲利 100%》

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