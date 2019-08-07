鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

【文．今周刊編輯團隊】

中美貿易戰進行至第四回合，雙方各揮重拳，為貿易戰開打以來最慘烈，這次，川普不惜惹起美國消費者民怨，對筆電、手機、玩具、紡織品等美國消費者最依賴的中國消費性產品加課10％關稅。

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為了反制，中國寧涉資金外逃與股價重挫的險境，讓人民幣一口氣貶破7！

川普的蠻、習近平的霸，雙方駁火硬幹，會不會引發全球一場失控的經濟劫難！？

就在美國聯準會宣布降息1碼的隔天，彷彿得到壯膽似的，川普透過推特宣布，將自今年9月1日起，對3千億美元中國進口商品加徵10％關稅。消息一出，令台灣電子業，尤其是下游電子製造業如手機、筆電、遊戲機等組裝與相關零組件業者，陷入莫名驚懼之中。

駁火！3千億美元制裁瞄準消費品

台電子供應鏈這回難逃火網

一位筆電大廠高階主管說：「中美貿易戰打了一年多，筆電、手機是台廠在中國投資的最大宗產品項目，一直很幸運地躲過關稅制裁火線，雖早有預感遲早會捲入，果然還是來了！」

該名主管進一步指出，川普的關稅壁壘政策乍看粗野，其實有其細膩之處。前三波累計2500億美元中國輸美商品關稅加徵清單中，主要針對化學品、面板、工業機械、汽機車、自行車等工業產品「中間材」，或美國品牌廠全球市占率較低的產品採取行動，就是為了避免重創美國民生消費或大廠獲利，落入傷人十分、自傷七分的處境。

悲鳴！1％微利難抵關稅大刀

品牌廠慘況更勝筆電代工

全球每四台筆電就有一台出自該公司工廠的廣達電腦董事長林百里，日前就指出，如果美國對筆電提高關稅，希望客戶能全部自行吸收，因為廣達第一季淨利率僅剩1.46％，而且還是把較高毛利的雲端伺服器產品加計在內，筆電代工價格砍到見骨，實已無力負擔額外的關稅。

林百里的悲鳴並非沒有道理。以18年而言，廣達九成的營收來自筆記型電腦，以出貨量4400萬台估計（其中一半銷到美國），廣達為蘋果、惠普、戴爾等全球筆電品牌廠代工的筆電出廠價，平均每台為20500元新台幣；廣達去年淨利率僅1.47％，換言之，平均每出廠一台筆電，僅賺約300元新台幣。

今年9月1日起，美國將對來自中國進口筆電加徵10％關稅，等於每台筆電額外平均須課2千元新台幣關稅，即使客戶「只」要求廣達負擔其中四分之一關稅，區區500元，仍會讓廣達利潤瞬間蒸發。

資策會筆電產業資深分析師潘建光研判，相對蘋果、惠普與戴爾等一線PC品牌大廠高市占率，台灣PC品牌廠如華碩與宏碁，對代工廠的議價能力遠不如前者。「輸美電腦產品調高的10％關稅，台灣品牌廠，可能一大部分得用調高售價，一小部分自行吸收來因應。」

美國市場占宏碁整體營收達20％，華碩為15％，以此比較，宏碁受到的衝擊將比華碩更大；更遑論兩家公司去年淨利率，宏碁僅1.29％，華碩為2.55％，耐受力著實有限。

微星與技嘉的美國市場比重均在20％出頭，表面看似比華碩與宏碁更高，但由於兩家公司均擁有自己的產能，且均在台灣有設廠，旗下板卡類產品已在上一波被課25％關稅後，把輸美產品線陸續移回台生產，相對宏碁與華碩等純品牌大廠，反而有較強的因應能力。

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