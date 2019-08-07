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從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08今周刊

文 / 譚偉晟

員工不到200人，富致科技靠著獨特的保險絲產品，成為福斯等國際車廠的重要夥伴。一步一步，董事長陳繼聖帶領團隊緊追全球龍頭Tyco，公司也預計將在九月下旬上櫃。

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從電動車新創Gogoro、全球前3大車廠福斯，到太空科技公司Space X，三個不同領域的產業龍頭，卻一致採用台灣生產的關鍵元件，也就是富致科技提供的PPTC（自復式保險絲）。它可承受高電壓又能重複使用，是富致被選中的原因，也是公司成立20年來最重要的技術核心。

相較於傳統保險絲一旦發生電力過載，就會熔斷而無法再使用，PPTC採用高分子結晶搭配碳粉製造，在出現電力過載時，會因為升溫而增加電阻，達到降低電力、保護裝置的效果。只要電力回復正常，PPTC就會藉由溫度下降回復原本的電阻，可重複使用。

研發高規PPTC

打入技嘉主機板供應鏈

富致靠著自行研發的獨特配方，如今已是全球第四大PPTC廠商，甚至開發出業界最細小、長1毫米、寬0.5毫米的PPTC。其中，在高電壓應用需求相對高的車用市場，富致也取得了近20％的市占率，緊追全球市場龍頭Tyco（泰科）之後。「我們做得到150伏特SMD的產品，但他們（Tyco）還沒有。」富致科技董事長陳繼聖強調，以高規格產品為主戰場，正是富致穩定成長的要訣之一。

1987年自美國麻州州立大學塑膠高分子研究所畢業後，陳繼聖選擇留美工作，並曾在美國艾默生（EMERSON）工作長達9年。在艾默生工作期間，他總會利用下班時間，在車庫裡研發新產品。「我做一個原型，上面有一個燈泡，我只要調高電流，2、3秒燈就熄掉。」陳繼聖透露，當年包括被動元件大廠華新科、漢友創投、大安銀行等，都看好發展機會，華新科甚至願意為陳繼聖成立新部門。

然而，他最終沒有點頭，而是在百容電子與大洋塑膠支持下，於1999年創立富致科技。

回憶當年為何出手投資，百容電子董事長廖本林看上的是專利與產品的搭配性。「那時剛好Tyco的PPTC專利要到期了。」廖本林指出，Tyco擁有海量的被動元件專利，新創公司很容易因為踩到專利而面臨訴訟糾紛，但是陳繼聖有自行研發的PPTC配方專利，降低面臨訴訟的風險；加上Tyco專利到期的契機，他看好富致後市大有可為。

另一方面，生產連接器等被動元件的百容電子，其客戶也同時有使用保護元件的需求。因此廖本林成為富致大股東之後，便開始將富致的PPTC元件與百容的產品搭配銷售。

富致打響名號的第一戰，是打入技嘉主機板供應鏈。在富致資歷將近19年、現任生產部廠長的葉敬強指出，當時其他廠商提供給技嘉的方案多是僅能耐受一安培電流的保護元件。相對之下，富致保護元件的耐受電流量高出2.5倍，「原本要用2、3顆（保護元件），我們只要一顆。」

展現產品實力外，陳繼聖表示，為了讓技嘉放心，「我們寫了300頁的專利報告。」成功贏得信賴，並藉此在成立的第三年達到損益兩平。

但要說到近年來幫助富致打入高階市場的關鍵，是來自14年一名以色列工程師的神祕拜訪。該名工程師曾使用富致的PPTC研發產品，因此向富致提出高電壓應用測試的需求。「對於國外的朋友，我都歡迎。」雖然後來經過一整天測試，工程師離去就沒有再聯繫。但這次意外來訪，讓富致團隊注意到，車廠已開始布局高電壓保護元件。

布建元件整合開發

導入電動車新應用需求

富致科技國外業務部經理陳品仁說明，團隊回頭檢視與車廠合作研發的產品線，發現到偉世通（Visteon，跨國車用零件大廠）要求開發可耐受150伏特的高電壓保護元件，其實與汽車高電壓應用有關。

原來高電壓的需求，來自車廠開始研發熄火怠速功能。由於該功能需頻繁發動引擎，導致瞬間高電壓的狀況持續發生，因此對PPTC有更高的規格需求。陳品仁指出，車廠早自09年就已開始準備該功能，但直到這兩年才陸續應用在市面上的車款中，「現在會有愈來愈多車種導入。」

陳繼聖進一步說明，「一輛車，電線可以占到50到100公斤。」而在電動車發展趨勢下，為減少電線長度以減輕重量，會促使車內電力持續走向高電壓，帶來更多需求。

除了抓緊高電壓商機，富致也針對過去不同功能保護元件，進行整合性開發，也就是「過電流保護與過電壓保護」的整合。「過電壓保護是0.001秒（反應時間），但過電流保護是數秒鐘。」若能整合兩項功能，將能開發出具競爭力的新產品，陳繼聖透露目前已經取得新的美國專利，也將持續布建新產品生產線。

「這是一個新產品開發，很像我們剛創業的時候。」一談起新產品，陳繼聖臉上表情掩不住心中的興奮，也已準備好藉由進一步擴大投資，迎接市場的競爭。

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