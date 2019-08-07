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丹麥車庫創業傳奇：如果沒有他 現在全球風力發電機可能都缺一支葉片

2019-08-07 13:11今周刊

文 / 王之杰

第一座商用風機、第一個一體成形葉片、第一座離岸風場，三個第一，成就斯蒂達爾的歷史地位。

如果沒有他，現在全球上萬座風力發電機可能都缺了一支葉片；如果沒有他，風電可能還得坐困陸地，難以遠征大海；如果沒有他，丹麥、德國的綠能盛世，可能都得倒退好幾年。

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他是丹麥傳奇、全球風機之父斯蒂達爾（Henrik Stiesdal）。

40年前，他發明了全球第一座三葉式的商用風機，不僅開啟了世界風機龍頭維斯塔斯（Vestas）的霸業、點燃了丹麥這個快樂能源國的第一火種，更讓「丹麥概念」的風電模式，超美趕日，成為全球典範。

他，奠定歐洲再生能源領先地位

北國盛夏開始之時，《今周刊》踏入了位於丹麥小鎮吉文（Given）邊界的辦公室。上午9點不到，這位全球風機傳奇人物，匆忙地送走前一組客人，身手矯健、聲如洪鐘，「我昨天才從倫敦趕回來⋯⋯，退休之後才創業的人生，像顆乒乓球一樣，很忙！」現年62歲的他，雖然在5年前已經正式退休，但滿滿的行程，一點都不像退休人士。全球科學人最高的榮譽之一「歐洲發明人獎」（EPO），去年特別頒給他特別貢獻獎：「斯蒂達爾的發明對風電貢獻難以取代⋯⋯，奠定歐洲再生能源的領先地位！」

故事要從18歲的覺醒時刻說起

他帶來的革命，得從一次高中的校外教學旅行開始說起。

「我記得，那年我18歲，到英國旅行，看到火力發電廠冷卻塔冒出的濃煙，久久不散⋯⋯，再騎車往前，遠方其實是一片晴空，這樣的感覺，真的很差。」他回憶這段覺醒時刻，畫面似乎仍清晰可見。

斯蒂達爾回到故鄉Jutland，1976年，因為全球石油危機，油價飆漲，家裡農場缺電，不少鄰居開始研究自主發電。有一天，他看到隔壁有一個年輕的身影，正在架設風力發電機，走近一看，「竟然是個女生⋯⋯，女生都可以，我當然也行。」

他和父親邊做邊學，還真的做了一個手持式的兩支葉片風機，「一開始像玩具一樣，不會轉，但有一次被我們弄對了，手上傳來的力量，真的很驚人。」他開始認真研究，不久後，手上的玩具變成了一座直徑十公尺、架在塔上的迷你風機，產生的電量已經可以應付家中農場的部分用電。

雖然一輩子沒涉獵過力學，但第一座風機的成功，讓這個高中生信心倍增。當時主流風機因模仿戰鬥機螺旋槳，多採雙葉片式，在角度轉換時動力不平衡，容易產生震動，對軸承壓力大，能量也因此消耗。他思考：如果在風機上，多加一個葉片，效果會不會比較好？

但一個等待兵單的高中生，哪有資源做這些？在一個偶然的情況下，附近一家賣農機設備的五金行，對他的想法也有興趣，兩者一拍即合，願意參與這個革命實驗。

於是，斯蒂達爾就和一個死黨改裝家中的車庫，變成了風機實驗基地，家裡的餐桌「順理成章」變成了他們設計藍圖的重要所在。「很多人告訴我他們有好點子時，我往往開玩笑問：『你有沒有在餐桌及車庫中的經驗呀？』」老先生咧嘴大笑的同時，應該沒想到，自己在組合風機的同時，賈伯斯也在大西洋的彼岸，在車庫成立蘋果電腦。

1978年，第一座可進行商業運轉的風力發電機，就在斯蒂達爾家的車庫裡誕生。這座風機，不只點亮了自家農場，還溫暖了一整個村，之後他又生產了兩座一樣的風機，想不到也賣掉了。「朋友說，我們趕快去成立公司好了⋯⋯，我想到另一個方法，在五金行附近有一家叫維斯塔斯的公司，我們何不問他們有沒有興趣？」結果，維斯塔斯真的來了。

1979年，維斯塔斯買下這座三葉風機的專利，「雖然三葉風機非我首創，但商業應用，確實從這開始！」斯蒂達爾說。

世界風機龍頭的起點

這筆交易，開啟維斯塔斯公司的風電霸業，從一家生產農用貨車、起重機的地方企業，轉型成今年全球風機的龍頭產業（現市值約與國泰金控相當）。斯蒂達爾的三葉風機不只造就了維斯塔斯，也成為「丹麥概念」（Danish Concept）的基礎，改寫全球風電發展史。

斯蒂達爾的風電奇遇，沒有因為少年得志而中斷。就讀大學期間及至畢業後，他在維斯塔斯擔任顧問，當時的風機葉片大多用接合方式組成，既不堅固又損耗能量，他開始用玻璃纖維作為風機葉片的內部材料，讓葉片一體成型，樹立風力發電的另一座里程碑；「當我碰到問題，就和朋友架起帆船，到海上思考，有時一整周都在海上。在那個沒有手機的時代，我們有很多時間在海上，最後想出辦法，把葉片做成一體成型⋯⋯，是個重要突破。」他也開始改善偏航系統（yaw system）及齒輪箱（gear box）等重要零組件，風機之父的地位逐步墊高。

1987年，斯蒂達爾進入了另一家丹麥風電公司包納斯（Bonus Energy），「在這階段，是我發明動力最強的一段時間！」他指出，當時風機愈建愈高大，往往變成雷擊目標，他開始著手解決這個問題；加上風機大量生產之後，有些材料必須向外採購，當零組件品質不穩定，影響發電品質及風機壽命，如何管理供應鏈，成為風力發展的重大議題。雖然自己在技術上領先，但他逐漸體會到，風電這行光靠技術不足以支撐，量產才是王道，「風電產能每增加一倍，成本就下降15％，產業化才是技術發展最終的目標！」

此時，因為加州政府補貼政策，美國風力發電也開始蓬勃發展，斯蒂達爾帶領包納斯團隊，也開始進軍新大陸。當時加州流行使用太空材料製作風機，「我們其實不贊成這樣的作法！」因為風機必須承受20年以上的風雨及惡劣氣候，耐用才是設計的主軸，儘管被譏為落伍，丹麥概念仍堅持用鋼材為主體。

加州風力熱潮在1990年初期，當地政府停止補貼之後，開始「消風」，不少標榜用太空材料建的風塔也出現問題，包納斯難免受衝擊，但「我們仍撐得下去，因為很多美國製的風機都壞了，有維修的訂單支撐。」

第一個離岸風場 出自他的設計

丹麥也在此時碰到瓶頸，開始往離岸發展，丹麥政府計畫設立全球第一個離岸示範風場。「那時，我們下定決心，要定了這個第一個風場，⋯⋯機器大家可以相互參考，但第一個風場，沒有人能取代。」

在斯蒂達爾帶領下，包納斯得標。1991年，全球第一個離岸風場就依照他的設計，正式啟用，風機之父，對世界的第三個重要貢獻，也正式開啟。04年，包納斯被德國電力大廠西門子收購，斯蒂達爾成為西門子風電事業（Siemens Wind Power）的技術長，並於14年底退休。在他的職業生涯中，已經有超過175項發明，獲得650多項專利。這些成就，讓金主捧著錢上門，在他退休之後，合資成立了斯蒂達爾技術公司（Stiesdal Offshore Technologies），專門從事離案風塔基座的技術開發。

問到未來風電發展，會不會也被人工智慧及物聯網顛覆？他堅定地認為：「數位改變了很多產業，但（對於風電）不會帶來跳躍式成長（Quantum Leap），風電未來最主要動力是產業化，不是數位科技！」

那個30年前，不願對太空材料趨炎附勢的年輕靈魂，似乎又回來了。一個高中生的實驗，開啟了全球千億美元風電產業的先河，誰說車庫創業是美國的專利？丹麥特有種的風電車庫傳奇，一點也不輸矽谷。

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