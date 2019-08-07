誰說環保不能發大財！丹麥用風發電：GDP成長113% 碳排放卻降4成

文 / 王之杰

風起了，幸福就來了！

丹麥藉由風力發電，解除碳排放的黑色封印，

創造了新能源的微笑開口⋯⋯

也許⋯⋯丹麥這個幸福國度裡，能與自行車同為人民驕傲的，應該就是風能了。」有風機之父美稱的斯蒂達爾︵Henrik Stiesdal︶如是說。

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盛夏午後，攝式30度的熱浪侵襲丹麥首都哥本哈根，躲在墨鏡後面的雙眼，只能瞇成一條線，著名地標小美人魚銅像旁不肯散去的觀光客，只穿得住背心及短褲。無風的午後，遠方的風力發電機，幾乎懶得轉動。

全球風能 從這裡吹起

再次踏上這塊全球最快樂的北國領地，不是為了樂高，也不是追逐童話，而是一張圖，一張國家能源發展的理想圖。

圖的上方，是不斷上升的經濟成長GDP（國內生產毛額），圖的下方，則是一直往下探底的碳排放量。碳排放一直被視為經濟成長的必要之惡，但在過去20年間，丹麥打破這個魔咒，從2000到2018年，丹麥經濟成長113％，二氧化碳排放反向減低了近40％，是世界上少數讓經濟成長與碳排放「幸福脫鉤」的國家，畫出了一個漂亮的微笑開口。

怎麼辦到的？

「風呀！你知道嗎，世界的風能，都是從這個國家開始的！」哥本哈根的印度裔計程車司機Max，給了第一個答案。沒錯，在丹麥這張能源理想圖中，風力扮演不可或缺的角色。41年前，丹麥啟動第一個商用風力發電機，今天，風力發電已經可以負擔丹麥近五成的電力供應。2050年，丹麥更計畫完全使用再生能源，屆時風力發電，勢必提升到全國發電量的8成以上。

風能，已經和童話、樂高、自行車一樣，逐漸成為這個維京王國的代名詞。

丹麥的人均風力發電，世界第一；全球第一個離岸風場，丹麥人蓋的。參與台灣風力發電開發的公司：哥本哈根基礎建設基金（CIP）、西門子歌美颯再生能源及三菱重工維特斯，都系出丹麥；丹麥市值第二大的企業，是專門開發風電的沃旭（Ørsted）；丹麥風電總裝置量雖只排名全球第14名，但幾乎所有的風機商，都得在丹麥插旗，設立研發中心；英國、美國、德國、荷蘭，要到海上建風力發電基地時，也得向丹麥取經。

更難得的是，丹麥目前陸上的風電成本，已經比任何一種發電型式都低。「丹麥模式」成為全球新能源的典範。如果矽谷是資訊產業的搖籃，丹麥就是全球風電的中樞。

計程車運將：公司陸續換電動車啦

「我現在開的賓士，雖然是柴油車，不過公司已經買了60輛特斯拉，準備陸續換成電動車！」5年前，才攜家帶眷，從加拿大多倫多舉家遷到哥本哈根，Max對丹麥的能源現況讚譽有加，如果一切依丹麥政府計畫，11年後，汽油車將停止販售，未來，養活Max一家大小的動力，將全部由風能推動。

這段自己創造的恩典背後，卻有一段艱辛的歷程。

「當時，所有人都說不可能！」現任哥本哈根基礎建設基金董事長的艾卓儒（Anders Eldrup）說。過去40年，他一直參與政府能源決策，曾經擔任丹麥財政部長的他，回想1970年中期，因中東戰事，石油輸出國家組織（OPEC）全面暫停出口原油，對當時百分之百依賴中東原油的丹麥來說，衝擊極大，「我永遠記得那些日子，有一年冬天非常冷，我們家第一次沒辦法開暖氣，私家汽車全面禁駛，只能在周日開。大家開始思考其他的能源⋯⋯。」日照不足，太陽能很難有規模；丹麥平地多，像一塊大鬆餅，很難發展水力，「我們有的，只剩風！」但這是一條沒人走過的路，周邊歐洲國家多數傾向選擇成熟的發電方式，「就在外面呀，哥本哈根十公里以外的瑞典，選擇發展核能，德國後來也跟進。」艾卓儒坐在CIP總部內，遙指著窗外。

核能實力不弱 當年民意選擇風電

其實，當時丹麥的核能實力並不弱，第一個建立氫原子模型的物理學家波耳（Niels Bohr），是丹麥人，因此丹麥一直有個國家級的核能研究所，然而大多數民眾卻不贊成，在80年代初期發起大規模的反核運動，現在著名的反核微笑標誌，就是源於丹麥。1985年，丹麥政府正式決定放棄核能。核電不通，丹麥開始走一條沒人走的路：風電。

首創電力收購制度 吸引廠商投入

「第一個成功的策略是引進電力收購制度（Feed-in Tariff）！」西門子風電事業前技術長斯蒂達爾表示，發展新能源有兩個最重大的變數：風險、價格。

丹麥首創的電力收購制度，很聰明地將風險、價格這兩個變數控制在最小範圍，由政府出面，在一定時間內，定價、定量向風電開發商收購風電，讓先期投資者確定投入的研發技術及資金有回收的可能，才能吸引他們放心地投入風電。

斯蒂達爾回憶，80年代，丹麥與美國加州幾乎同時開始全力發展風電，加州政府曾用「租稅補貼」（Tax credit）方式激勵廠商投入，在80年代前期造成風電投資的熱潮，「一度全球85％的風力發電，由加州產生。」然而，1986年開始，加州政府停止補貼政策，「風機廠商幾乎全垮！」當時斯蒂達爾在加州打拚，他說，原本的熱潮轉為冷淡。反觀丹麥的風電廠商，因為有收購制度的保障，穩步發展，一步一步追上原本領先的美國。

艾卓儒也認為，政治環境本來就是風電發展的風險之一，丹麥的收購制度，是政府與民間的契約關係，就算政府改朝換代，公部門也必須遵守合約，避免類似加州因政府結構改變，一切補貼歸零的情況，「在丹麥的國會中，可是有12個不同政黨，有了收購制度，不管哪個黨成為多數，都必須遵守合約！」

其次，是健全的風電發展生態系。1980年丹麥發展風電時，沒錢、沒人、沒技術，風電不僅風險高，價格又貴，必須仰賴政府與民間合作；因為政府保證收購風電，有責任確認業者的品質，很早就引進了標準及品管機制（approval scheme），把關的都是研發人員，讓丹麥風機製造商有機會與研發人員直接接觸，如此不只對企業，一些地方型的風電合作社也能受益。

企業結盟 掌握國際標準話語權

幾10年的累積，目前丹麥的再生能源實驗室（Risø National Laboratory for Sustainable Energy），已經變成國際旗艦型的研究機構，及至發展離岸風電時，幾家丹麥公司，合組了LORC（Lindø Offshore Renewables Center），成為離岸風電標準制定者。最重要的是，「丹麥的教育體系，培養了一群致力於『解決問題的人才』（problem solving people），在學校就被要求要有批判精神，不怕提出問題，不怕挑戰管理階層。」斯蒂達爾說。

雖然丹麥發展風電看來理所當然，但因為當時國際上並沒有可以參考的對象，起步的前十年，成果並不顯著，在1990年之前，風電在丹麥全國總發電量的占比一直是個位數，比較顯著的貢獻，是在90年代後期，離岸風電大軍開始逐漸投入電網之後。

會從陸地風電轉為離岸，主要是因為風機愈做愈大，所需要的土地面積也愈來愈廣闊，以農業為主的丹麥，可裝置風機的土地本來就不多，在風電對農業的干擾愈趨明顯的狀況下，從陸地移向海上，變成必走的一條路。

此外，研究顯示，海上風大，風場環境本來就較陸地佳，風機體積也較不受限制，整體而言，發電效率會比陸地風電強，丹麥又領先全球走上了離岸風電這條路。然而，要把400公噸的風機搬到海面上，又要在海上站立25年以上，從水下基礎建設、機座、風機材料、運補、風場設計、變電站設計等，都必須從頭練兵。雖然早在1991年，丹麥就建立第一個海上風場，但頭10年進展有限，一直到2002年當時全球最大的離岸風場Horns Rev 1開始運轉之後，發展才開始加快。

其實，以離岸風電實際發電量來看，丹麥與歐洲國家比起來並不顯眼，維京王國卓越之處，在於將離岸風電整體戰力，包括風機、風場規畫、港口設計、人才等，從哥本哈根輸出到全世界。不論是英國、荷蘭、德國甚至台灣，在發展離岸風電時，都看得到丹麥團隊的身影。

維京風電征服世界 政府配備金融後勤

為了讓維京大軍能順利以風電征服世界，丹麥政府還特別「配備」金融後勤部隊。丹麥國家出口信貸銀行（EKF）就是其中代表之一。

EKF離岸風電發展事業部主管（Head of Team Offshore and Project Finance Large Corporate）克瑞夫（Jorgen Kragh）指出，離岸風電投資大、回收期長、專業深，其他國家的金融機構對此相對陌生，由EKF出面向各國銀行提供擔保，金融機構風險降低，就更願意提供他國合作夥伴必要的融資服務，一般可承擔25％至50％的優先債（senior debt）。從06年以來，全世界離岸風場總裝置容量超過十四GW，EKF就提供了近五GW的專案融資與信貸保證，換句話說，全球3分之1的離岸風電，EKF在其中都有角色。

發展到現在，風電在丹麥不再只提供能源，更擔任產業火車頭的角色，創造就業機會及出口競爭力，「丹麥約有300萬就業人口，風電就至少提供了3萬就業機會，成為主導丹麥未來的1％關鍵產業！」斯蒂達爾說。

借鏡丹麥，台灣經濟部長沈榮津也一再強調，風力發電之於台灣，不是單純能源政策，也是重要產業政策，台灣是「亞洲第一棒」，希望未來在國際上也能有一席之地。經濟部預期，至2025年，台灣風電產業可創造一兆元的投資、1.2兆元產值，目標成為亞洲地區的丹麥，將風電整體戰力輸出至其他亞洲國家。

風電與生態權衡 海豚回來了

當然，在丹麥風電發展過程中，不是沒有碰到逆風或抗議，環保就一直是挑戰之一，「這時，與社會大眾保持良好溝通，就非常重要！」艾卓儒說，特別是身為漁業大國的丹麥，發展離岸風電是否影響生態或漁獲，是重要議題。為此，丹麥政府在1999至2006年，進行了長達八年的生態研究，發現在建海上風機基座的兩年間，經過風場區域的海豚，確實有減少現象，但在風機開始運轉之後，牠們又逐漸回到原有的航道。

以Horns Rev風場為例，71％至86％的各式鳥類會轉向，避免進入風機陣列中，在Nysted風場的狀況也是如此。絨鴨（eider）更提前在10至15公里前就改變航道。雖然風機難免對生態產生衝擊，不過，在權衡輕重之後，丹麥還是擁抱了風電。

風起了，幸福也來了！40年、600萬人，丹麥達成了當初沒有人認為可能達成的夢想。藉由風力發電，解除經濟發展與碳排放的黑色封印，讓兩者脫鉤，創造可貴的微笑開口。2030年起，這群北國子民將全面禁止銷售柴油和汽油車，更立志2050年成為地球上第一個完全不使用化石燃料能源的國家，讓黑煙，從這個國家完全消失。童話王國裡的快樂顏色，一定是綠的！

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